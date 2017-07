Organizaciones Sociales dicen “No a la privatización del Agua”

Yajaira Rodríguez

Marisol Miranda

@DiarioCoLatino

Con pancartas que exigen “No al asocio público privado” y “El agua no es negocio”, organizaciones que integran la Alianza Contra la Privatización del Agua en El Salvador marcharon hacia la sede del COENA, esto ante la propuesta de ley presentada por el partido ARENA donde pide que se privatice el agua.

“La privatización del agua es como la condena a muerte de la población, el agua es primero que nada, un bien natural que debe de utilizarse para los seres vivos y no con fines de comercio como ARENA lo esta previendo”, dijo Margarita Pozada integrante de la Alianza Contra la Privatización del Agua en El Salvador.

Asimismo, explicó que la propuesta del ARENA consiste que dentro del organismo rector estén dos representantes de la ANEP, dos representantes de COMURES y uno nombrado por el Presidente de la República, es decir, ellos tendrían mayoría para garantizar que el agua llegue a las empresas, “y para garantizar los avances es necesario que ellos estén fuera del ente rector”, afirmó.

Para Carlos Flores, una de las posibles soluciones es hacer una discusión para sacar a El Salvador del problema crítico de desabastecimiento de agua que se tiene y para ellos tienen que abandonar la necedad de privatizar el agua en el país.

Además, se necesitan diseños de estrategias para abordar el cambio climático y para llevar agua a las comunidades que no la tienen, “porque si el centro es que ANEP gobierne el agua estamos perdidos. Queremos decirle al COENA que están abusando de un vital líquido al que tenemos derecho y que nos pertenece como un pueblo, ya que la ANEP quiere privatizar sin pensar que hay sistemas comunitarios en nuestras comunidades que se han formado por esfuerzo y por la lucha de los brazos de nuestros habitantes”, expresó Raquel de Martínez, habitante de Suchitoto.

De Martínez indicó que es imposible creer que gente como la ANEP quiere solo hacer dinero y poner a explotar los pozos sin pagar ni un solo centavo.