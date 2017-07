Ortiz insta a cafetaleros del mundo a seguir la ruta para beneficio de la población

@JoakinSalazar

El vicepresidente de la República Oscar Ortiz participó esta mañana en el Foro Mundial de Productores de Café en el que se destacó la importancia del productor del Café, rubro económico que significa el sustento para miles de familias a nivel mundial. El Foro Mundial de Productores de Café se realiza en Medellín, Colombia, entre el 10 y 12 de julio. El vicemandatario destacó el Pacto Nacional por la Caficultura, firmado meses atrás en El Salvador, en el que se encuentra un enfoque compartido por el fortalecimiento a beneficio de los productores, empleados, como también la economía del país. Ortiz aseguró, ante representantes del mundo del sector cafetalero, que El Salvador busca acercar el crédito a los productores, mejorar las cadenas de valor, el producir nueva variedades en vía del cambio climático y renovar el campo cafetalero. La búsqueda de ganar–ganar, de parte de todos los sectores sociales.

“La cadena no puede ser un solo canal tenemos que ganar todos, como hacer que ganemos todos, si no hay rentabilidad no es posible generar empleos dignos, en la medida que rentabilizamos la caficultura mejoramos los salarios y esto impacta en la economía de miles de familias”, afirmó Ortiz.

Y es que para el vicemandatario, la Caficultura es historia, tradición, identidad, es un espejo de los grandes cambios económicos y sociales.

“No podemos hablar de la historia de nuestros países sin hablar de la caficultura, que es empleo, ingresos y forma de contención de migración”, dijo.

De igual manera Ortiz recalcó: “creemos que promover acuerdos públicos privado es decisivo hablar de sostenibilidad es poner en primer plano de los Gobiernos de Caficultura. Este foro de escala mundial tiene que enfrentar desafíos, establecer ruta compartida de todos los países que somos socios en la caficultura. Buscar estrategias que establezcan precio internacional, tendencias a elaborar para producción y demanda, movilizar recursos públicos y privados”.

Además, Ortiz instó a los productores del mundo a mejorar las relaciones con los organismos internacionales, acercar recursos para mejorar el sector y poner en el centro investigación científica.

“Estamos en la misma ruta, hablar de empleo, prosperidad, desarrollo y oportunidades tiene que ver con el compromiso del sector público y privado tiene que ver para fortalecer el sector cafetalero, para beneficio de nuestras familias en nuestros países”, agregó.

Para el Vicepresidente, si el productor está bien, la caficultura seguirá siendo sostenible. El productor debe tener el mejor entorno, las oportunidades, solo así vamos a tener una cadena eficiente, a beneficio de la población.