«ORBITAL» NO ES SINÓNIMO DE MUNDIAL

Josefina Pineda de Márquez,

Profesora normalista

Creo que todos sabemos el significado de «órbita» y por tanto orbital no puede emplearse cuando nos referimos a algo de todo el globo terráqueo.

«Rompió el récord orbital de salto alto con garrocha la libanesa Alfanira Tujani».

Lo correcto es: «Rompió el récord mundial, etc. «

Es bueno saber el origen de algunos vocablos que usamos así por que sí.

Veamos: RÉCORD es un anglicismo y viene del latín recordari (escribir algo para recordarlo después). Antes pasó por un francés antiguo recorder. La palabra tiene el prefijo RE y la raíz COR (corazón). RÉCORD significa: marca máxima en algún deporte.

USO DE MAYÚSCULAS.

De acuerdo al Manual de español urgente (MEU) en la aplicación de las mayúsculas intervienen «muchos factores como, la intención de quien escribe, el tipo de texto o el contexto de aparición». Nos dice también el MEU «es a todas luces imposible prever y explicar todos los contextos en los que quien escribe pueda optar por utilizar la mayúscula o la minúscula en función de variables muy diversas, sin que, en rigor, ninguno de los dos pueda considerarse incorrecto».

Un método efectivo de determinar muchas mayúsculas es mediante correspondencias con conceptos relacionados pero, digámoslo así, más humildes y corrientes: si un ordenanza no tiene mayúscula tampoco deberá llevarla director; si el agricultor no tiene mayúscula tampoco debe llevarla ingeniero agrónomo; si estafa no la tiene tampoco deberá llevarla la trata de blancas. En cualquier caso, téngase presente que ante la duda es preferible usar la minúscula.

Es bueno saber que los autorizados en estas cosas del idioma nos pongan más claras algunas dudas acerca del uso de las mayúsculas.

Con los nombres propios no hay ninguna duda: Manuel, Alma Luz, Jerónimo, Olga.

Es necesario, y esto es para los correctores de estilo de los medios de difusión escrita que no hay razón para poner tanta mayúscula.

—El alcalde de Cinquera entregó las cuentas del año a Corte de Cuentas..

—El profesor de Biología de la universidad Timoteo Liévano fue condecorado por la Asamblea Legislativa.

—Don Apolinario, el hacendado de Jocoro, ha contratado a un ingeniero agrónomo extranjero para que instruya a sus empleados.

—El ordenanza me llevó al despacho del director de la escuela.

De El Principito de Saint Exùberry.

Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad.

Hasta pronto.