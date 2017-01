PNC captura a 14 pandilleros por ataque directo a elementos de la FIRT

@JoakinSalazar

Siete pandilleros vinculados directamente al ataque. La Policía Nacional Civil reportó la captura de 14 pandilleros, luego del intercambio de disparos que sostuvieran con miembros de la entidad policial, lo que cobrara la vida de un agente, identificado como Mario Antonio Hernández, que formaba parte de las Fuerzas de Intervención y Recuperación del Territorio (FIRT).Hernández es el primer agente policial fallecido en 2017, en el cumplimiento del deber, en el 2016 se registraron 47 agentes policiales asesinados por grupos criminales.El Sub Director de la Policía, Cesar Flores, explicó que el intercambio de disparos sucedió a la 1:30 pm del pasado martes, entre una estructura de pandilleros que operan en la comunidad El Paraíso y Emmanuel, de San Martín, con elementos de la FIRT.“Cuando los delincuentes ven la presencia de la patrulla de la FIRT, inician a disparar contra los elementos policiales, producto de este intercambio resultó un compañero agente fallecido, y también un pandillero de la 18”, explicó Flores.El jefe policial dijo que la información preliminar indica que 14 pandilleros se encontraban reunidos en la zona, cuando las unidades de la FIRT realizaban un patrullaje preventivo. “Nos lleva a presumir que ellos estaban haciendo planes para cometer ilícitos”, explicó.El sub director enfatizó que de estos 14 pandilleros capturados, siete de ellos tienen la certeza que participaron en el intercambio de disparos, además informó que se han incautado tres armas de fuego, dos de ellas fueron incautados a los capturados. Entre las armas incautadas se encuentra una corta tipo revolver, que estaba en poder del fallecido; un fusil M-16 y una pistola nueve milímetros, a uno de los implicados que resultó lesionado, que resguarda en un centro hospitalario.En cuanto a rumores de amenazas contra los agentes policiales, el sub director explicó que no hay reportes de estos hechos, no obstante, los agentes policiales se encuentran en alerta ante cualquier emergencia y toman las medidas preventivas. “Nuestra institución está fortalecida, a pesar de esta baja, nosotros vamos a seguir con la misma fuerza y valentía, defendiendo a nuestro país; y lógicamente vamos a seguir reiterando a nuestro personal que tomen las medidas de seguridad, porque las estructuras criminales como estas al verse acorraladas por la autoridad, va a intentar hacer algún tipo de ataque”, dijo el Sub Director.