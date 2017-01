Policía aún sin recapturar a otros implicados en caso Rais – Martínez

@JoakinSalazar

Luis Martínez es el único recapturado. La Policía Nacional Civil (PNC) aún no ha dado con el paradero de los restos de implicados en el caso de Rais- Martínez, luego que la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador revocara las medidas alternas a la detención, para siete, de los 10 implicados procesados.

La tarde del jueves pasado, no se había hecho oficial la información de la recaptura del empresario Enrique Rais, ex fiscal Luis Martínez y otros cinco implicados, no obstante, los medios de comunicación ya sabían sobre la decisión de la Cámara, por lo que se hizo público.

No fue hasta pasadas las ocho de la mañana, del viernes, que el Juzgado Octavo de Instrucción emitió las órdenes de recaptura para los imputados; medida que llegó muy tarde para la PNC a juicio del Director de la entidad, Howard Cotto, quien lamentó que la información se filtrara.

“Ellos (imputados) están en calidad de prófugos, mientras no lo capturemos, a todos los lugares que hemos buscado las personas han informado que los habían dejado de ver 24 horas antes”, explicó Cotto.

En el caso, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró que debe de investigarse la filtración de información, porque esto alertó a imputados para huir de la justicia.

Y es que de acuerdo al titular de seguridad, la Policía no tenía control de los imputados debido a las medidas alternas a la detención, impuestas por el Juzgado Séptimo de Paz, por lo que su control estaba a cargo del Juzgado Octavo de Instrucción.

Pese a ello, la Policía no descarta dar con el paradero de los imputados Romeo Aurora Giammattei, Mauricio Antonio Álvarez Gálvez, Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala, empresario José Aquiles Enrique Rais López, Hugo Ernesto Blanco Rais y Julio Adalberto Arriaza González.

Homicidios

En otros hechos, el Director de la policía, Howard Cotto, informó que hasta las doce de la noche del domingo se registran 132 homicidos, con un promedio de 8.8 diarios, lo que representa una reducción por más del 60% en hechos delictivos. Es un índice que el país avanza contra la criminalidad, según las altas autoridades policiales.