“No vamos a especular”: Zinedine Zidane

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró hoy que mañana quiere ver a su equipo con toda la ambición ante el Bayern Múnich a pesar de la sólida renta lograda en la ida.

“Tenemos que hacer un gran partido, intentar ganar. No vamos a especular, no vamos a pensar en la ida. El Bayern no cambia en casa o fuera. Lo va a poner difícil. Tenemos un partido y lo vamos a tener que jugar muy bien”, afirmó en la rueda de prensa previa al duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de fútbol.

El Real Madrid logró una valiosa ventaja de 2-1 en el partido de Múnich, pero Zidane no se fía. “Sabemos que la ida no nos asegura nada. Lo que tenemos que hacer es hacer un gran partido. Esto se va a jugar en los detalles pequeños y tenemos que estar listos. La clave es hacer todo lo posible por ganar el partido”, dijo.

Zidane desea ver un Santiago Bernabéu en ebullición. “Nuestra afición va a ser mucho más importante de lo habitual. Siempre les necesitamos, siempre están ahí, pero queremos que estén con nosotros a tope. Es siempre un plus tener esta afición del Bernabéu, y más en partidos tan importantes como este”, consideró.

El técnico francés confirmó la baja de Gareth Bale por problemas en el sóleo de la pierna derecha. “Gareth ha trabajado muchísimo para volver con el equipo y después de su lesión tiene alguna molestia que le impide estar bien. Espero que no sea nada, que sea poco tiempo. Mañana no va a estar porque no queremos arriesgar. Es su ilusión volver y estar con nosotros”, manifestó.

Ahora la cuestión es saber quién será su sustituto e Isco es el favorito de la prensa después de su exhibición del sábado ante el Sporting de Gijón, con dos goles incluidos. Pero Zidane no quiso dar pistas.

“Isco está preparado. Como todos los demás. Decidiremos mañana. Yo lo tengo decidido, pero no lo voy a comentar. Todos lo están haciendo fenomenal. Yo tengo que elegir y me alegro que todos estén a este nivel y tenga más dificultad para hacer el equipo. Mejor así”, explicó.

Zidane se refirió a la estadística que dice que Isco es el tercer jugador del Real Madrid con menos minutos en la Liga de Campeones. “No hay una explicación, es una casualidad. Es fuerte que haya jugado 77 minutos. Es poco, es verdad. Tenemos muchos partidos importantes y vamos a ver mañana qué pasa”, razonó.

Finalmente, se refirió a su trabajo como entrenador y gestor del vestuario blanco. “Es importante que todo el mundo se sienta querido. Pienso que los jugadores creen en mí. Tenemos la ilusión de llegar al objetivo todos juntos. Es el ADN del club. Tengo 24 jugadores y les admiro. Soy un entrenador muy feliz”, resumió.

Junto a él estuvo el centrocampista Carlos Casemiro, quien también habló de prudencia a pesar de la ventaja inicial. “No podemos cambiar nuestra mentalidad y nuestra forma de entender el fútbol. La afición va a ser muy importante. Va a ser un partido muy difícil y queda mucho porque el Bayern es un gran equipo”, destacó.

Y añadió: “Tenemos todo para hacer un buen partido, tenemos claro lo que tenemos que hacer. Hay que respetar al rival porque la eliminatoria no está hecha”.