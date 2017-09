“Nosotros no vamos a aceptar ninguna grabación, que es ilegal e incorrecta”: Miguel Sáenz Varela

Yaneth Estrada

@caricheop

Miguel Sáenz Varela, miembro del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), habló con Diario Co Latino sobre los retos, desafíos y controversias registradas en los últimos meses al interior de la institución que integra por decisión del Ejecutivo para el período 2015-2018.

Sáenz Varela, un líder histórico del FMLN, quien se inició en el Partido Comunista Salvadoreño (PCS), actualmente, dirige la Secretaria Nacional de Municipalismo del partido de izquierda, con 15 años de conocimiento sobre temas de municipalidades. Varela llega al ISDEM como representante del Ejecutivo, en el Consejo Directivo, el cual está confirmado por ocho personas: 4 alcaldes, un delegado de la alcaldía de S.S y 3 representantes del Ejecutivo.

El ISDEM nace en 1987, bajo el Decreto Legislativo Nº 616, ante la necesidad de hacer ajustes institucionales que faciliten ir a la vanguardia.

¿Cómo afecta que se pase tarde el dinero a las municipalidades por la falta de liquidez del Ejecutivo?

-Hay que reconocer que el ISDEM tiene una responsabilidad muy grande, según la Ley Orgánica, muy grande, que es administrativa, organizacional y financiera de los 262 municipios de El Salvador y la hace principalmente a través de la Gerencia de Desarrollo Municipal. Hay un punto que ha estado preocupando, que es el retraso de la entrega de fondos de parte del ejecutivo, el FODES, que es parte del Presupuesto General de la Nación, esto se debe realmente, a que en la Asamblea los diputados de ARENA no dan sus votos para aprobar ciertos préstamos que servirían de base para poder entregar el FODES a tiempo, como lo estipula la Ley.

También, hay un segundo problema a nivel financiero en las alcaldías, en general, que es bastantes grave y preocupante. Es que estas viven exclusivamente del FODES. Sus ingresos son muy bajos y para ellos este dinero (FODES) es patria o muerte, es su vida el FODES, entonces, si hay un retraso se les ocasionan problemas pero la culpa no es del Ejecutivo, ARENA no da los votos en la Asamblea, aunque esto se ha ido regularizando y ahora no hay problema.

En cuanto al trabajo del ISDEM, es dar asesorías a las alcaldías y también tiene un fondo propio, que no es muy grande, pero del cual se dan préstamos a municipalidades, autorizados por el ISDEM y con el compromiso de pago del FODES.

Hace unos días la presidenta de COMURES, Milagro Navas, pidió al Presidente de la República y Presidente de la Asamblea Legislativa un incremento del 2% al FODES, ¿lo considera posible o necesario?

-Yo creo que es justo. Actualmente es del 8% del Presupuesto General de la Nacional, cerca de 26 millones de dólares mensuales, aunque no puede haber un compromiso del Ejecutivo si este no tiene los fondos. Tampoco se puede ser irresponsable de adquirir un compromiso y no poder responder a eso, por eso el Presidente Sánchez Cerén en el Congreso de COMURES pasado fue claro y dijo que comparte su petición, pero el Estado no tiene los fondos y no está de acuerdo con el incremento, no es porque no se considera que sea necesario para el desarrollo de los gobierno locales.

Nosotros como ISDEM también lo compartimos, pero somos responsables, que si el Gobierno no tiene los fondos no puede adquirir un compromiso que no puede cumplir.

En el caso de algunos alcaldes que están enfrentando procesos judiciales por casos de corrupción y otros delitos ¿Cuál es su opinión?

-La corrupción es un fenómeno que está carcomiendo a buena parte de la sociedad salvadoreña y también algunos alcaldes han caído en esto del narcotráfico, lavado de dinero y hay varios alcaldes enjuiciados y que incluso ya están, incluso, en las cárceles. Es un problema que realmente preocupa y habría que mejorar el proceso de selección de los alcaldes para reducir los porcentajes de estos casos y esto no tendría que suceder, pero la realidad es que sucede.

¿También debería analizarse el tema de las deudas o empréstitos dentro las alcaldías, se habla que en algunas es muy alto?

-Existe la Ley de Endeudamiento Municipal que regula el proceso de endeudamiento de las municipalidades, pero es una Ley que tiene muchos vacíos. Es una Ley que debe reformarse lo más urgente que se pueda, porque no tiene un techo para estos préstamos. No es posible que existan alcaldías que dejan comprometidas las administraciones por tres o cuatro períodos, que además tiene recaudaciones muy bajas y no hay fondos para hacer obras.

Por eso se debe pensar cómo lograr tener mayores ingresos como el impuesto predial, al patrimonio, pero bajo el criterio del que tiene más pague más.

Recientemente hubo unas supuestas grabaciones privadas atribuidas a su persona, publicadas por un periódico digital, relacionadas supuestamente a la inteligencia del Estado, ¿cómo interpreta esta situación?

-Nosotros no vamos a aceptar ninguna grabación, que es ilegal e incorrecta. Asimismo, grabar en una plática privada, en un local institucional es un delito y doble delito, porque luego se le entrega a un periódico digital para que este la haga pública.

Por eso, el 12 de junio de este año dimos un primer aviso a la Fiscalía General de la República (FGR), en total cumplimiento al Código Penal, porque realmente esto no es algo espontáneo, esto es algo que ha surgido por alguien o un grupo de gente que se decidió ha hacer este tipo de grabaciones. Y esto no lo puede hacer alguien que no tenga poder o la posibilidad de ordenar o de coordinar que se haga este tipo de grabación…definitivamente.

Y aquí hay una cuestión que es muy clara, en última instancia y al final de cuentas, el responsable es el funcionario de máxima jerarquía, porque él debe responder cómo funciona la institución y esto es un punto muy importante a considerar.

Pero qué sucede, este medio ha manipulado ciertos aspectos, descontextualizado (la grabación) y además es de preguntarse, ¿quién le hizo llegar está grabación a la gente de ARENA?, se la hizo llegar la gente del ISDEM, el periodista o ¿cómo llegó?, porque se supone que ARENA tiene la grabación… Y ahora resulta que siendo nosotros los espiados, dicen que nosotros estamos espiando, es un absurdo, eso es totalmente irracional.

Aquí lo que están haciendo es manipulando tanto, el medio digital. Estamos en un período pre electoral y uno debe sacarle provecho a cualquier cosa. Y esta gente que es una cínica, mentirosa, sin vergüenza, porque en períodos de los Gobiernos de ARENA, se comentaba, se dice, era un secreto a voces, que vigilaba a todos los partidos políticos y a sus dirigentes, eso se comentaba, no lo estoy yo afirmando, eso los aseguraban.

Es realmente ser cínico, volver a decir eso, que dicen que está en una grabación, que será de escuchar esa grabación…

¿Usted conoce esa grabación?

-No.