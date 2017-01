Nayib Bukele anuncia moderno sistema para contribuir a la seguridad de la capital

@davidmar2105

Nayib Bukele, alcalde de San Salvador, anunció el proyecto de un sistema nuevo de video vigilancia que costará 15 millones de dólares, además de anunciar que parte del concejo municipal y su persona, interpondrán una demanda por calumnia y difamación contra el Grupo Dutriz o La Prensa Gráfica.

Los constantes ataques que ha recibido por parte de dicho medio de comunicación y por la más reciente publicación en la que acusa al edil de “gastar cantidades exhorbitantes de dinero en un proyecto”, fueron el ¡basta ya! para el edil. “Decidimos hacer este proyecto grande y que tiene un costo inicial, para la empresa, no para la alcaldía, de alrededor de 15 millones de inversión inicial, son 1 mil cámaras nuevas de ultima generación, no marca pajarito, sino que de calidad; con una red de fibra óptica que será de la alcaldía. El proceso de licitación sigue y por ende no se ha finiquitado”, aclaró el edil.

En este sentido Bukele desmintió que la comuna sea quien pagará la inversión inicial del proyecto, sino que la empresa lo tendrá que hacer para ganarse el contrato de la licitación que está en juego en estos momentos, además, dijo que es mentira que la comuna gastará más de 200 millones en todo el proyecto. Aseguró que la empresa que gane el concurso tendrá un contrato de 20 años, tiempo en el que tiene que garantizar el buen funcionamiento de las cámaras, lo que quiere decir es que brindarán el mantenimiento y responderán por cualquier desperfecto que tengan.

Mientras tanto, dijo que el concejo municipal aprobó, a iniciativa del alcalde, nombrar una comisión de alto nivel, la cual estaría conformada por un auditor de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y por observador de la Fiscalía General de la República.

Ese proyecto, como muchos, no han sido avalados por la fracción del partido ARENA, sin embargo, acusan al edil de hacer contratos millonarios que afectarían a la población, algo que fue categóricamente desmentido por Bukele.

“De las 580 obras, sólo dos han sido aprobadas por los concejales de ARENA. El concejal Edwin Zamora no dijo ni una sola palabra cuando se discutió este tema, y ahora sale criticando el proyecto. Zamora corrió por tres elecciones, una la ganó y nunca votó diferente a su partido. Una de dos, o es un robot o sigue órdenes, por lo tanto una persona que sigue órdenes a ciegas es una persona sin conciencia”, aseveró el alcalde.

Acusó a los derechistas de no tener conciencia por el bienestar de la población, pues en reuniones del concejo dicen que es un gasto elevado y que solo basta con “darle una manita de gato” a los monumentos y medio remodelar las plazas para no invertir mucho.

Sin embargo, aseguró de que el proyecto se ejecutará “les guste o no les guste”, ya que para él “lo bueno tiene un costo y si es caro mucho mejor, pues la gente se merece lo mejor y lo público debe ser lo mejor que lo privado”, expresó.

Demandará a LPG

Respecto a la demanda, dijo que con el concejo municipal, exceptuando a los del partido ARENA, la presentarán contra La Prensa Gráfica por el delito de difamación, pues en sus notas periodísticas han hecho alusiones sin sentido contra la actual gestión municipal. “Vamos a demandar a LPG por difamación. Llega un momento donde uno dice ¡ya basta de tanta difamación!, por ello es que el concejo aprueba demandarlos por daños al honor e integridad de las personas que votaron por este proyecto”, indicó. Es por esta razón que no dejo ingresar a estos medios a la conferencia de prensa, ante esta situación los medios señalados le acusaron de “atentar contra la libertad de prensa”.

Sin embargo, el edil se defendió y aseguró que seguirá trabajando por la población capitalina a pesar de las difamaciones que hagan los “brazos mediáticos” de derecha, que sólo buscan recuperar una de las “joyas de la corona” que tenían para su beneficio.