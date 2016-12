Políticas intervencionistas de EE.UU. y proceso desestabilizador de ARENA sobresalen en 2016

@JoakinSalazar

Estados Unidos y oligarquías buscan mantener al poder económico en gobiernos de América. La Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) rindió su balance 2016, en el que destacó los procesos desestabilizadores de la derecha oligárquica en el país y la intervención política de Estados Unidos en El Salvador.Estados Unidos y las oligarquías locales buscan mantener las políticas neoliberales que benefician al capital, nacional y transnacional, por lo que ARENA, ANEP, FUSADES y FUNDE impulsan una estrategia para crear inestabilidad política y económica, que se traduce en desinformación, bloqueo a las finanzas y persecución penal selectiva, explicó Margarita Posada, miembro de ASGOJU.“Lo último que nosotros pudimos observar fue la no aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2017, y el colmo, ni siquiera querer aprobar que el año sea denominado como –el año de la paz- situación que raya en el ridículo”, dijo Margarita Posada.De igual manera, como entidad social lamentan que dicha negativa al presupuesto ponga en riesgo la continuidad del fortalecimiento de algunas áreas como la Seguridad, en la Policía Nacional Civil y los Centros Penales.Además, en cuanto al sistema judicial, ASGOJU aplaude el inicio de una depuración judicial, no obstante lamentó que esta depuración sigue siendo débil y lenta.Entre los avances, las organizaciones agremiadas en ASGOJU destacan el avance que el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén ha tenido en el tema de seguridad, como la reducción de homicidios y el combate a la criminalidad, que ha dejado un promedio del 20% en reducción de homicidios en el año y el elemento fundamental de prevención.“Otro elemento fundamental ha sido la continuidad de la Reforma de la Salud, porque en las gestiones de ARENA la mortalidad materna andaba por el orden de 172 mujeres que morían por cada 100 mil niños nacidos, mientras que el año 2016, es la tasa más baja de mortalidad materna y es producto de la reforma, de 172 hemos llegado a 29 mujeres por cada 100 mil niños”, explicó Posada. En cuanto a la educación, ASGOJU destaca que pese al bloqueo económico que impulsa la derecha, se han mantenido con los paquetes escolares, entrega de uniformes y zapatos, como también proyectos como el vaso de leche y un niño, una niña una computadora.En relación al trabajo que realiza la Fiscalía General de la República (FGR), las organizaciones aplauden el esfuerzo contra la corrupción, sin embargo, ven el accionar fiscal con sesgo partidario, principalmente en la persecución penal.“A la fiscalía instamos a que cree una área especializada dedicada a recuperar los millones que evaden las empresas privadas; no puede el señor Fiscal estar demandando aumento de presupuesto sino recupera los millones que evaden las empresas privada”, dijo Posada.En el ámbito económico, ASGOJU pide al Gobierno que no se someta a las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, ni al chantaje de ARENA y ANEP, que buscan eliminar los programas sociales, sino que contrario a ello, busque una alianza social, formule e implemente políticas que aseguren el cumplimiento de los derechos humanos.