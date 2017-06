Pieza de correspondencia para la defensa del derecho humano al agua

Alexandra Vaquerano

@DiarioCoLatino

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica entregó una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa para consolidar el llamado que ha hecho la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Iglesia Católica, la academia y organizaciones que conforman el Foro del Agua para garantizar el agua como derecho humano.

El 14 de junio fue presentado el anteproyecto de “Ley Integral de Aguas”, respaldado por fracciones legislativas de derecha. Este documento va en contra de la ley de prohibición de la industria de la minería metálica.

Entre las modalidades prohibidas de la minería metálica está el irrespeto de la jurisdicción de las agua marinas y la contaminación del recurso hídrico y la disponibilidad del mismo para el consumo humano.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Guillermo Mata, se refirió a esta iniciativa de ley como inviable, inconstitucional y privatizadora. Mata considera que será un proyecto que no presentará mayor avance favorable en la Asamblea Legislativa, ya que ninguno de los mocionantes ha defendido la ley ante el rechazo completo de la sociedad civil. “Ellos (los impulsores de la Ley integral de Aguas y la empresa privada) no hablaron en el plenario, no hablaron en la comisión… tienen que entender lo que el pueblo piensa y el pueblo está en contra de la privación al derecho del agua”, expresó Mata.

Mata dijo que es una ley que no se ha discutido en la Comisión del Medio Ambiente, sin embargo, la Universidad Centroamérica José Simeón Cañas (UCA) ha presentado una propuesta de una parte de la ley que tiene que ver con la constitucionalidad con énfasis en que la gestión del agua tiene que ser pública.

En ese sentido, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica demanda que sea admitida la pieza de correspondencia para que se de continuidad a la discusión de la propuesta de ley presentada por el Órgano Ejecutivo y que la Comisión de Medio Ambiente convoque a la mesa para que pueda defender sus objetivos y aporte fundamentos por su experiencia en la lucha antiminera, la cual está relacionada con el agua.

Rodolfo Calles, representante de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, indicó que la empresa privada en ningún momento ha hecho consultas a los movimientos medio ambientalistas para proponer tal ley. Por lo tanto, no representa los intereses de todos los miembros involucrados en la discusión de este bien público.