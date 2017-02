Otra jornada inconclusa en el Clausura 2017

@Diegoolguzman

La sexta jornada del torneo Clausura 2017, programada para mañana miércoles, se jugará de forma inconclusa debido a que FAS decidió reprogramar el duelo ante Santa Tecla, a raíz de que cinco de sus jugadores juveniles viajaron con la selección sub 20 a Estados Unidos.

La decisión fue tomada por el cuerpo técnico encabezado por Osvaldo “Pichi” Escudero, debido a que los jugadores Emilio Rivera, Josué Santos, Denilson Rosales, Josué Rivera y Fernando Castillo, son habituales en su equipo titular y por ende afrontarían el duelo con un plantel diezmado.

Por lo demás, la sexta jornada se jugará con normalidad y el telón se abrirá en el estadio San Sebastián, a las 3:00 p.m., cuando Pasaquina enfrente a Chalatenango, que hará debutar en el banquillo a William Renderos Iraheta.

Las aficionados “burritos” y “alacranes” que lleguen al estadio cancelarán en taquillas los precios: $6 general y $8 sombra.

Mientras que a las 5:30 p.m., Universidad de El Salvador (UES) tendrá la visita de Isidro Metapán en el estadio Universitario.

Los pumas afrontan el duelo con la motivación de haberle sacado cuatro puntos de ventaja a Dragón en la lucha por el no descenso; mientras que Metapán tratará de redimirse tras sufrir dos derrotas consecutivas en condición de local.

Los precios para presenciar el duelo entre pumas y jaguares son los siguientes: $2 general, $5 sombra y $10 en tribuna.

Una hora más tarde, a las 6:30 p.m., Sonsonate, que viene de ganarle a Metapán, recibirá a los emplumados del Águila en el estadio “Ana Mercedes Campos”.

Para los cocoteros el duelo es de vital importancia, debido a que si ganan y Alianza pierde, compartirían el liderato con los albos.

Los hinchas de los cocoteros y aguiluchos cancelarán en el estadio de la “Morocha de Oro”: $4 general y $6 sombra.

A la misma hora (6:30 p.m,) pero en el estadio “Sergio Torres Rivera, de Usulután; Luis Ángel Firpo enfrentará a Dragón que llega urgido de sumar puntos para salir del fondo de la tabla acumulada.

No obstante, sumar de visita no será fácil para los dragonianos debido a que Firpo ha enderezado el rumbo en el torneo y hasta la fecha no ha perdido en su feudo.

En la “Caldera del Diablo” los seguidores del equipo pampero y dragoniano pagarán: $3 general, $6 sombra y $8 tribuna.

Finalmente, Alianza, líder invicto del certamen, recibirá a Municipal Limeño a las 7:15 p.m., en el “Monumental” estadio Cuscatlán.

En este duelo, los albos tratarán de seguir con sus paso perfecto en el certamen y mantenerse en lo más alto de la tabla; mientras que Limeño tratará de robar puntos de la capital y así maquillar la goleada sufrida el fin de semana de 0-3 ante la UES.

En el “Cusca” los hinchas paquidermos y santarroseños pagarán: $4 general, $4 preferente sur, $5 preferente norte, $8 sombra norte, $12 tribuna norte y $15 platea.