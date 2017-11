El neoliberalismo no es un modelo sino una doctrina

Francisco Elías Valencia

@fe_valencia

Algunos sectores profesionales dicen que los gobiernos del FMLN continúan impulsado el neoliberalismo. El FMLN asegura que el neoliberalismo no se sigue aplicando aunque no ha sido derrotado. Sobre este tema conversamos con el economista César Villalona.

• César, ¿cuál es tu opinión sobre el neoliberalismo? Se dice que es un modelo económico y que es una doctrina.

El neoliberalismo no es un modelo económico sino una doctrina. El modelo se define a partir de la actividad económica principal de un país, alrededor de la cual giran las demás. Por ejemplo, cuando el país tenía un modelo agroexportador cafetalero, toda la economía dependía del café, pues ese rubro generaba la mayor parte de las divisas, del empleo y de los ingresos, captaba la mayor parte del crédito y proporcionaba una parte fundamental de los ingresos públicos.

Si la producción y los precios del café subían mucho, entraban muchos dólares y se podían importar maquinarias y materias primas para los distintos sectores económicos, los bancos recuperaban los créditos, el empleo crecía y el gobierno elevaba sus ingresos. La economía crecía y las empresas, sobre todo las grandes, tenían ganancias y acumulaban capital, o sea, reinvertía parte de sus ganancias para producir y ganar más. Lo contrario sucedía si se desplomaba la producción y los precios del café. Toda la economía entraba en crisis.

El modelo agroexportador pasó a la historia poco antes del fin de la guerra. El café sigue existiendo pero la economía no depende de ese rubro, sino de los servicios, sobre todo, del comercio importador, que se sostiene en buena medida de las remesas familiares.

Para cambiar el modelo hay que modificar la estructura económica del país. Eso no ha ocurrido, aunque el agro y la industria han estado creciendo más que otros sectores. Justamente eso es lo que se establece en el Plan Quinquenal, crear una economía productiva.

• Entonces, ¿qué es el neoliberalismo?

Es una doctrina, o sea, una corriente de pensamiento que se concreta con la aplicación de un programa como aplicó ARENA, de privatización de empresas, apertura de mercado y reforma tributaria regresiva, o sea, un programa favorable para los grandes empresarios y dañino para población consumidora, sobre todo, la de menos ingresos.

La doctrina neoliberal plantea que la crisis económica de un país se debe a la existencia de un creciente desequilibrio comercial con el resto del mundo, lo que provoca escasez de divisas y limita la capacidad de importar insumos y maquinarias, lo que afecta la inversión y la producción nacional, provoca desempleo y disminuye el ingreso nacional. Según los neoliberales, cuando se da esa situación, el país recurre al endeudamiento externo para financiar importaciones y restablecer los niveles de inversión.

La doctrina neoliberal no es científica, no toma en cuenta las relaciones de dependencia de países como los nuestros, ni la elevada concentración del ingreso en una minoría, que para colmo es la que menos impuestos le paga al gobierno. Los problemas estructurales no existen en el teorema neoliberal; todo se reduce a supuestos errores de política fiscal y monetaria que cometen los gobiernos.

• ¿Qué otros aspectos plantea el neoliberalismo?

También rechaza que el Estado tenga empresas, porque supuestamente es mal administrador; que el Estado fije precios y salarios, porque limita la ganancia empresarial, que fije las tasas de interés de los bancos, porque provoca una reducción de los ahorros, y que les ponga altos impuestos a las grandes empresas, porque afecta la inversión privada.

Según la doctrina, lo que debe hacer el Estado es alejarse de los asuntos económicos y dejar que el mercado y la inversión privada lo resuelvan todo.

• Eso fue lo que hizo ARENA.

Sí. Y lo hizo a través de un programa llamado de “Ajuste Estructural” inspirado en la doctrina neoliberal. Dicho programa tuvo tres componentes: privatización, apertura de mercado y reforma tributaria regresiva.

Durante los gobiernos de ARENA se privatizaron 32 empresas o actividades públicas. No las voy a mencionar todas porque se haría muy larga la entrevista, pero mencionaré algunas muy importantes: el gobierno de Cristiani privatizó las importaciones de petróleo, el comercio exterior del café y del azúcar, la banca y otras empresas públicas.

El de Calderón Sol privatizó los ingenios azucareros, ANTEL; las empresas distribuidoras de energía, la administración de los fondos de pensiones y otras empresas; en el de Flores se privatizó una parte de la GEO, se arrendó el servicio de carga del Aeropuerto, se trasladó del Registro Nacional de las Personas Naturales a una empresa privada la entrega del DUI, entre otras cosas.

La apertura de mercado inició con Cristiani, quien liberalizó los precios de 230 productos, el tipo de cambio y los intereses bancarios. Cristiani también comenzó a bajar los aranceles a los productos importados. El recorte de aranceles es una medida de apertura de mercado y también de reforma tributaria. Calderón Sol continuó bajando aranceles; Flores los siguió quitando al firmar TLC con México y Chile y Saca los redujo más al iniciar el TLC con Estados Unidos, Taiwán, Panamá y Colombia.

La reforma fiscal regresiva la inició Cristiani, al quitarles los impuestos a las exportaciones de café y azúcar y al patrimonio, recortar aranceles, reducir de 35% a 25% el impuesto a las ganancias de las empresas y aprobar el IVA con 10%; Calderón Solo siguió recortando aranceles, subió el IVA a 13%; Flores extendió el IVA a los granos básicos, las verduras y frutas, la leche y las medicinas, le puso un tributo de 20 centavos al galón de gasolina y siguió bajando aranceles; y Saca puso el impuesto a las llamadas telefónicas del exterior, quitó aranceles y le puso un tributo de 10% a las bebidas alcohólicas y a los cigarrillos.

• O sea, que los cuatro gobiernos aplicaron el programa de ajuste.

Así es. Un economista de FUSADES dijo que los cuatro gobiernos de ARENA fueron diferentes. Es obvio que ningún gobierno es totalmente igual a otro, pero en el caso del programa de ajuste, los gobiernos de ARENA actuaron coordinados: uno comenzó el programa y los demás lo siguieron aplicando.

El Programa neoliberal redujo el peso del Estado en la economía, que perdió empresas y fuentes de ingresos y no tiene política cambiaria ni monetaria debido a la dolarización. A su vez, fortaleció a los grandes empresarios que se apropiaron de empresas públicas, pagan menos impuestos, fijan precios a su antojo e importan con bajos o nulos aranceles.

• César, ¿acusan a los gobiernos del FMLN de ser neoliberales? ¿Qué opinas?

Para ser neoliberal, un gobierno tiene que aplicar un programa neoliberal o continuar aplicando el que inició otro gobierno. Y eso no ha ocurrido desde el primer gobierno del FMLN.

Una cosa es no poder revertir las privatizaciones que hizo ARENA, por ejemplo, y otra cosa es seguir privatizando. Como los gobiernos del FMLN no han tenido la correlación de fuerzas para revertir las privatizaciones que hizo ARENA, y como tampoco han continuado privatizando, se puede decir que frenaron el programa neoliberal, al menos en ese componente, pero no ha revertido lo hecho por ARENA.

No se conoce una sola empresa privatizada durante los gobiernos del FMLN. Además, no se trata de que una empresa se privatice o no. El programa neoliberal no es una medida puntual, de excepción, sino un paquete coherente y ordenado en el tiempo, como el que aplicó ARENA.

Lejos de privatizar, los gobiernos del FMLN crearon BANDESAL y BANCAMUJER, de carácter público, recuperaron la GEO y han creado muchas unidades de salud, farmacias especializadas, hospitales, sedes de Ciudad Mujer y otras instituciones públicas. O sea, han fortalecido la propiedad del Estado. El neoliberalismo es debilitar al Estado.