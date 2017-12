Marina Squerciati actriz Chicago PD

Iris Gálvez

@SAmigosCoLatino

Recientemente tuvimos la oportunidad de entrevistar a la exitosa Marina Squerciati la carismática actriz de Chicago PD, nos habó de su trabajo y algunos otros aspectos importantes de su vida que ahora la divide entre las grabaciones de la serie , su roll de madre y sus actividades personales.“Antes salía con mis amigos al salir del trabajo. Ahora corro a la casa a jugar con la bebé. Porque solo tengo como 1 hora para jugar con ella después del trabajo. Así que me enfoco en la bebe cuando llego a casa. También, esto es muy gracioso, lloro mucho más, estoy muy sensible de una manera que no lo era antes. Los comerciales me hacen llorar, los cachorros me hacen llorar. Soy como el estereotipo de la mujer algunas veces, es terrible, simplemente lloro todo el tiempo. También es difícil para mi cuando hay persecuciones de niños o casos contra niños con los que a veces debemos lidiar con el tema de las pandillas en Chicago. Hay mucha violencia. Es más difícil para mi aceptarlo y me afecta el carácter también” afirma Marina.

P: Qué giro, si existe, tiene tu personaje en esta quinta temporada?

R: Hay un giro, y es más personal para ella. Porque creo que Kimberly no se quiere enfocar en su vida amorosa, le ha ido muy mal con eso, en realidad se quiere enfocar en su carrera. Y creo que vamos a verla tomar una actitud más casual con respecto a su vida amorosa. Creo que todos se van a sorprender porque no es el tipo de persona a la que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a verla enamorándose y dedicándose a los caballeros que la llaman. Pero ella va a dar un paso atrás, y verán por qué, y es muy interesante.

P: ¿Cuál es el mayor desafío que se plantea con este personaje?

R: Para mi es que la serie se vuelve más oscura y los personajes también. Vemos que ocurren cosas más terribles. Y mantener el amor por la vida del personaje que creo que es lo que la diferencia de los demás. Creo que es cada vez más difícil de mantener. Pero creo que es como la vida misma, cuando ves cosas terribles se vuelve más difícil mantener tu alegría. Así que en eso es que estoy trabajando en este momento con Kim Burguess

P: Hola Marina, un gusto, quería preguntarte, ¿qué te atrapa de este mundo de las leyes y la investigación policial?

R: No sabia nada sobre el mundo de policías ni nada de eso. Nunca había disparado un arma. Necesitaba aprender mucho antes de hacer este personaje. No tenía algo especifico que me atraía del personaje. Es mas que veo una mujer fuerte, con pasión, con un lado muy tierno y esa fue la razón por la que quise hacer este show. No porque fuera policía. Yo nunca veía televisión de policías. Pero fue el personaje de Chicago PD que me interesó, porque son tan diferentes, son tan defectuosos que fue eso lo que me interesó.

P: Hola Marina, un gusto, quería preguntarte, ¿cuál fue el momento más emocionante durante la producción de la serie?

R: Pues en la cuarta temporada yo estaba embazada y los escritores no querían que mi personaje tuviera un bebé, entonces escondieron mi barriga. Y entonces hubo una filmación en la que mi hermana venia a visitarme, y fue a una fiesta y alguien la violó, y entonces necesitaban un motivo para sacarme del show. Porque yo estaba muy embarazada.

Necesitaban hacer algo muy emocionante para que mi personaje saliera de la serie y esa fue la razón, necesita cuidar a mi hermana. Yo no tengo hermanas, pero tengo una amiga que es como una hermana y cuando yo estaba practicando para la filmación me imagine que era mi amiga. Entonces en todo ese tiempo yo estaba primero embarazada y muy emocional y segundo estaba pensando que esta cosa horrible le había pasado a mi amiga, entonces fue un tiempo muy difícil para mi y más difícil porque estaba bastante cansada. Tenía 7 meses de embarazo.

P: ¿Cómo te ves actualmente en una serie que ha trascendido tanto y ha tenido tan buena aceptación?

R: Me siento muy afortunada porque es muy difícil para una actriz conseguir un trabajo actualmente. Tengo muchos amigos que todavía están trabajando como camareros y yo soy muy afortunada de tener este trabajo, estoy muy contenta. Y las personas con las que trabajo son como una familia. Entonces estoy primero, contenta de tener trabajo, segundo contenta que tengo trabajo con personas que son tan maravillosas y tercero que tengo una hija y puedo ganar dinero para ella y poder ahorrar para ella en el banco, es lo mejor del mundo.

P: ¿Qué tal fue trabajar estando embarazada? ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en Chicago PD, estando embarazada?

R: Pues, yo nunca me quería quejar porque no quería darle a nadie una razón para decir “ella está embarazada y no esta trabajando como antes” pero la verdad es que cuando estas haciendo trucos te cansas, y es muy difícil respirar y tener la energía que tenía antes. Pero yo quería trabajar y me daba alegría hacerlo, porque estar en la casa comiendo me parece muy aburrido. Entonces es mejor estar cansada trabajando que en la casa aburrida. Para mi, no se para otros, porque yo sé que estando en la casa me iba a comer toda la nevera, entonces es mejor estar afuera, lejos de mi nevera.

P: Si pudieras ser otro personaje del show, ¿quién seria y por que?

R: Creo que seria Boyd. Porque es un personaje tan distinto a Kim. El hace muchas cosas que ilegales. No creo que mi personaje pudiera hacer 90% de las cosas que hace Boyd. Sería muy interesante vivir en sus zapatos por un rato, para ver su racionamiento para hacer cosas ilegales y como las justifica.

P: ¿Cómo llegaste a participar en Chicago PD? ¿Hiciste un casting? ¿Te llamaron?

R: me estas preguntando cómo me dijeron que obtuve la parte?

P:si

R: yo tenía un trabajo como asistente legal. Después de la universidad yo estaba en ese trabajo y mi agente me llamó y me dijo “Marina, pienso que tu vida va a cambiar” y le dije de qué hablas y me dijo “vas a ser una actriz regular de Chicago PD” y yo no sabía que hacer, no sabía si irme o terminar el día en el trabajo donde estaba. Pero sabes, la vida de una actriz no es muy estable entonces yo mantuve muy trabajo durante el primer año de Chicago PD, no lo dejé. Yo fui asistente legal y Kim Burguess por el primer año porque tenía mucho miedo dejar mi trabajo y que la serie se cancelara.

P: ¿Qué otros proyectos profesionales tienes para lo que queda de año y para el próximo?

R: pues en este momento estoy enfocada en ser mamá. Porque nosotros trabajamos 10 meses y yo trabajo como 12 horas cada día, entonces a veces no veo a la niña en todo el día. Entonces ahora cuando no tenga trabajo quiero estar con mi niña. Los años antes de tener una hija siempre traté de buscar participar en películas pero ahora que ella está tan chiquita quiero estar con ella. Y eso no quiere decir que me cierro a otros proyectos pero por 1 o 2 años quiero estar con ella.

P: Dinos cómo a evolucionado tu personaje y qué podemos esperar en esta próxima temporada?

R: Creo que está mas oscura, y lucha por mantener la alegría de la vida. Y creo que no quiere enfocarse en los hombres. Tiene como una maldición con su vida amorosa y creo que quiere reenfocarse en el trabajo. Todos conocemos a mujeres que se enfocan demasiado en los hombres y no en su propia vida o en ellas mismas. Y creo que ella no quiere ser así

P: Comentando un poco sobre lo que hablas de que trabajabas como asistente legal. vamos a ver el episodio número 100 de la serie, ¿qué sientes con eso y te imaginaste que ibas a estas haciendo el episodio número 100?

R: Claro que tenia la esperanza que un día iba a ser una actriz en una serie con larga vida, porque hay muchas series que tienen como 2 o 3 temporadas y las cancelan. Entonces hacer una serie que va a tener 100 episodios es una gran maravilla porque también puedo vivir con este personaje de Kim Burguess más tiempo y me da la oportunidad de explorar diferentes caras de esta mujer. Si cancelaran la serie después de 2 temporadas no podría explorar a esta mujer con la misma profundidad que puedo ahora. Estoy encontrando facetas de ella más oscuras de las que pensé que tenía.

P: Hemos llegado al fin de la entrevista, no sé si tienes algunas palabras que quieras compartir.

R: primero gracias por tener la paciencia de escucharme en español, estoy practicando cada día días y perdón si me equivoqué un poco. Quiero ser respetuosa a su lengua y cultura y hablo español cuando puedo. Gracias por ver mi serie y me gustaría escuchar a Kim Burguess en español, por favor invítame a tu país para que pueda verla hablando español mejor que yo.