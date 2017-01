Organizaciones Sociales se pronuncian ante Sala de lo Constitucional

Marisol Miranda

@DiatioCoLatino

Diferentes organizaciones sociales esta mañana formaron una “Cadena Humana” para hacer el llamado a la Sala de lo Constitucional a que rechace la demanda interpuesta por la empresa privada para que no se reconozca el aumento al salario mínimo, y al mismo tiempo concientizar a la población salvadoreña sobre la importancia del aumento al salario mínimo, el cual fue aprobado el 16 de diciembre y

entró en vigencia el primero de enero de 2017.

Wilfredo Berríos, Coordinador General de Frente Social y Sindical Salvadoreño, explicó que piden a la Sala de lo Constitucional reconocer el aumento al salario mínimo, que fue aprobado por la Ministra de Trabajo y Previsión Social Sandra Guevara, para entregarle

a la población un salario justo y acorde a la vida.

Según Berrios, El Salvador es uno de los países centroamericanos con los salarios más bajos en el área productiva, comercial, servicio y

las maquilas, pero con la aprobación del aumento al salario mínimo esperamos que todo cambie y por eso debemos defender el avance que el gobierno ha logrado.

Asimismo, se espera que en esta quincena se pueda reflejar el incremento al salario mínimo, y si las empresas no cumplen con lo establecido, los trabajadores pueden denunciar al # 130 del Ministerio de Trabajo donde un equipo de inspectores visitará las empresas para hacer cumplir la ley, puntualizó.

El aumento al salario mínimo es parte de los programas gestionados por el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, para dar un mejor bienestar a la población salvadoreña que ha venido desde años trabajando por el país y que gobiernos de derecha no les tomaron en cuenta.

“El partido de ARENA, los diputados y la ANEP son los principales en querer frenar las obras y programas que el gobierno está impulsando, pero constantemente el trabajador se ha pronunciado y ha evitado que finalmente se de un golpe de Estado”, indicó Berrios.

El incremento al salario mínimo, aprobado y firmado por la ministra de trabajo para los trabajadores agrícolas es $220 o $224 al mes; los empleados en el sector textil y confección, $295 al mes; y los del sector comercio y servicio, así como industrial $300 al mes.

MTPS lanza plan de verificación

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) anunció el Plan de Verificación para la aplicación del Salario Mínimo que tendrá como objetivo garantizar que las personas trabajadoras reciban de acuerdo a la Ley, el incremento salarial, esto según corresponde a los cuatro acuerdos tomados por el Consejo Nacional del Salario Mínimo.

Para la verificación de dicho incremento salarial, el Ministerio dispondrá de tres fases, el primero de ellos a partir del día lunes 16 al 28 de enero y el segundo del 1 del 1 al 28 de febrero, donde inspectores e inspectoras serán desplegados a nivel nacional, para velar por el cumplimiento de incremento salarial en lugares de trabajo de industria, comercio, servicios y agricultura.

La tercera fase, será del 01 al 31 de marzo que consiste en verificar, monitorear y consolidar datos de los incumplimientos encontrados en la primera y segunda fase.

En caso de encontrar empresas que no cumplan con lo requerido por la Ley, la entidad deberá pagar una multa de $57.14 por cada persona afectada, como también remunerar todo lo no remunerado.