“Magistrados, inicien austeridad con recortar seguro de vida de ustedes”: SINEJUS

@JoakinSalazar

Ante el reciente anuncio de parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en recortar algunos gastos para cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional, los trabajadores y trabajadoras del Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (SINEJUS) rechazaron dicha imposición que les afecta directamente y pidieron respeto al sector.

La posición de SINEJUS responde ante las recientes declaraciones de los magistrados de la CSJ, en el que afirman que se evaluará si se paga o no los bonos para diciembre y prestaciones de los empleados del Órgano Judicial. Ante esta situación recalcaron no permitir dicha medida porque no es justa y acorde a la resolución de la Sala de lo Constitucional.

“Si el Órgano Judicial o Rodolfo González está diciendo que van a revisar, les decimos empiecen a revisar el seguro de vida que tienen ustedes de un millón de dólares, revisen el seguro médico hospitalario de los señores jueces, ese montón de vehículos y camionetas de lujo que le dan a los jueces con todo y gasolina”, dijo Balmore Leiva Orellana, secretario general de SINEJUS.

De igual manera criticó que a los jueces y jefaturas les dan 500 dólares de gasto de presentación, además cuestionó ¿por qué no quiere tocar estos gastos? “La Sala ordena funcionarios y jefaturas, los jueces son jefaturas empiecen por ellos, para ordenar la casa desde arriba, pero no desde las prestaciones que nos dan a los trabajadores”, agregó.

Ante esta situación, SINEJUS hace el llamado para todos los trabajadores del Órgano Judicial a mantenerse en alerta a cualquier situación para que se unifique el sector, a defender lo que por derecho les pertenece.

De igual manera, los líderes sindicales aseguraron que podrían llamar a paro nacional del Órgano Judicial si se les pretende quitar sus prestaciones de ley. “Nosotros recibimos bien poco a comparación de ellos (Jueces y Magistrados)”, comentó Leiva.

“Queremos aclarar que estamos pendientes de la elaboración del presupuesto del órgano judicial para este mes de septiembre, cualquier anomalía o manoseo de una fuerza extraña que quiera influir en nuestro presupuesto, es que nosotros vamos a llamar a una lucha, se les está diciendo que se mantengan alertas, ante cualquier acción estamos dispuesto a todo”, recalcó.

El sindicato reconoce que la resolución de la Sala de lo Constitucional, en contra del Presupuesto 2017 no les afecta, puesto que la resolución es para el Ejecutivo y Legislativo, como también para jefaturas y la no contratación de personal. “Sabemos que la Sala no ha afectado nuestras prestaciones, pero vamos a estar pendientes, el llamado es que vamos a estar reuniéndonos con el presidente de la CSJ para ver si hay alguna anomalía para informar a toda la base a nivel nacional”, enfatizó.