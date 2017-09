Mil 200 trabajadores del MOP serán beneficiados con reajuste salarial

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó ayer una reforma al presupuesto con el objetivo de traspasar fondos al Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP) los cuales servirán para efectuar un reajuste salarial por contrato colectivo a los empleados de dicha cartera de Estado. Para la ejecución de esta iniciativa que beneficiará a un mil 203 trabajadores, el Ministerio de Hacienda transferirá a esa institución un millón 950 mil dólares. Los fondos provienen de ingresos del MOP, los cuales según manifestó el viceministro Eliud Ayala corresponden al aumento de recaudación de la institución, además de una política estricta de ahorro, por tanto, este desembolso no afectará las finanzas del Estado y tampoco desajustará los propios. Los parlamentarios mostraron su beneplácito hacia el ajuste salarial que beneficiará a todos los empleados que se acogieron al contrato colectivo del MOP y felicitaron a los sindicatos por llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes. “Es importante destacar la lucha de los trabajadores por obtener su contrato colectivo y hoy el ajuste salarial, es decir, por mejorar sus condiciones laborales. Felicito a los tres sindicatos de la institución y al ministro Gerson Martínez, hoy se están viendo frutos de una larga lucha de la clase trabajadora del país’’, dijo Blandino Nerio, diputado del FMLN. El parlamentario, además, destacó los logros que han alcanzado los trabajadores por medio de los sindicatos en las instituciones públicas y lamentó que este tipo de organizaciones no sean tomadas en cuenta en el sector privado del país. ‘’Recuerdo cómo en otros tiempos en el MOP se obligó a los trabajadores a aceptar las condiciones que les proponía la institución y se les amenazaba que de no hacerlo serían despedidos, ahora se negocia con ellos y se llega a acuerdos que beneficien a las mayorías’’, finalizó el legislador. Con la reforma en mención, también se reforzará el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con 4 millones 225 mil dólares.