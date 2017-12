“Me voy disgustado”: Eduardo Lara

Manahen González

@ManahenGza

No se guardó nada. Eduardo Lara, técnico de la selección sub 21, se sinceró ayer, tras el empate a cero goles entre El Salvador y Panamá en los Juegos Centroamericanos, y le tiró duro a los equipos que se negaron a prestar sus jugadores para el certamen regional.

“En el fútbol uno no le puede dar ventajas a ningún rival y menos en esta clase de competencia. Pero yo sigo sin entender como en El Salvador a la selección no se le prestan los jugadores, esto es algo increíble y yo, a pesar del empate, me voy disgustado por lo que está ocurriendo porque teníamos jugadores de FAS, pero no los quisieron prestar”, expresó evidentemente molesto el técnico cafetero.

En la misma línea, Lara dijo que FAS y otros equipos no tuvieron argumentos válidos para no ceder a los jugadores, ya que los tigrillos prefirieron guardar a sus jugadores para el torneo de reservas.

“Está bien que no cedan a los jugadores que están arriba (Primera división), pero para los que no están jugando arriba no hay argumentos para no prestarlos, además deberían darle prioridad a la selección que es tu país es tu patria y si vos no querés y no amas a tu patria, allá vos”, dijo el estratega.

De igual forma, Lara dijo que no le ve sentido lógico que los equipos no hayan cedido sus jugadores cuando se les están dando las mejores condiciones para que vengan a competir.

Por otra parte, el técnico dijo que espera que sus palabras sirvan para que los equipos entiendan que la selección está por encima de cualquier título y más para uno de reserva.

“Espero que esto sirva, porque yo no sé hasta dónde buscar un título de reserva sea más importante que una selección. De igual forma, esto debe ser una campanada, porque así no se crece futbolísticamente”, dijo el entrenador.

Para cerrar, Lara dijo que no traer a la selección con la que trabajó meses atrás no será excusa para no buscar la medalla de oro, pero que aunque gane el primer lugar su pensamiento respecto a los equipos que no cedieron a los jugadores no cambiará.