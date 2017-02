Manita blanca

Santiago Leiva

@Santileij

Alianza dio un nuevo golpe de autoridad sobre la mesa y se erige desde ya como el equipo a vencer en el torneo Clausura 2017 y como firme candidato al título. Los paquidermos aplastaron al Municipal Limeño que puso alguna resistencia, pero no pudo evitar que los blancos hilaran su quinta victoria y subieran a lo más alto del pedestal.

Los pupilos de Jorge “Zarco” Rodríguez siguen intratables en lo que va del Clausura 2017, suman ya 16 unidades y aún no conocen la derrota. El estratega albo mantiene su apuesta por las rotaciones y el equipo funciona, por ahora, como relojito suizo.

Anoche, Alianza tardó un poquito más del cuarto de hora para llegar al festejo, mismo del que se encargó Gustavo Guerreño luego de encontrarse un rechace en el corazón del área.

La fiesta blanca, no obstante, se vio empañada al minuto 23, cuando Carlos del Giorno sacó un zurdazo que dejó sin chance al meta Óscar Arroyo y puso las cosas 1-1.

Sin embargo, los albos siguieron martillando y producto de ello llegó una falta en el área sobre Óscar Cerén. La pena máxima la hizo efectiva Juan Carlos Portillo para el 2-1 y justo al cierre del primer acto, bajo la misma fórmula, Cerén colocó el 3-1.

A la vuelta de los camerinos, los paquidermos amasaron una ventaja más debido a que Pastor Melgar acumuló su segunda cartulina amarilla y fue enviado a las duchas. Los mantequeros, sin embargo, recobraron la ilusión con un potente remate de Enner Orellana que mordió el travesaño y picó justo en la línea de gol. La anotación, en el ´54, fue validada por uno de los asistentes de Marlon Alfonso Mejía.

Generó algún tipo de nerviosismo el segundo gol de los santarroseños en Alianza, pero llegaron los cambios y volvieron los goles y la calma. Luis Hinestroza, al ´73, colocó el 4-1, y casi cuando el partido expiraba Rodolfo Zelaya incursionó por derecha y centralizó para Alex Larín quién se encargó de cerrar la cuenta y poner el 5-2 definitivo.

Y mientras la hinchada blanca celebraba en la capital, la anaranjada lo hacía en Sonsonate. El Águila le encajó un 0-2 a los cocoteros en el estadio “Ana Mercedes Campos”. Eso sí los migueleños debieron esperar hasta la etapa de complemento para sellar el triunfo.

Los goles de los negro naranja llevaron las firmas de Danilo Peinado al ´74, y Víctor García en el ´85. La victoria le permite al Águila situarse en el segundo puesto con 11 puntos.

La afición aliancista se hizo presente anoche para alentar y disfrutar la victoria de su equipo ante Limeño. Foto Diario Co Latino/ David Martínez. Darwin Cerén, de Alianza, trata de conectar con el balón ante la marca de un jugador de Limeño. Foto Diario Co Latino/ David Martínez.

Al rojo vivo

Los números en la tabla acumulada también están que arden. Y es que mientras Alianza y Águila pujan en la cima, la UES y Dragón libran su duelo particular por esquivar el descenso. Los universitarios, que hasta ayer no conocían la derrota, sucumbieron anoche 2-3 en casa frente al Isidro Metapán y dejaron ir la ventaja que tenían sobre los mitológicos.

Harold Alas abrió la cuenta para la “U” al ´27, mientras que el calero Alexis Ramos, en el ´35, puso el 1-1 con que se fueron al descanso. En el complemento fueron los caleros quienes pegaron primero con un gol de Odir Flores al ´54. Empató Cristian Gil Mosquera al ´82, pero cuatro minutos después el mismo Alexis Ramos logró el definitivo 2-3.

El Dragón, por su parte, encontró petróleo al chamuscar al Firpo en la “Caldera del Diablo”. Los migueleños se impusieron 0-1 gracias a un autogol del portero Julio Martínez recién iniciado el segundo tiempo.

Más temprano, el Chalatenango sufrió una nueva derrota. Los alacranes cayeron 2-1 frente al Pasaquina en la cancha San Sebastián. Tony García al ´7, anotó el 1-0, empató Bladimir Díaz dos minutos más tarde, y Edwin Benítez, en el ´84, terminó dando el triunfo a los locales.