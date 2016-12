Magistrados con antipatías por el FMLN deben renunciar dice Fabio Castillo

Mirna Jiménez

Diario Colatino

El ex coordinador general del FMLN, Fabio Castillo, sugirió ayer al magistrado de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez, que renuncie a su cargo debido a su declarada antipatía al partido de Gobierno, lo cual no es compatible con el cargo de un juez del máximo tribunal.

Para el abogado constitucionalista, de igual manera que se ha prohibido elegir personas que simpaticen con un partido político, no se debe elegir a quienes antipaticen con un partido.

“En consecuencia, todos esos que están acusando al Frente de amenazas de muerte, de esto y lo otro, realmente están demostrando antipatía por un partido político, y si quieren ser consecuentes con sus propias resoluciones, deberían renunciar al cargo”, manifestó el experto jurista.

Para Castillo, estos magistrados debería decir: “Renuncio no porque tenga simpatías por un partido político, pero tengo antipatía por un partido”. Añadió que “eso es aplicable precisamente a Florentín Meléndez”.

Recordó que el magistrado Rodolfo González solicitó al magistrado Edward Sidney Blanco que se excusara de participar en la resolución en el caso de los militares procesados por la masacre de los jesuitas, debido a que en aquella ocasión actuó como acusador.

“Entonces creo que Rodolfo (González), con esa misma honestidad… si en algún caso Florentín pretende en una sentencia introducir al FMLN, que le diga que se excuse porque ha expresado públicamente tener antipatías por el partido”, señaló durante entrevista con canal 33.

Según el ex dirigente efemelenista, en la actualidad “Meléndez estaría inhibido de conocer sobre cualquier causa en la que intervenga en alguna manera u otra el Frente o sus dirigentes, como parte”.

Explicó que el hecho de que para Meléndez el FMLN es su enemigo, se convierte en una “causa superviniente”, pues aunque ha comprobado que no pertenece a ningún partido, ahora el magistrado se “ha ido de boca” y ha señalado que el Frente es su enemigo.

Castillo recordó que la misma Sala de lo Constitucional ha declarado inconstitucional la elección de algún funcionario de segundo grado porque fue a un mitin del FMLN, o algo por el estilo, o porque expresó alguna simpatía por un partido político.

El ex dirigente consideró que esa resolución que establece como condición para ser electo funcionario de segundo grado no haber tenido filiación, lo cual le inhibe a un ciudadano el ejercer sus derechos políticos. “Ejercer un derecho no puede servir para que me priven de otro derecho político también, pero como a la población le ha gustado, yo lo he aceptado también”, dijo Castillo.

El también constitucionalista cuestionó las frecuentes declaraciones públicas de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Señaló que los jueces deben expresarse estrictamente a través de sus sentencias y deben evitar andar dando pronunciamientos y explicaciones a través de los medios de comunicación y conferencias de prensa.

“Los jueces se pronuncian en las resoluciones, en las sentencias, no se pronuncian en los periódicos ni en conferencias de prensa, eso lo podemos hacer los particulares pero no los juzgadores”, sostuvo.

Castillo fue crítico también con el fiscal general Douglas Meléndez, luego que este declarara que quienes estuvieran contra la CICIES eran corruptos. Para el ex máximo dirigente del Frente, bajo esa lógica se podría decir también que quienes estén a favor de una comisión internacional similar a la que funciona en Guatemala, son anti patriotas.

“Yo no estoy a favor de una CICIES, pero no se me ocurre decir que los que están a favor de traer extranjeros al país son antipatriotas”, señaló antes de manifestar su oposición de que extranjeros sean estos fiscales o embajadores, vengan al país a intervenir en los procesos judiciales. Añadió que el impartir justicia constituye la “majestad del Estado”.