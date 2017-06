Que niños y jóvenes digan que no quieren consumir drogas es fundamental: Howard Cotto

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El sol aún sin salir sobre el territorio nacional, la humedad y el frío aún es perceptible en el ambiente, no obstante, esta situación no fue un obstáculo para más de 15 mil personas que se avocaron a los alrededores del Estadio Jorge “Mágico” González para el Festival Atlético Deportivo Yo vivo sin Drogas, Tú Decides, organizado por la Policía Nacional Civil (PNC). El azul y blanco, reflejado en las camisetas de los participantes fue fundamental para la participación de diversos sectores del país, que por cuarto año consecutivo dijeron “Yo Vivo Sin Drogas”, como medida preventiva y de concientización de la población salvadoreña para el uso de estupefacientes.

Desde tempranas horas de este domingo, hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores, llegaron a la fachada principal del Estadio, con el único propósito de participar en el cuarto festival atlético ya sea para correr o para caminar en sus modalidades de tres y cinco kilómetros.

Muchas personas decidieron unirse a este esfuerzo en familia, y hasta con sus mascotas, caminaron, corrieron y disfrutaron del evento. Por otras parte, una comitiva de la Policía de Guatemala acompañó el festival, esta salió de la frontera San Cristóbal a las 3:00 a.m., para estar presentes en la carrera.

De igual manera, el Festival deportivo contó con la participación de la representación diplomática de China Taiwán, Estados Unidos, y de titulares de Seguridad y otros entidades de gobierno.

La iniciativa, que reúne a diversos países de la región, es una muestra, para la Policía salvadoreña a través de la División Antinarcóticos, y en coordinación con la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), de la determinación en fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre del abuso de drogas.

Howard Cotto, director general de la PNC, explicó que este es el Festival más grande que se ha tenido en su historia. “Nos acompañó gente que venía de oriente y occidente del país, no obstante, en los fines de semana anteriores también tuvimos festivales, incluso, personas de Guatemala, nos sentimos contentos”, dijo.

Dicho Festival es en el marco del Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas que se conmemora cada 26 de junio desde 1987.

“Este es el mes internacional de la lucha contra el abuso y tráfico de las drogas, este es sin duda el festival más grande que se celebra en el país, al mismo tiempo en otros siete países están corriendo diciendo yo vivo sin drogas. Este evento se ha preparado con mucha vocación, porque tiene un especial significado para nosotros como PNC, porque en agosto la entidad cumple 25 años”, agregó Cotto.

El máximo jefe policial explicó que es importante recalcar a los niños y niñas la importancia de no consumir drogas, “Nuestros niños y jóvenes digan no quiero consumir drogas, esto es mucho más importante, que cualquier incautación de drogas”, comentó. Para la PNC, el año 2016 se convirtió en el más exitoso con la incautación de más de 10 toneladas de cocaína. Esta actividad se enmarca dentro del programa institucional de prevención, también considera que el abordaje del combate al narcotráfico, no sólo debe darse desde la represión de los delitos relativos a la narcoactividad, sino también desde éste programa para contrarrestar que más jóvenes niños y niñas sean víctimas del flagelo de las drogas.

Luego de la competencia atlética, en las instalaciones del Estadio se contó con la participación de varias unidades especiales, como la División Antinarcóticos, unidad Canina, armas y explosivos, prevención, entre otras que compartieron con la familias salvadoreñas.

En relación a la seguridad para el evento, la Policía contó con la participación de varias delegaciones y unidades diseminado en los alrededores del estadio desde tempranas horas del domingo, así mismo la División de Transito de la policía se mantuvo orientando y regulando el tráfico para que el evento se desarrolle con tranquilidad.