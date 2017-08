“Magistrados deben recortarse su presupuesto, no el de los trabajadores”: SITTOJ

@joakinSalazar

“Si hay alguien que debe sacrificarse para recortar presupuesto son los que mejores salarios ostentan”, manifestó Roswal Solórzano, secretario general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ), ante las declaraciones brindadas por el magistrados de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González de hacer recortes al presupuesto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que pretende hacer recorte de personal y de las prestaciones de los trabajadores.

Para el Sindicato de Trabajadores, las próximas dos semanas serán fundamentales para determinar la situación del presupuesto de la CSJ para el 2018, motivo por el que el SITTOJ hace un llamado a todas sus bases a nivel nacional, para que estén atentos porque, para evitar que se trastoquen los beneficios y prestaciones en el presupuesto de 2018.

“Le mandamos un mensaje a la clase trabajadora, que la sentencia de la Sala de lo Constitucional no trastoque los intereses de los trabajadores. Quiero aclarar que no es responsabilidad de los trabajadores, la crisis que atraviesa el país, porque no son estos quienes se han robado los fondos del pueblo. Si hay alguien que debe de sacrificarse es al que mejores prestaciones tiene, al que mejor salario tiene”, comentó Solórzano.

El secretario general del SITTOJ afirmó que con las intenciones del recorte en la CSJ se encuentran en riesgo las renegociaciones del Contrato Colectivo, por tanto, los miembros del sindicato estarán atentos a la próxima aprobación del presupuesto de 2018.

“Llamamos a los magistrados a no dejarse embaucar de las nefastas intenciones anunciadas por el magistrado Rodolfo González, puesto que en caso de que el presupuesto quiera ser manoseado por las malas intenciones responderemos con lucha organizada”, advirtió Solórzano.

Los magistrados dicen que los salarios deben ser equitativos en todo el aparato del Estado. “No es nuestra culpa que hayan instituciones que hayan salarios miserables, en apariencia, según la sentencia de la Sala de lo Constitucional de inconstitucionalidad del Presupuesto deben ser ellos (magistrados) quienes deben de recortarse y los jueces, pero falta que ver cómo va a ser planteado, el Presupuesto de la CSJ para el 2018”, agregó.

Los magistrados ostentan un salario de hasta cinco mil dólares, además tienen una mayor posibilidad para tener atención de salud, en el caso de los trabajadores esto no es posible. Los jueces y magistrados tienen $500 dólares en gasto de representación, vehículos y combustible asignado para ellos, también tienen una asignación de $65 mil dólares para que cuando ellos decidan retirarse se puedan llevar estos fondos. Explicó el sindicalista.