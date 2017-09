Poemas de amor y vino

Yehudá HaLeví

1. Sobre las alas del viento pongo mis saludos

cuando hacia mi amado sopla con el calor del día;

sólo pido que recuerde el día de su partida,

cuando hicimos un pacto de amor junto al manzano.

2. Graciosa gacela, con tu hermosura me cautivaste,

cruelmente me esclavizaste en tu prisión.

Desde que la ausencia se interpuso entre nosotros

no he encontrado figura comparable a tu belleza.

Saboreo una roja manzana cuyo aroma es como

la fragancia de tu rostro y tu atavío;

tiene la misma forma de tus pechos y el color

de ese rubí que asoma a tus mejillas.

3. La noche en que la joven gacela me descubrió

el sol de sus mejillas y el velo de su pelo,

rojizo cual rubí, cubriendo, sobre su

sien de húmedo bedelio, su bella imagen,

se parecía al sol, que cuando despunta enrojece

las nubes del alba con su brillante llama.

4. La cierva lava sus vestidos en las aguas

de mis lágrimas y los tiende al sol de su esplendor,

No precisa agua de manantiales, pues tiene mis ojos,

ni sol con la belleza de su figura.

9. ¿Qué te pasa, gacela, que no envías tus mensajeros

al amado cuyo pecho rebosa de dolor por ti?

¿No sabes que el Destino no concede a tu amante

más que escuchar el son de tus saludos?

Si la separación es más fuerte que nosotros,

detente un poco, que pueda ver tu rostro.

No sé si entre mis costillas quedó preso

mi corazón, o si partió tras de tus pasos.

¡En nombre del amor! Recuerda los días que me amabas

como recuerdo yo las noches en que te deseaba.

Lo mismo que cruza tu imagen por mi sueño,

desearía pasar yo por los tuyos.

Hay entre nosotros un mar de lágrimas con rugientes

olas y no puedo llegar hasta ti,

mas si tus pasos se acercaran a cruzarlo,

se henderían las aguas a las plantas de tus pies.

Si después de mi muerte llegara a mis oídos

el tañir de campanillas doradas del borde de tu manto,

o preguntaras cómo le va a tu amigo, desde el se’0l

me interesaría por tu amor y bienestar.

Ahí tienes dos testigos de que vertiste la sangre

de mi corazón: tus mejillas y tus labios;

¿cómo vas a negarlo, si dan ellos testimonio de

mi sangre y de que tus manos la vertieron?

¿Por qué deseas mi muerte? ¡lo que yo quiero son

años que sumar a los de tu vida!

Aunque robes mi sueño por las noches al amarte, ¿no

daría yo el sopor de mis ojos a tus párpados?

Tu fuego lame las gotas de las lágrimas, y hasta

corazones de piedra desgastarían tus sollozos;

yo he caído en el fuego de tu amor y las aguas de mi llanto, ¡ay

de mi corazón por mis lágrimas y tus brasas!

Amargura y dulzor cercan mi corazón:

la ponzoña de la ausencia y la miel de tus besos;

una vez que tus palabras como láminas lo aplanaran,

tus manos lo cortaron en tiras.

Veo imagen de rubí sobre zafiros

al contemplar tus labios y tus dientes.

El sol está en tu rostro, y a modo de noche despliegas

sobre su fulgor la espesura de tus rizos.

Seda bordada es el vestido de tu cuerpo, pero

la gracia y la hermosura recubren tus ojos;

las joyas de las doncellas son obra de artesano, mas

esplendor y encanto son tus adornos.

El sol y la luna, la Osa y las Pléyades quisieran

asemejarse a tus hermanos y hermanas;

jóvenes y doncellas desean, siendo libres,

convertirse en siervos y esclavas tuyos.

De la fortuna del Destino sólo reclamaré mi parte

el hilo de tus labios, el ceñidor de tu cintura;

mi panal y mi miel están entre tus labios,

mi nardo y mi mirra entre tus dos pechos.

Te he puesto en mi mano derecha como un anillo;¡ojalá fuera yo

un sello sobre tus brazos!

Olvidaría mi diestra y mi siniestra, cierva,

si descuidara el amor de tus esponsales.

La ausencia amarga mi corazón al recordar

el panal de miel de tus besos en mis labios.

Mi espíritu por tu perfume de mirra virgen yo daría;

¡quizás podría besar tu rostro a cambio de mi alma!

A las mujeres se honra con alabanzas, mas

a ti deben su gloria tus mismas loas.

En el campo de las amadas, las gavillas del amor

se postran ante las tuyas.

¡Ojalá pudiera yo vivir para recoger aromas

y mirra de entre tus pasos!

No oigo tu voz, pero escucho en

mi desgarrado corazón el ruido de tus pisadas.

Cuando cuentes a los vivientes víctimas

de tu amor, el día que resuciten tus muertos, incluye

a mi alma para devolverla al cuerpo, pues cuando

te fuiste, al partir tú salió en pos de ti.

Pregunta cómo le va a tu amado, cierva agraciada,

si es el Destino el que hace tus preguntas.

¡Vuelve, y que nuestra Roca te haga regresar al lugar

de tus deseos ya la tierra de la que procedes!

19. Labios de rubí con hileras de perlas,

ojos como flechas aguzadas,

bellas mejillas cual rosas encarnadas,

rostro sembrado de jardines del Edén,

moldeado sobre gentil tallo de bedelio,

en tálamo fiel criado,

bien guardado; así son los males de su amor

en el corazón del amante, enfermedad sin cura;

con fuego de pasión le sacia de amarguras,

le escancia al ausentarse veneno de serpiente.

Te conjuro, ¡príncipe de la belleza!

¡mi preciosa gacela!: aleja los pesares

esta noche mía, con tu compañía reúne

un tropel de delicias para el pobre corazón doliente.

20. ¡Con cuidado!, duro de corazón, blando de caderas,

trátame con cuidado y caeré sobre mi rostro.

Sólo mis ojos se han extraviado por tu causa,

mi corazón es puro, aunque no mis ojos.

Deja que los ojos recojan en tu semblante

rosas y lirios que juntos se sembraron.

Fuego tomaré de tus mejillas para apagar llama con llama;

cuando esté sediento, allí encontraré agua.

Chuparé tus labios rojos, ardientes como

brasas, y mis mandíbulas serán como tenazas.

Suspendida está mi vida de dos hilos de púrpura

escarlata, de los atardeceres mi muerte.

Hileras de mirra virgen recaman bordado de gala

como las tardes alrededor del mediodía.

21. Trocaría mi vida por el viento que visita

a ese hombre que siente mis propios males como suyos.

¿Sabe cuando revolotea si va volando

sobre las aguas del Éufrates o sobre sus mejillas?

Le digo: “¿Has venido a enjugar mis penas?”

y responde: “Mas bien a renovar sus jirones,

pues se alarga la separación de tu amigo,

y es muy fuerte su ausencia, igual que sus leones”.

Le respondo: “Mas está lejos y cerca,

¡mi vida toda depende de su vida!

Que viva y tenga paz en donde more,

y según su corazón se realicen sus deseos”.

24. Las copas sin vino son pesadas,

son arcilla como las vasijas de barro,

mas al llenarlas de vino se hacen leves

lo mismo que los cuerpos con las almas.

25. Por ti elevaré cánticos mientras viva,

y por tu mosto que apuran mis labios.

Llamo “hermano mío” al jarro que enviaste

y de su boca gusto el mejor de mis regalos.

Hasta mis propios amigos me creen ebrio;

por eso me preguntan: ¿cuánto tiempo?

Les respondo: ¿cómo tener ante mí bálsamo de Galaad

y no beberlo para curar mis males?

¿Cómo desdeñar un jarro todavía

si mis años no llegan aún a veinticuatro?