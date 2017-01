Monseñor Rosa Chávez confía en que ARENA regrese a la mesa de diálogo

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El obispo auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, se mostró preocupado por el quiebre de diálogo entre el partido ARENA y el Gobierno, sin embargo, confía en que el partido de oposición regrese a la mesa de diálogo con el Ejecutivo.

Monseñor Rosa Chávez espera que la mesa de diálogo entre el partido ARENA y el Gobierno “resucite”, pues los institutos políticos no son “todopoderosos”, y no hay que resignarse a verlos pelear siempre.

Las mesas de diálogo fueron anunciadas en octubre de 2015 y fueron suspendidas por el partido de derecha en enero de este año. Esta es la segunda ocasión que ARENA hace lo mismo, pues siendo Jorge Velado presidente del partido de derecha se retiraron de la mesa interpartidaria y ahora lo hacen con este espacio de diálogo y negociación incumpliendo un compromiso ante la nación que firmaron todos los partidos políticos.

Esta decisión afecta a la mayoría de la población, dado que niega la posibilidad de encontrar soluciones a problemas que actualmente aquejan a la nación.

“El país necesita que todos seamos protagonistas, hay que desatar esas energías que hay en la gente para que en el pequeño mundo de cada uno podamos ir haciendo una diferencia, construyendo una cultura de paz en la que todos seamos solidarios y actores de una nación realmente fraterna”, recalcó el obispo auxiliar.

Asimismo, expresó que no se pueden cerrar los ojos ante la violencia, pero se debe reconocer que hay dinámicas nuevas para solucionarlo. “El Gobierno está contando muertos todos los días y veo nubes grises en el horizonte” dijo.

Rosa Chávez enfatizó que todos los sectores sociales deben contribuir hacia ese país que todos desean, para lo cual se debe trabajar por una cultura de paz.

Según el obispo, hay un camino largo por recorrer para llegar a unos nuevos acuerdos, ya que la población está asustada por la violencia, la sociedad ha entrado en una “parálisis” que debe ser superada.

Además, informo que esta semana hubo una reunión importante del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia con el Representante del PNUD y se explicó como se puede hacer el proceso de reparación a víctimas de los conflictos sociales.