Operación Transnacional desarticula red de narcotráfico en El Salvador

La investigación inició en julio de 2016. Cuatro capturas, una persona intimada, once vehículos, siete computadoras y más de tres mil dólares incautados son los principales resultados del allanamiento realizado el pasado miércoles en bienes del presunto narcotraficante, José de la Cruz Claros Amaya, ex agente policial que fue capturado por las autoridades de Guatemala.

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, explicó que los capturados fueron identificados como Teresa Guadalupe Colato, Gustavo Mauricio Alvarenga, Marco Antonio Serrano y José Luis Jovel Martínez, además, el intimado en un centro penal que responde al nombre de José Samuel Menjívar.

Todos ellos forman parte de una estructura del crimen organizado dedicados al tráfico de cocaína a nivel de la región, explicó el máximo jefe policial.

“La Fiscalía nos entregó las órdenes de captura de la estructura que venía operando en El Salvador, es así que el día miércoles hicimos las detenciones; no obstante, hay que agregar la detención de Guatemala, dos personas más se encuentran fuera del país e incluso fuera de la región centroamericana”, agregó Cotto. El director policial confirmó que se realizaron allanamientos en distintas propiedades de los imputados, bienes inmuebles ubicados en Panchimalco, Zacatecoluca, San Salvador, Santa Tecla y Soyapango.

Todos los imputados fueron implicados por el delito de Actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones ilícitas. La investigación del caso inició el 11 de julio del año 2016, con la incautación de 122 kilos de cocaína.

En cuanto a la implicación de José de la Cruz Claros Amaya, el Director confirmó que fue agente policial, ingresó el 24 de febrero 1998, estuvo activo hasta el 25 de agosto, cuando abandonó el servicio y su caso fue conocido por el Tribunal disciplinario, siendo destituido el 25 de marzo del año 1999, por abandono de servicio.

De acuerdo al director, para lograr estas detenciones se aplicaron técnicas de investigación especial que los llevaron hasta la desarticulación de la estructura transnacional.

La Policía presentó la tarde de este jueves a los cuatro detenidos, como también el armamento incautado, vehículos y el dinero en efectivo encontrado en manos de las cuatro personas. En este caso, las autoridades no descartan pedir la extradición de Claros Amaya a Guatemala, sin embargo, esto será con base a lo requerido por el país vecino.