Piden juicio de extinción de dominio contra 177 ex funcionarios de ARENA

@JoakinSalazar

El economista Salvador Arias interpuso un aviso de investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR), en el que solicita que se le aplique la Ley de Extinción de Dominio a 177 ex funcionarios de los Gobiernos de ARENA, que posiblemente podrían tener un promedio de $50 mil millones de dólares producto de la corrupción.

Armado con las investigaciones realizadas por la Sección de Probidad, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que se destaca que la Fiscalía, desde 1959 a 2001 nunca hicieron una investigación de corrupción de los diferentes funcionarios públicos.

Arias ha hecho una amplia investigación, que incluye la corrupción de los ex gobiernos de ARENA, en la que se establece más de 12 mil millones de dólares, no obstante, con esta serie de investigaciones presentadas por la sección de probidad, dicha cifra alcanza los $50 millones de dólares.

“El Salvador ha vivido una oscuridad total de corrupción que ahora se descubre, nosotros hemos presentado plena prueba de 177 ex funcionarios. Estamos pidiendo un juicio de extinción de dominio de los 177 ex funcionarios también estamos demandando y pidiendo al Fiscal que inicie juicios contra ex Fiscales, ex presidentes de la Corte de Cuentas de la República, y Ministros de Hacienda, porque no protegieron los bienes del Estado”, dijo Arias.

El economista afirmó que en diciembre pasado, solicitó a la CSJ todas las investigaciones de la Sección de Probidad, realizadas a ex funcionarios de los Gobiernos de ARENA, sin embargo, dicha entidad no contaba con registros de investigaciones realizadas, entre los años 1989 – 2009.

“Resulta que todos estos funcionarios tienen la obligación de proteger los bienes del Estado”, explicó.

Arias aseguró que el informe presentado a la Fiscalía, con los 177 casos que ya eran conocidos por la Corte en Pleno, no obstante, nunca se hizo algo para investigar o denunciar estos actos de corrupción.

“Alfredo Cristiani, le aparece un cuestionamiento de su patrimonio cuando fue diputado del PARLACEN, esto quiere decir que si no disolvió los indicios que tenían, no tenía que haber sido presidente de la República, solo la privatización de la deuda, le significó a las familias que se apropiaron de esto, más de 2,400 millones de dólares, solo a la familia de Cristiani le dieron más de mil millones”, explicó. Arias.

De igual manera, detalló “aquí sale mencionado Sol Bang, a él lo han exonerado de cualquier corrupción amparándose en la negociación que hizo el Estado para que no se robaran los recursos geotérmicos, pero en la Corrupción demostrada en el Libro de – Corrupción de ARENA- fue por más de tres mil millones de dólares”.

El aviso fue interpuesto sin ningún sesgo político, puesto que es de acuerdo al informe presentado por la Sección de Probidad, de 177 casos, ex funcionarios de ARENA, que no se les investigó, por lo que se les puede aplicar la Ley de Extinción de Dominio.

Y es que el aviso ha sido presentado en momentos en que el partido de derecha, ARENA, ha iniciado esfuerzos dentro de la Asamblea Legislativa para quitar fuerza a la Ley de Extinción de Dominio, como una medida para evitar que se investigue y se actúe contra ex funcionarios de ARENA. “Nosotros atacamos la corrupción, porque es un cáncer para este pueblo. Felicito al Fiscal General, por solicitar que no se modificara la Ley de Extinción de Dominio, porque al hacerlo se volverá a la oscuridad tanta corrupción de ex funcionarios”, recalcó Arias.

También, el economista lamentó que muchas entidades o personeros de otros países exigen la investigación de actuales funcionarios, los cuales ya están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia, pero no se pronuncian por casos de corrupción de los gobiernos de ARENA.