Mañana se disputa la IV Copa Punok Bushido

Con la participación de más de 300 karatecas de varios países de Centroamérica, mañana se disputa en la duela del Palacio de los Deportes Carlos “Famoso” Hernández, la IV Copa Punok (antes Copa Inoue) El Salvador, Bushido Internacional 2017.

El evento, que es organizado por la asociación Inoue de El Salvador, dará inicio a las 8:00 a.m., pero la inauguración, en la que se esperan muchas sorpresas, se realizará a las 10:30 a.m.

Una apertura que según explicó Oswalds Mata, presidente de la asociación Inoue de El Salvador y organizador del evento, tendrá a de katas, rompimientos, uso de kobudo y defensa personal, todo esto combinado con baile.

En materia deportiva, Mata reveló que El Salvador le apuesta a revalidar el primer lugar obtenido el año pasado en la III Copa Inoue. En esa ocasión la delegación salvadoreña ganó 65 oros, seguido de Guatemala que logró 23 preseas doradas y en el tercer lugar se ubicó Honduras, con 6 medallas de oro.

“Le apuntamos a revalidar el título del año pasado y ganar el evento, a pesar que sabemos que la competencia no será fácil. Otro objetivo primordial es mejorar el nivel técnico de nuestros atletas”, expresó el sensei.

No obstante, a diferencia del año pasado, este año el trofeo de campeón se le entregará al dojo o escuela que más medallas aporte para que su país finalice en el primer lugar; pues hay que recordar que la Copa Punok no es una competencia de selecciones si no que de dojos, de los diferentes países de la región.

Por ello El Salvador será representado por 36 dojos, de los 42 afiliados a la Federación Salvadoreña de Karate Do (FSK), que podrán foguear a sus karatecas con rivales de otros países.

Y la posibilidad de darle ese roce internacional a sus atletas es lo que ha hecho que hasta hoy los organizadores registren una inscripción aproximada de 390 atletas, entre nacionales y extranjeros.

“Creo que la mayor cantidad que viene a esta competencia le está apuntando a los Juegos Centroamericanos Managua 2017, ya que les servirá como fogueo; además, este evento es el preámbulo al Campeonato Centroamericano de Karate Do, que también tendrá como sede El Salvador”, comentó emocionado Mata.

Para los interesados en asistir a la Copa Punok, el precio de la entrada será de 3 dólares, y pueden hacerse presente a partir de las 8:00 a.m.

Invitados de lujo

Previo a la IV Copa Punok, este día se realizaron tres seminarios que fueron impartidos por karatecas de renombre y que fueron invitados al evento por Oswalds Mata.

Uno de ellos es Matías Gómez, de España, quien es bicampeón europeo en kumite -60 kilos, y el maestro argentino Juan Manuel Rodríguez.

Rodríguez y Gómez impartieron el seminario de kumite para entrenadores de la región y de esta forma refrescar los conocimientos de todos los presentes. “Esperamos que lo expuesto sea acogido de la mejor manera por los entrenadores y lo pongan en práctica. Sabemos que un seminario no vendrá a hacer magia, pero esperamos que nuestros consejos sirvan”, expresó el campeón ibérico.

En tanto, Patrick Richoux y Guido Adala impartieron el seminario para árbitros y, finalmente, el seminario de armas o kobudo fue expuesto por Carlos Galán y Elvis Escobar.