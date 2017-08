Mujeres de maquilas sufren arbitrariedades

Gloria Silvia Orellana

Los horarios de 12 ó 16 horas, unidos a los bajos salarios y sin cobertura social o de salud, forman parte de las arbitrariedades que sufren a diario las mujeres que trabajan en la maquila textil y bordadoras a domicilio informó, Monserrat Arévalo de la Asociación Mujeres Transformando.

“A 20 años de estar instalada la maquila en el país, se continúan dando violaciones como altas metas de producción inalcanzables; así como las negativas de los permisos para asistir al Seguro Social (ISSS), a la gente se le descuentan el día y el séptimo por la consulta y prefieren que vayan a una clínica empresarial que no cuenta con especialistas de las dolencias que tienen las mujeres y el acoso laboral”, explicó Arévalo.

Mujeres Transformando presentó parte de las acciones de denuncia y defensa de los derechos humanos laborales en el “Día Nacional de la Persona Trabajadora de la Maquila”, que pese a la existencia de códigos laborales son violentadas en sus derechos.

Con la decisión del gobierno de aumentar al salario mínimo, los empresarios de las maquilas decidieron quitar bonificaciones y otros incentivos, para solo pagar el salario, que no alcanza a cubrir todas las necesidades que demanda una familia en la Canasta Básica.

“Del sector de las bordadoras a domicilio ahí estamos enfrentando despidos injustificados, violación al derecho de organizarse en sindicatos, y que son amenazadas por las supervisoras de las empresas. En cuanto al salario, ellas ganan alrededor de 56 dólares mensuales, por un trabajo que le da valor al vestido que se confecciona y se vende en el exterior a precios de cien dólares y más alto, porque en mercados extranjeros se vende como artesanías, y como tal su precio es más alto”, manifestó.

Ana María Romero del Comité Municipal de Maquila consideró que las “Bordadoras a Mano” son un sector marginado que no goza de ningún derecho laboral y humano, donde sus empleadores niegan el nexo laboral con ellas, para evitar las responsabilidades sociales y de salud . Como la empresa Konffetty, que realiza descuentos de Renta a las trabajadoras como prestación de servicio profesional con el objetivo de evadir la relación laboral.

“Nos tratan como basura y hemos sido atropelladas en nuestros derechos laborales por las supervisoras y cuando nosotras reclamamos algún derecho nos dicen de inmediato que nos van a despedir. Y las personas que ya pasamos la edad, que somos adultas mayores nos dejan de dar material, porque ya no rendimos como quieren ellos sus metas; y claro porque no tienen ninguna obligación legal”, afirmó. Mujeres Transformando reiteró el llamado al Órgano Judicial para que mejoren las inspecciones en las empresas y sancionen el incumplimiento, sobre todo, a aquellos empresarios que no cumplen sus obligaciones. Para la Asamblea Legislativa y en especial la Comisión de Trabajo y Previsión Social de reformar el Código de Trabajo en el régimen especial de trabajo a domicilio y en especial la ratificación del Convenio 177 de la OIT, que garantiza un trabajo estable y salario digno.