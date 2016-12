Más y mejores empleos, seguridad y crecimiento económico, para 2017

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Isaías Alemán es uno de los miles de ciudadanos que diariamente salen rumbo a su trabajo a procurar el sustento para ellos y sus familias, obrero y padre de dos niños de 15 y 12 años. Alemán tiene como principal deseo para 2017 procurar mejores condiciones de vida para los suyos.

“Mi anhelo para el próximo año es conseguir un mejor empleo que el actual y de esa manera adquirir un financiamiento para tener casa propia, ya que actualmente alquilo un apartamento en un mesón junto a mi esposa e hijos y casi no tenemos espacio ahí”, manifestó Alemán.

A lo largo de la historia del mundo, los seres humanos hemos diferido en un sin número de temas de generación en generación, pero también hemos coincidido muchas veces, algo que siempre compartimos es el anhelo de un futuro mejor.

No importa la raza, sexo, religión, condición económica o social, las personas siempre tenemos el deseo de mejorar tanto a nivel personal como de un grupo familiar o incluso de país. Esta esperanza se ve reflejada cada vez que se acerca el final del año. Personas de todas las nacionalidades ven en la temporada de Navidad y Año Nuevo, el momento oportuno para plantearse expectativas para el próximo, y el salvadoreño no es la excepción.

En el caso del país, Isaías ve con preocupación la polarización política que existe, ya que para él esto genera inestabilidad y afecta a las personas pobres.

“Los políticos deben razonar las posiciones que cada uno toma en las decisiones como lo del presupuesto de la nación que se está discutiendo, porque no afectan a la izquierda, sino a nosotros los pobres ya que si no hay dinero el país no funciona”, razonó.

Además de la situación política, la población identifica otras necesidades que son importantes de mejorar en el país como la seguridad.

“En lo que se refiere al combate a la delincuencia, se debe trabajar en dos componentes, la prevención y la represión, en lo que se refiere a prevenir no solo se trata de hacer canchas y cuestiones relacionadas con el esparcimiento, sino también la generación de empleos, algo en lo que se necesita que trabajen en conjunto tanto el gobierno generando condiciones como la empresa privada que es la responsable de generar empleos”, detalló Ángel Moreno, comerciante del Centro de San Salvador.

Para Víctor Vázquez, empleado bancario, en lo que se refiere a seguridad, se necesita un mejor desempeño de la Fiscalía General de la República y los jueces para retirar a los delincuentes de las calles.

“Deben haber castigos más ejemplares para quienes generan la violencia, además de que la fiscalía y los jueces deben hacer mejor su trabajo, de nada sirve que los policías anden arriesgando su vida para detener a los criminales si los jueces los liberan porque son incapaces y los fiscales no hacen nada”, dijo Vázquez.

En cuanto a la generación de empleos, otro de los temas importantes a mejorar para los salvadoreños, la población coincide en que debe atraerse inversión para posibilitar esto pero deben oportunidades laborales que vengan acompañadas de salarios acordes a la situación del país.

“El gobierno debe garantizar que los empresarios generen empleo, pero también que paguen un salario digno ya que históricamente ellos siempre han querido prosperar a costa del trabajador, las cosas cada vez van más caras y los dueños de las empresas no quieren pagar más”, expresó Felipe Menjívar, agente de seguridad privada.

Al respecto, Francisco Tejada, manifiesta que el gobierno debe seguir por la tarea de dignificar al trabajador y que la empresa privada respete las decisiones tomadas por quienes son los encargados de legislar en materia laboral en el país. “El presidente ha hecho algo muy bueno con la aprobación del aumento al salario mínimo, ahora tiene que hacer valer esa decisión y que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) obedezca esta disposición y deje de poner trabas para que no se lleve a cabo, es hora de que los ricos compartan su riqueza con el pobre”, expuso Tejada. Es así como los salvadoreños despiden un 2016 difícil, que si bien ha tenido satisfacciones a nivel personal y nacional aún queda mucho por hacer, y dan la bienvenida a un año nuevo en el que esperan seguir mejorando sus condiciones de vida gracias al esfuerzo propio y con el apoyo del gobierno.