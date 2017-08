Pandillas buscarían presionar negociación con asesinatos, afirma diputado Misael Mejía

Mirna Jiménez

@DiarioColatino

El diputado del FMLN e integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa, Misael Mejía, manifestó anoche que el incremento de homicidios en los últimos días responde a dos posibles causas, según informes de inteligencia.

Una de estas posibles motivaciones sería la de presionar para que el Gobierno, acceda a una negociación con los cabecillas pandilleros, o buscar un acercamiento con sectores político partidarios que permita hacer presión política para tal fin. Ante esta situación, Mejía dijo que el Gobierno rechaza cualquier negociación con pandillas.

“Sabemos que hay presiones de los grupos delincuenciales para que se busque negociar, y no solo presiones al Gobierno. Hay información de inteligencia de que quieren buscar algún tipo de acuerdo, de compromiso con partidos políticos de parte de los cabecillas de los grupos criminales, y eso es importante tenerlo claro”, manifestó el efemelenista durante el programa Debate del canal 35.

Ante estas informaciones de inteligencia, Mejía instó a los partidos políticos a despojarse de posiciones ideológicas y asumir una postura unificada junto al Gobierno en contra de las pandillas. “El posicionamiento que deberíamos tener debería de ser de uno solo: ponernos del lado de la ciudadanía y asumir una conducta de respeto pleno a la vida de los miembros de nuestra Policía Nacional Civil (PNC)”, dijo el legislador de izquierda.

La otra hipótesis sobre el aumento de asesinatos, especialmente el viernes pasado y el fin de semana, es de que se trata de una especie de reacción a raíz de una serie de capturas de cabecillas pandilleros, llevadas a cabo en los últimos días en la zona occidental del país o la pugna entre estas estructuras criminales debido a la estrategia de desgastes que les está aplicando el Gobierno, afirmó.

Mejía dijo que la racha de asesinatos del fin de semana, la cual ha recibido un amplio despliegue de cobertura y publicación en la prensa conservadora, se trata en todo caso de excepciones a la tendencia de reducción de homicidios que se ha estado registrando desde la implementación del Plan El Salvador Seguro, que incluye acciones preventivas y represivas contra las estructuras de pandillas.

“Un fin de semana no representa la tendencia en el tema de homicidios, no se trata de negar los datos, las cifras que han habido el viernes, sábado y domingo, pero tuvimos varios fines de semana y algunos días complicados durante el mes de junio y hubo también unos pronósticos malos de algunas persona en esa ocasión”, afirmó el diputado. El parlamentario efemelenista dijo que hay amplias franjas de territorio nacional donde no se han registrado asesinatos por varios años y que incluso, en la capital, en muchas ocasiones la cantidad de homicidios ha sido de cero en el día, pero que hay un esfuerzo de algunos sectores por minimizar esos logros.

Por otra parte, Mejía rechazó las acusaciones de un cabecilla pandillero utilizado por la Fiscalía General de la República (FGR) como testigo en el caso tregua, quien ha acusado a dirigentes del FMLN de pagar a las pandillas para que estos les otorgaran 120,000 votos en las elecciones presidenciales de 2014 y que impidieran a los votantes de ARENA poder ejercer el sufragio en los sectores que ellos controlan.

El ex alcalde de San Salvador Norman Quijano, contrincante del actual Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén en las elecciones de 2014, aseveró que el candidato del FMLN le ganó la contienda electoral por los motivos que afirma el testigo pandillero del caso tregua, pero se negó a confirmar si su mismo partido le pagó a las pandillas con fines similares, como testificó este mismo cabecilla.

Ante las acusaciones de Quijano, el diputado Mejía, quien estuvo encargado del trabajo electoral en Ilopango y Soyapango durante las elecciones presidenciales de 2014, aseguró que su partido no necesitaba permiso ni otro tipo de arreglos en el territorio como para negociar con grupos de pandillas como aseveró el testigo de la pandilla.

“Eso lo que requiere es un esfuerzo territorial que lo hacemos de manera completamente distinto y eso es lo que hemos hecho siempre, un trabajo con nuestra militancia y con el partido, y no con arreglos con grupos criminales”, afirmó. El ex alcalde Quijano dijo que nunca quisieron denunciar la presunta persecución de pandillas en contra de la militancia de ARENA porque no confiaban en las instituciones del Estado como la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, ni en el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de ese entonces, porque estaban ligados de cierta forma con el FMLN. Mejía le preguntó que si por eso “prefirieron negociar con las pandillas”.

Mejía dijo que hay vídeos que evidencian la negociación de ARENA con las pandillas y que Quijano no puede desligarse de esas acciones porque esos acercamientos estaban “institucionalmente autorizados” por la dirigencia de ese partido. El diputado de GANA, Juan Pablo Herrera, señaló en tanto que los planes contra las pandillas han fracasado y se necesita que la Fuerza Armada tenga más protagonismo en la lucha contra la delincuencia y asuma el control de territorios para neutralizar y desarticular a esos grupos criminales.