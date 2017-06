“Pedimos Justicia contra autores intelectuales y red de complicidad”: Gerson Martínez

@JoakinSalazar

“Los imputados rompieron el contrato para un saqueo financiero”, dijo el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, quien está mañana llegó al Tribunal Quinto de Sentencia, como parte afectada del proceso judicial que enfrentan ex funcionarios de ARENA por la corrupción perpetrada en la construcción del Bulevar “Diego de Holguín”, hoy “Monseñor Romero”.

“Los costos de aquellos escombros que dejaron, más la industria de los laudos arbitrales y aquella hemorragia financiera, fue un costo por más de $63 millones de dólares, a esto hay que agregar que nunca solicitaron hacer efectivas las garantías y son más de $10 millones de dólares”, explicó Martínez, previo a ingresar a la audiencia de vista pública.

El titular del MOP exigió que haya justicia en contra de todos los involucrados en la red de corrupción, puesto que los Salvadoreños pagaron más de $73 millones de dólares en impuestos por la construcción de la Diego de Holguín, que inició en 2004, pero se concretó hasta el primer gobierno del FMLN.

“Para construir democracia, seguridad y prosperidad es importante construir una sólida base de justicia, que es lo que nosotros pedimos en este caso contra los autores, hechores y red de complicidad y aquellos que aún no han aparecido, porque el corrupto no actúa solo, es parte de un cartel de corrupción”, agregó el Ministro.

De igual manera, Martínez comentó que es necesario determinar donde están estos fondos, dado que la población necesita obras. “Cuántos de esos dineros serán devueltos al Estado. Hoy tenemos desastres, se necesita hacer obras”, acotó.

Y es que según el desglose de dinero del ministro de Obras Públicas, los imputados pagaron por el tramo uno, que fue abandonado, $30,447,272.59 dólares, al tramo dos que fue inconcluso su construcción $19,740,349.54.

“Hicieron pagos exprés en los laudos perdidos por $13,142,378.96 dólares, esto es lo que suma $63 millones, más las garantías de 10 millones de dólares, que son los pagos que debe hacer cualquier contratista que no cumpla con el Estado”, detalló el ministro.

Por este caso, enfrenta juicio Jorge Nieto, ex Ministro de Obras Públicas en periodo presidencial del partido de derecha ARENA, por los delitos de Peculado, Incumplimiento de deberes y Falsedad documental agravada. De igual manera enfrentan juicio el ex viceministro Sigifredo Ochoa Gómez por complicidad de peculado y falsedad documental agravada. Ernesto Iván Cañas Ayala, Alberto Colorado Cordero, Carlos Arturo Ruíz Ayala y Raúl Eduardo Menjívar Pleitéz por el delito de peculado, y por Falsedad documental agravada. María Guadalupe Calderón Giralt, ex funcionarios del MOP durante gobiernos de ARENA.