MOP construye proyectos habitacionales para cooperativistas de escasos recursos

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, entregó ocho proyectos para la construcción de complejos habitacionales en el Centro Histórico de San Salvador. Con la ejecución de estas obras se beneficiará a personas que integran cooperativas de vivienda por ayuda mutua, que residen en mesones situados en la ciudad capital.

Según el titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el desarrollo de estos proyectos se lleva a cabo como parte de un programa que fomenta el restablecimiento de la función habitacional del Centro Histórico que comprende dos componentes: el rescate cultural y la movilidad inclusiva.

“Esta es una inversión que va a beneficiar a mil 300 habitantes del Centro Histórico que viven en mesones y en situaciones muy precarias, en esta primera etapa son al rededor de 352 familias. El proyecto tendrá un costo de 15 millones y medio de dólares y son ocho proyectos habitacionales, y en este modelo la gente es beneficiaria y además participe, ellos reciben un beneficio directo financiero pero también se responsabilizan”, dijo Martínez.

Este proyecto se desarrolla como un esfuerzo conjunto del MOP y el vice ministerio de vivienda y la Cooperación Italiana, los beneficiarios cancelarán una cuota de entre cuarenta y sesenta dólares, los cuales en el primer año irán a un fondo común que servirá para que quienes adquieran estas viviendas no caigan en mora por imprevistos como la pérdida de empleo, entre otros.

“La construcción de al menos 352 apartamentos busca elevar la calidad de vida de habitantes de la zona que estén asociados a cooperativas de vivienda por ayuda mutua y permitirá a las familias beneficiadas pasar de mesones precarios a complejos habitacionales con apartamentos de hasta 54 metros cuadrados, en edificios de cuatro niveles, contemplando áreas verdes, recreativas, espacios comunitarios y de actividades económicas”, informó el ministro.

Para el desarrollo del proyecto, el Vice ministerio de Vivienda cuenta con terrenos estatales y esta culminando la adquisición de otros, los lugares donde se construirán los edificios son el Barrio San Esteban, la Avenida Independencia, y los Barrios Candelaria, Concepción, ex Vice ministerio de Transporte, entre otras.

El gobierno financiará a estas cooperativas de vivienda combinando crédito y subsidio; la propiedad del suelo permanecerá colectiva, la seguridad jurídica se basará en un contrato de uso y habitación, es decir que la propiedad no podrá venderse, pero si heredarse, en cuanto a las cuotas que pagarán los beneficiarios, no acumularán intereses y el subsidio al capita propuesto será de hasta el 60% según lo indique un estudio socioeconómico realizado al grupo familiar.