Magistrados de CSJ aplican vendetta porque él los denunció advierte Ulises Rivas

Mirna Jiménez

@DiarioColatino

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) , Jesús Ulises Rivas Sánchez, instó anoche a cuatro de los jueces integrantes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a cumplir sus propias reglas y excusarse de conocer sobre la demanda de inconstitucionalidad contra su elección, que se analiza actualmente en esa instancia jurídica. “Cumplan lo que ustedes mismos han aprobado, les pido que jueguen con sus propias reglas”, dijo Rivas Sánchez, en una entrevista con el Canal Genteve, en referencia a la normativa legal establecida por esos mismos magistrados que obliga a los miembros propietarios de la Sala de lo Constitucional a llamar a sus suplentes cuando exista evidencia de que ellos podrían convertirse en juez y parte en un proceso.

El recurso, que pedía declarar ilegal la elección de las cinco magistrados propietarios del TSE y de los cinco suplentes, solo fue aceptada en contra de Rivas Sánchez. La petición fue avalada por cuatro de los cinco integrantes de la Sala de lo Constitucional.

El miembro del organismo electoral espera que se separen del proceso los cuatro integrantes de la Sala de lo Constitucional a quienes Rivas Sánchez ha denunciado ante la Comisión Interamericana para la Defensa de los Derechos Humanos por violación de derechos.

Rivas Sánchez alega dos razones por las cuales los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Edward Sidney Blanco y Rodolfo González, estarían legalmente inhabilitados para conocer la demanda en su contra.

Una de las razones es que ya con motivo de la elección de aspirantes a magistrados del TSE propuestos por la Corte Suprema de Justicia en 2014, los miembros de la Sala de lo Constitucional tuvieron hasta 60 días para indagar sus antecedentes y en esa ocasión concluyeron que Rivas Sánchez cumplía con los requisitos para uno de los cargos.

Según el integrante del TSE, hay pruebas consignadas de que el magistrado Florentín Meléndez, en esa ocasión afirmó que Rivas cumplía los requisitos exigidos para integrar el organismo electoral en representación de la Corte Suprema.

“Ese hecho de ellos haber conocido cuando nos estaban investigando para proponerlos a la Asamblea Legislativa significa que ellos han tenido un conocimiento previo del objeto de la demanda, o sea que ellos ya conocieron cuando formaron parte de la corte plena de la Corte Suprema de Justicia, que nos propuso”, explicó el funcionario electoral.

No obstante, con motivo de la presentación del recurso de inconstitucionalidad tanto Meléndez como el magistrado Blanco, quienes fueron parte de la comisión de la CSJ que investigó los antecedentes de los candidatos a magistrados al TSE, dijeron que podría existir vínculo partidario supuestamente con el FMLN, lo que se convierte en una contradicción, señaló.

“En aquel momento, en 2014, ellos dijeron: no tiene vínculos partidarios, ahora resulta que en 2016 dicen que sí: se presume que tenga vínculos partidarios con el FMLN, lo cual es incorrecto e ilegal hacerlo”, cuestionó. Rivas dijo que no tiene miedo a que se profundice e indague sobre sus antecedentes porque dice estar seguro que nunca ha tenido vínculos partidarios, pero cree que actualmente va en “desventaja” pues con esos cuatro magistrados no tendría un juicio justo. “Estoy frente a jueces parcializados quienes de una sola vez ya están afirmando que (yo) podría ser político”, cuestionó el funcionario electoral.

El otro motivo que alega Rivas Sánchez para solicitar la recusación de esos magistrados es porque en 2009 él denunció ante la Asamblea Legislativa una serie de presuntas irregularidades en la elección de esos cuatro abogados como titulares de la Sala de lo Constitucional, lo que aparentemente no permitirá que estos actúen con total imparcialidad. “Los denuncié y pueden tener alguna vendetta en mi contra… quiero una mirada imparcial”, señaló.

Puso el ejemplo del presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional, Armando Pineda Navas, quien se excusó de conocer sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado contra los magistrados del TSE porque en esa época que se dio la elección de ellos en la Asamblea Legislativa, él fungía como técnico jurídico del parlamento lo que podría implicar una posible intervención en ese proceso. El titular del TSE dijo que Pineda Navas ni siquiera era diputado de la Asamblea cuando fueron electos los magistrados del tribunal y aun así decidió excusarse de conocer el recurso de inconstitucionalidad, mientras los otros magistrados de la Sala han ignorado ese antecedente.

“De ellos cualquier cosa se puede esperar, estos magistrados se han alejado totalmente del debido proceso”, recalcó.

Rivas Sánchez manifestó que en esos cuatro jueces, para quienes solicita su separación del proceso, “hay un odio irracional hacia el FMLN y todo aquel que simpatice con el Frente, ellos le tienen odio”. El magistrado del TSE negó pertenecer al FMLN y dice que se sintió sorprendido cuando conoció que se le ha abierto un proceso de inconstitucionalidad por su nombramiento.