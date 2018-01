Mauricio Funes apela resolución de Cámara

Mauricio Funes asegura que resolución de la Cámara Segunda de lo Civil, que lo responsabiliza de enriquecimiento ilícito, es “injusta y arbitraria”, hecho que lo llevó a apelar ante un tribunal superior.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El ex presidente de la República Mauricio Funes interpuso una apelación ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que busca revocar la decisión de la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, que determinó la responsabilidad del ex funcionario por enriquecimiento ilícito.

“Presenté la apelación que busca revertir la sentencia de la Cámara en mi contra”, confirmó el ex mandatario, en redes sociales.

En noviembre pasado, Funes y su hijo Diego Funes fueron encontrados responsables de enriquecimiento ilícito por la Cámara, en referencia al incremento patrimonial de $419,145.09. A Mauricio Funes le señalan por un total de $206,160.55, y a su hijo por $212,484. Tal resolución fue calificada por Funes como condena “injusta y arbitraria”.

Ante esto, Funes anunció que no aceptaba dicha decisión al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo demostrar que estos fondos tienen origen ilícito.

De acuerdo a lo establecido por Funes, “en el escrito se desmontan los argumentos de las magistradas y se demuestra que la FGR no presentó una tan sola prueba de que mi hijo y yo nos enriquecimos a costa del Estado”.

De igual manera, el ex mandatario cuestionó que “si en el juicio civil en mi contra la FGR no demostró de qué partida del gobierno, mi hijo y yo, tomamos el dinero para incrementar ilícitamente nuestro patrimonio, ¿cómo es que la Cámara me condena a devolver un dinero si no está probado que lo tomé del Estado?”. Asimismo, agregó que en el caso del ex presidente Elías Antonio Saca, la FGR dice tener pruebas que el dinero, por el que es acusado, fue movido de cuentas de CAPRES a sus cuentas personales y de otros funcionarios. No obstante Funes cuestiona que “en mi caso no tiene nada, porque no se movió dinero a mi patrimonio, de ninguna partida del gobierno. Por eso apelaré”.

Pese a ello, la Sala de lo Civil deberá decidir si admite o no la apelación del ex mandatario. Además, decidir si procede. Procedimiento que puede tardar meses para que la resolución definitiva esté en firme.