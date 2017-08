“En ningún momento hemos planteado que es una acción coercitiva”: Luis Roberto Flores

@JoakinSalazar

Semanas atrás, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley sobre la Prevención de la Violencia, este busca orientar políticas de Estado al tema de prevenir y erradicar todos aquellos factores que generen inseguridad y violencia en los territorios.

Para abordar la propuesta del anteproyecto de Ley, Diario Co Latino conversó con el viceministro de Prevención Social, Luis Roberto Flores Hidalgo, y esto fue lo que nos dijo:

¿Cuál es el objetivo principal de la Ley de Prevención de la Violencia?

-El objeto principal es la conformación del Sistema Nacional de Prevención, en donde se van a establecer las áreas de trabajo, las formas de cómo se van a intervenir, cuáles son los factores, cuáles son las relaciones de las instancias de seguimiento y de toda la entidad, de que se desarrollen. Esto es para poder agilizar y poder institucionalizar todo el trabajo que estamos realizando en prevención de la violencia. Es articular un sistema que está conformado por diferentes instituciones que nos dice cómo llevar la Seguridad Ciudadana y los planes, acciones y programas, que tienen que ver con la prevención de la violencia, y atender toda la problemática territorial que tenemos a nivel nacional, principalmente en las comunidades.

Hemos trabajado con el Plan El Salvador Seguro, que es un soporte para poder plantear de una forma más eficiente la articulación de todas las instituciones del Estado y la sociedad misma, pero como integraron a todas las instituciones de gobierno y todas las que tienen que ver con la prevención, con todas aquellos que les atañe la prevención de la violencia, a eso es lo que nosotros le estamos apostando.

¿Qué acciones serán las principales, según la Ley de Prevención de la Violencia?

-A través de esta Ley se trata de combatir la violencia a través de los tipos de prevención que estamos hablando, que son principalmente la prevención social, la comunitaria, situacional y parte también de la reinserción, y con eso lo que estamos haciendo es abordar el problema, los factores generadores de la violencia.

En el marco de la prevención poder atender todos aquellos elementos que generan la violencia, y cómo lo vamos a contrarrestar, mejorando a todos los que tiene que ver con los ciudadanos y ciudadanas pero que también tienen que ver las condiciones ambientales, donde se desarrollan sus actividades laborales y educativas.

Esa parte que engloba todo ese tema habla de los tipos de prevención. Cuando hablamos de prevención social estamos hablando del ámbito social y que lleva acciones integrales de desarrollo social, cultural, educativo y económico, tenemos temas como la reintegración social.

¿Cuál será el proceso institucional de trabajo que se desarrollará a través de esta Ley?

-El ente rector de toda esa gama de trabajo es el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que delega al Viceministerio de Prevención Social, para poder llevar a cabo todas esas acciones, y luego el viceministerio que tiene su brazo fuerte a través de PREPAZ. Esa parte es cómo llevarlo y hasta el último estamos hablando de un Sistema. Luego hay una Comisión que vamos a dirigir como viceministerio, que existe ahora como sub Gabinete de Prevención, en el que participan 14 instituciones que tienen que ver con actividades de desarrollo y prevención general de la violencia.

Pero, lo dejamos también amarrado a otras instituciones que perfectamente pueden ser incorporadas en determinados momentos si se requiere, se activan las principales: educación, justicia, el Ministerio de trabajo, salud, Obras Públicas. Secretaría de Cultura de la Presidencia.

Además de la Comisión Nacional tenemos una dirección general de prevención que también lleva la secretaría, también conformamos un comité técnico que donde están todos los representantes de las diferentes instituciones comúnmente operativo.

Para poder trabajar todo lo que esta comisión requiere, el Comité Técnico que tiene lo referente a cada institución y tiene una potestad, una influencia a nivel territorial, para poder operativizar, tiene que ser un equipo técnico, que tiene influencia a nivel departamental, municipal y en las comunidades, eso tendría que tener injerencia para poder tomar decisiones y acciones a nivel nacional.

¿Cómo fue el mecanismo de formación de la Ley de Prevención?

-Fue un esfuerzo que hicimos el año pasado de una consulta con más de 600 personas entre organismos, organizaciones no gubernamentales, gremiales, gente del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que nos dieron su opinión y recogimos todas esas inquietudes, y lo que estamos nosotros proponiendo es la base, eso es lo que se ha hecho.

Esperamos que sea aprobada lo más rápido posible. Si van a ver algunas reformas o van a cambiar, esa es la propuesta que nosotras hemos presentado. Como Gobierno esperamos que el contenido no lleve ninguna mala intención, ya está en estudio la ley de reinserción, acaban de aprobar la ley de retornados, esta es una integración a todo el trabajo preventivo.

¿Sería reasignado un presupuesto especial para el área de Prevención?

-En el artículo 37 de las disposiciones de la ley dice que todas las instituciones públicas mencionadas en esta Ley deberán asignar de forma específica una partida presupuestaria anual para la prevención, sin contar las donaciones que se retienen o que se reciben. Es decir, que por un mandato de ley los ministerios deben dejar una partida específica para el prevención de la violencia. Por supuesto que eso tendría que entrar en armonía con todos los programas que están desarrollando en prevención, educación. Nosotros estamos prácticamente con lo que tenemos ahorita, el presupuesto lo planteamos de una manera para que cuando esté la Ley, todas las instituciones dejarán una partida para el tema de prevención y estas partidas ya existen.

Nosotros realizamos los programas de Educación, Salud, el INDES, SECULTURA, muchas de las instituciones ya están inmersas, lo que queremos institucionalizar y tener a todas las instituciones que tienen que ver con la prevención. Es el fin que llevamos de la ley, articular a todas las instituciones y llevar hasta el último territorio del país y que nos permite realmente ordenar.

¿Cuál sería el papel de los medios de comunicación a través de la ejecución de la Ley?

-El tema de los medios de comunicación en ningún momento hemos pensado que es una acción coercitiva, hay experiencias en tiempos pasados, hace dos administraciones los medios de comunicación se unieron para formar MeUNO y todos los medios de comunicación fueron conscientes y disminuyeron esa presencia para bloquear escenas que dañan específicamente a las personas, a los niños. Esa es la idea y como esos medios que en la mayoría que hace una labor constructiva una labor educativa, que es uno de los roles principales de los medios de comunicación, siempre hay uno que tratan de ver el tema de la violencia es sacarle provecho para poder vender su medio, hoy con el tema de las redes sociales también nosotros decimos autorregulación.

Precisamente cuando nosotros decimos para que no afecte la salud mental y sin perjuicio a la libertad de expresión estamos dejando bien claro que es voluntario. Han habido expresiones, y me llama la atención, de porqué este artículo ha salido en los medios, y no retoman la esencia de este proyecto, que es contribuir al país para poder llevar esa paz, llevar esa armonía que tanto requiere el pueblo salvadoreño.

¿La Ley de Prevención de la Violencia sería un complemento al Plan El Salvador Seguro?

-La experiencia del plan El Salvador Seguro es una cosa, la ley de prevención de violencia es otra. Para el plan El Salvador seguro hay un financiamiento especial: la contribución especial para la seguridad; hay préstamos, hay cooperación internacional. Al final el plan El Salvador Seguro encaja perfectamente, puede ser que un momento determinado se va a fortalecer más este instrumento a través de esta ley que nos va a permitir emplear aun más las acciones.

El Plan El Salvador Seguro es como una herramienta para las políticas de Estado en prevención, por eso perfectamente cabe en esta ley, puesto que en este sistema consiste en articular a diferentes instituciones para poder atender el problema de la prevención. La misma población va pidiendo, tenemos demanda de muchos municipios que nos están pidiendo ya el plan El Salvador Seguro, aunque no estén en los 50 que plantea el Plan, pero el modelo ha sido muy exitoso y nos complace mucho, que otros países lo reconozcan y piensen aplicarlo como Guatemala y Honduras. Iniciativa que fue resultado de la reciente reunión del Triángulo Norte.