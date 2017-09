Ministro Cáceres asegura que ARENA no está siendo excluido en tema previsional

@RosmeriAlfaro

El titular del Ministerio de Hacienda Carlos Cáceres desmintió que el partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, esté siendo excluido en las negociaciones de reforma al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), luego de señalamientos que afirman que de no ser tomado en cuenta, dichas reformas serían declaradas inconstitucionales.

“Los partidos políticos dicen que se debe tomar en cuenta a ARENA porque si no la Sala de lo Constitucional declarará inconstitucional las reformas como si la Sala fuera al servicio del partido de derecha. Dicen que para garantizar su constitucional hay que tomarlo en cuenta, algo que para mí es una degradación para los miembros de la Sala”, indicó el funcionario.

“Cuando voy a la Comisión de Hacienda se discute con ellos (partidos políticos) hasta la saciedad. Ellos son parte activa de esta negociación, no están excluidos, ese no es problema, los problemas son otros”, señaló Cáceres en una entrevista televisiva.

De acuerdo con el ministro, ya se está en las definiciones finales para reformar el SAP, sin embargo, afirmó que dichas reformas no serían una solución permanente al problema previsional, por lo que más adelante se tendrán que hacer ajustes como aumentar la edad, cotización y otros aspectos necesarios.

Las dos propuestas más discutidas en las últimas semanas ha sido la de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) y la del gobierno, las cuales suben la cotización del 13 al 15%, asimismo, tienen un fondo colectivo.

La primera establece que del 15%, 8 % va para el fondo privado, cinco para un fondo colectivo y dos para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP); mientras que en la del gobierno, uno y medio va para las AFP, cinco y medio al fondo privado y ocho al fondo colectivo.

“La pensión de ellos es más baja porque se calcula sobre el 8 % mientras que la del gobierno en un 13.5%, esa es la principal diferencia. El gobierno no quiere que los trabajadores pierdan ese dinero, que se los lleven otros o que no les devuelvan nada. Pero principalmente no quiere que ni un centavo que aportan los trabajadores se vaya a otro destino que no sea a beneficio de su pensión. Además, nosotros les reconocemos el 100% de lo que ellos han cotizado”, dijo.

El funcionario manifestó que la propuesta del gobierno también busca la forma de cómo no endeudarse, todo lo contrario a la propuesta de la ICP, aunque reconoció que ambas propuestas son deficitarias, la del gobierno en $2,500 millones al año 2,050 y la de la ICP de $2,800 millones al mismo año.

“Lo único diferente que hay en las propuestas, son dos puntos adicionales a la cotización de ahí es solo de buscar ingeniera financiera para ver dónde es que los flujos pueden ser reacomodados, por eso se necesitará una revisión más adelante y modificar entre otras cosas la edad de jubilación”, subrayó.

Según el ministro de Hacienda dependerá de si se aprueba la reforma o de cual sea aprobada, la cantidad que sea incluida para pensiones en el Presupuesto General de la Nación para 2018, que el gobierno debe presentar a más tardar el 30 de septiembre ante la Asamblea Legislativa.

“El presupuesto ya está cerrado, solo falta incluirle lo de pensiones”, informó Cáceres quien desmintió que algunas carteras de Estado vayan a tener recorte de presupuesto.

Cáceres también expuso que el presupuesto que presentará incluirá un anexo de cada una de las autónomas, las cuales deberían racionalizar servicios y contratar menos personal.