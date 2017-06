Polémica salida de Jimmy Valoyes del Águila

@Diegoolguzman

El colombiano Jimmy Valoyes anunció ayer, a través de su cuenta de twitter (@07_valoyes), que no continuará con Águila para el torneo Apertura 2017, pese a tener contrato vigente con los emplumados.

Valoyes explicó que tomó la decisión de dejar a los migueleños, debido a que se le presentó la oportunidad de fichar con el Curtuluá de la Primera División colombiana.

“Si fui responsable les pido disculpas, pero a veces llegan oportunidades y no queda más que tomarlas o dejarlas. Mi intención es estar cerca de mi familia y es mi sueño que mis hijos me vean jugar, por lo que pido disculpas a las personas que me esperaban por dejar al equipo que está por empezar un torneo internacional”, manifestó Valoyes en twitter.

No obstante, la dirigencia de Águila aclaró, a través de redes sociales, que Jimmy Valoyes renovó contrato recientemente por un año con el equipo, por lo que le pidió al jugador cumplir con el vínculo contractual.

“El jugador Jimmy Valoyes firmó renovación de contrato con Águila por un año, a partir del torneo Apertura 2016, y conocimos de su arreglo con equipo colombiano Curtuluá, aún sin haber rescindido su contrato vigente. Por ello, exhortamos al jugador a seguir lo estipulado en su contrato para una terminación anticipada”, reza el comunicado del equipo negro naranja.