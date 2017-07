Partido ARENA sufre importante fractura interna

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Las diferencias en la forma de hacer política entre la vieja y nueva generación del partido mayoritario de derecha ha puesto en evidencia la crisis interna que sufre y que por ahora agobia a las autoridades del COENA si no encuentra una solución a corto plazo.

Johnny Wright Sol y Juan Valiente, diputados propietarios de ARENA por los departamentos de San Salvador y La Libertad, respectivamente, hicieron pública su renuncia a correr por un nuevo período legislativo con la bandera del partido de oposición por considerar que elige a sus candidatos con “Matonería”.

Wright Sol, uno de los diputados que más votos recibió en las pasadas elecciones de 2015 dijo que tanto él como Valiente tomaron la determinación debido a las decisiones que ARENA con respecto a las candidaturas de aspirantes a diputados suplentes de Gabriela Trigueros y Aída Betancourt, a quienes los legisladores habían propuesto como compañeras de fórmula.

“No es la primera vez que pasa esto dentro de la actual dirigencia, han preferido favorecer al conservadurismo radical en lugar de apreciar la capacidad y honestidad de estas grandes mujeres, las irregularidades han sido claras, sé que hemos generado mucha expectativa con respecto a la decisión que tomemos, pero en este momento lo importante no es la aspiración a una candidatura, lo verdaderamente importante es servir al pueblo salvadoreño”, dijo Wright al iniciar su intervención ante los medios de comunicación.

“Lo que actualmente nos preocupa no es obtener un curul, sino nuestro país, y esa preocupación no nos permite ser parte de un engaño, la renovación de la cual ha hablado el partido ha sido un engaño para todos los salvadoreños”, añadió.

Juan Valiente, por su parte, dijo que “el país está en crisis y ARENA está obcecada en destruir la renovación y la juventud en lugar de abrazarlas, no permitiremos que sigan usando nuestros nombres para decorar de renovación a un partido anclado en las prácticas del pasado, ya es hora que los que están manchados por errores y abusos del pasado se retiren y den paso a las nuevas generaciones, que la matonería no sea el elemento diferenciador de la política nacional”.

El diputado por La libertad también dijo a su partido que ya era hora de hacer una transición a la política con responsabilidad y abandonar la vieja costumbre de privilegios y favores.

Luego, Wright volvió a tomar la palabra para expresar lo siguiente: “Por respeto a la transparencia y democracia y a nuestros principios, anuncio el retiro de nuestras candidaturas por ARENA en las presentes elecciones internas, no sin antes dar un mensaje a la dirigencia, acá seguiremos los que en realidad ponemos al país antes que a los colores partidarios, no se están librando de nosotros, en estos momentos vamos por más”, sentenció.

Ambos diputados manifestaron que tuvieron una reunión con las autoridades del COENA para apelar a la decisión ya tomada por la dirigencia tricolor, pero no hubo cambios, lo que los hizo afirmar su decisión de renunciar a su postulación en las internas del partido para las próximas elecciones.

En cuanto al porqué la negativa a permitir que tanto Gabriela Trigueros como Aída Betancourt compitieran junto a ambos legisladores, tanto Wright como Valiente dijeron desconocer las razones oficiales de esta decisión.

“El problema es la discrecionalidad con que se toman las decisiones, un ejemplo de esto es bloquear la propuesta de Juan que es Aída Betancourt, ahí hubo una inhabilitación de la cual no sabemos el porqué, de palabras del presidente solo se nos ha dicho que es porque no tienen los tres años de militancia, pero podría ser cuestionable que otras personas que si han quedado cumplen con este requisito”, indicó Wright.

En el caso de Aída Betancourt, el diputado Wright escribió en su Twiter lo siguiente: “si Aída no tiene las credenciales necesarias para participar en política con ARENA, yo tampoco las tengo”.

El ex diputado Eduardo Barrientos, a manera de contestación en la misma red social escribe a Wright lo que pudo motivar la descalificación: “No tiene credenciales después de expresarse en contra del mayor (Roberto Daubuisson, padre) y de ARENA, si no le gusta el partido que busque otro”.

Para el caso de la fórmula Wright Sol-Trigueros, según el actual diputado propietario hubo discrecionalidad la cual cuestiona, ya que a otros diputados si se les respetó su propuesta de suplencia, además, dejó entrever que la dirigencia les mintió, ya que si bien había un compromiso de parte de Alberto Romero, jefe de fracción de ARENA, de que se respetarían las propuestas a todos los candidatos, fue hasta el sábado que se dieron cuenta que esto no era cierto.

En las redes sociales, Mauricio Interiano dejó entrever que los diputados que en ese momento estaban renunciando a la posibilidad de reelegirse para un segundo período por ese instituto político los movían intereses personales.

“Este no es momento de estar pensando en intereses personales, es momento de que asumamos nuestro compromiso con responsabilidad”, escribió el dirigente tricolor.

Ante esta declaración y al ser interrogado sobre ello por los medios, Wright dijo lo siguiente: “Aquí se habla de intereses personales, partidarios y yo me debo a los de la nación, es mi deber constitucional y eso debemos respetar y hacer cumplir todos los diputados, él es presidente del partido y tiene que defender los intereses del mismo”.

Al respecto, Valiente dijo que si ellos estuvieran buscando intereses personales no renunciarían a un curul en la Asamblea, sino, por el contrario, asegurarían el permanecer en sus puestos e incluso negociarían ser parte de la Junta Directiva y mayores privilegios.

“El llamado del presidente Interiano es interesante, todos los que estamos en ARENA deberíamos estudiar a que intereses respondemos y quienes descubramos que respondemos a motivaciones personales, la puerta está abierta”, expresó el diputado por La Libertad.

Otros políticos que opinaron en redes sociales sobre la renuncia de ambos legisladores tricolor fueron: Aída Betancourt Simán‏, @aidabs, quien escribió: “Diputados @JuanValienteSV y @JohnnyWSol siguen demostrando compromiso genuino y coherencia con principios, no interés personal. ¡Sigamos!”.

Por su parte, Gaby Trigueros, compañera de fórmula de Johnny Wright, Twiteó: “Me siento honrada de trabajar de la mano junto a servidores públicos de la altura de Johnny y Juan. Hoy demostramos coherencia”.

Nayib Bukele, alcalde de San Salvador, en referencia a la decisión de ambos diputados escribió que hoy habían demostrado al partido ARENA el verdadero valor.

Rolando Alvarenga, vicepresidente de ideología del partido de derecha, defendió el proceso interno que está llevando a cabo este instituto político e invitó a Aída Betancourt a sumarse al trabajo de ARENA y ser considerada como diputada en el futuro.

Una de las reacciones que más controversia causó fue la de la diputada Ana Vilma de Escobar, quien en meses anteriores había decidido no participar en las elecciones internas del partido que representa y quien escribió lo siguiente: “Mi total apoyo a @JohnnyWSol y para @JuanValienteSV. No son ellos los que tiene que renunciar”.

Al final, ambos diputados dijeron que esperan que no haya repercusiones en su contra por parte del partido al que representan, ya que esta sería una muestra más de la matonería con que actúan, además, manifestaron no tener propuestas de ningún partido político y que por el momento si las hubiera, no escucharían estas.

La renuncia de ambos diputados se une a otras controversias por las que está pasando el partido ARENA como las denuncias por sobresueldos de Rodrigo Ávila, Margarita Escobar, Ana Vila de Escobar, entre otros, Además de las capturas de algunos alcaldes por enriquecimiento ilícito y en lo que se refiere a las elecciones internas, la forma en que son deshabilitados los contrincantes de Ernesto Musdhoont para asegurar su candidatura única a la comuna capitalina.