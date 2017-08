Maduro: “La Asamblea Constituyente es el soporte de la recuperación socioeconómica de la nación”

José Vicente Rangel

Periodista José Vicente Rangel: Amigas y amigos, me encuentro en el Salón Simón Bolívar de Miraflores con el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Bienvenido.

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro: Bienvenido tú a esta casa José Vicente, muy alegres de que estemos en esta oportunidad para hablar con el pueblo de Venezuela.

JVR: Mira, ¿nos tuteamos, no?

NM: ¡Claro!

JVR: ¿Tú recuerdas esta foto?

NM: (risa) Claro, esta foto fue en el año 82, yo tengo más o menos una buena memoria que he cultivado, era el inicio de las caminatas de la campaña electoral en Caracas del candidato presidencial José Vicente Rangel, tremenda pinta José Vicente. Yo lo recuerdo perfectamente, aquí está David Nieves y el pelúo este que está aquí. Ése era yo y sigo siendo yo, año 82. Ahí es- taba hace 35 años ¿No?

JVR: Era una época de búsquedas, de esperanzas.

NM: Sí. Yo me acuerdo de la canción que Alí Primera te compuso para la campaña, que ahora es famosa otra vez; él la arregló, la canción “Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy” y le puso un estribillo donde incorporaba el nombre de José Vicente Rangel.

Yo me acuerdo que esto fue en el norte de la ciudad, aquí en Lídice, empezamos en la avenida Baralt y terminamos en la avenida Sucre allá, fueron 4 horas de caminata.

Yo siempre le cuento a Cilia que las condiciones físicas del candidato presidencial José Vicente Rangel eran extraordinarias, pues nos metíamos barrio adentro. Yo me acuerdo que tú te ponías como una rama, una rama verde que tomabas de algún árbol, te la colocabas aquí.

JVR: Eso lo aprendí en el mercado de Carúpano.

NM: ¿Tú te acuerdas de eso?

JVR: Sí.

NM: Ibas puerta a puerta. Yo me acuerdo clarito porque el pueblo te manifestaba gran aprecio, gran cariño.

JVR: Pero no votaba.

NM: Pero no votaba, o de repente votaba pero el sistema fraudulento siempre cortaba.

JVR: En todo caso sembró sus votos para después.

NM: Sí, correcto. Pero era un gran esfuerzo, pudiéramos decir que todo este esfuerzo de creación de conciencia de esta época luego fructificó una década después. Año 82 José Vicente, ¡qué buen recuerdo! Gracias.

JVR: Año de búsquedas.

NM: Y de construcción, de siembras. Años de la siembra.

JVR: ¿Cuántos se quedaron en el camino?

NM: Mucha gente, mucha gente se quedó por cansancio, otros se quedaron porque se pasaron para las filas de los enemigos del pueblo, y otros se quedaron porque dejaron su vida.

JVR: Y en ese segundo aspecto que tú señalas es muy importante invocar la lealtad desde la política.

NM: Claro, la lealtad a los principios.

JVR: Exacto.

NM: La lealtad a los principios. Con la lealtad a los principios, a los valores, uno puede transitar cual- quier camino, uno puede transitar cualquier dificultad, uno puede transitar los dolores más grandes pero con la lealtad a los principios siempre uno sale adelante, sale con fuerza; o si no puede salir queda el ejemplo como el caso de Fabricio Ojeda, de Jorge Rodríguez, y de tantos ¿No? Ruiz Pineda, de tanta gente que aunque chocó en su época con la represión, con la muerte, su ejemplo, su nombre alentaron a varias generaciones de revolucionarios hasta que los caminos llegaron a donde tenían que llegar, en el caso venezolano hasta que los caminos llegaron a la revolución bolivariana, al renacer del Comandante Chávez.

JVR: La lealtad es un valor que hoy en día adquiere mayor valor.

NM: Yo creo que con lo que hemos vivido el 30 de julio, las elecciones heroicas, la Venezuela heoica que vimos en las elecciones de la Constituyente, se demuestra que uno debe perseverar por el camino de dos valores, la lealtad y el amor.

La lealtad a un proyecto, a una historia, la lealtad, a una historia, la lealtad a un pueblo, la lealtad a un liderazgo: El del Comandante Chávez.

Y el amor, el amor a los valores más grandes de la familia, de la comunidad, a los valores de la patria. El amor al derecho al futuro que tiene nuestra patria. El amor, la fuerza del amor es lo que lo puede todo frente al odio, frente a tanta perversidad que nos ha tocado enfrentar. La fuerza de la lealtad suprema absoluta y la fuerza del amor han sido las dos, así como un binomio que nos han llevado a la victoria del pasado 30 de julio.

JVR: Desde esa época de la foto, corriendo el tiempo, ¿pensaste alguna vez llegar a donde estás?

NM: No. Nunca, jamás.

JVR: No te pongas modesto.

NM: No. No. No, jamás, nunca. Las aspiraciones mías no han sido de carácter individual, no han sido ni lo son. Los sueños en los cuales nosotros nos forjamos eran los sueños de esa marcha de un colectivo, de un país, de una patria. Y luego de poder vivir al lado, conocer profundamente los valores que representó nuestro Comandante Chávez en el proyecto bolivariano que se abrió para el país, aún más yo estoy convencido totalmente que el proyecto del país tiene que ser un proyecto colectivo, un proyecto nacional, un proyecto de las grandes mayorías, un proyecto donde se pueda compartir un liderazgo que exprese a las base populares, que exprese a las comunidades, que exprese a los estados, que exprese a los distintos sectores del país. Un poco así visualicé yo la Constituyente, un liderazgo nacional, un liderazgo colectivo que represente a todo un país, eso sí siempre con un líder central, en este caso me toca en este momento a mí, quién sabe por cuánto tiempo, pero el líder central si de revolución de trata, debe contar con un liderazgo colectivo, un liderazgo compartido.

JVR: ¿Cómo viviste tú la relación con Chávez?

NM: Bueno, fue una relación de aprendizaje, de aprendizaje permanente.

JVR: Trabajar con Chávez significaba un esfuerzo muy grande, era muy exigente ¿Cómo era ese trato diario, permanente?

NM: Bueno, siempre fue una relación muy entrañable y tuvo distintas etapas desde que yo lo conocí en la cárcel de Yare un 16 de diciembre del año 93, 1993. Lo recuerdo perfectamente. La primera vez que hablamos personalmente, y él me expuso el proyecto, su visión táctica, estratégica, histórica, programática, impresionante. Desde ese día tuvo distintas etapas, cuando él salió a la calle, 26 de marzo del año 94, ahí estábamos apoyando, fue una etapa compleja, difícil, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, la gente debe saber que el Movimiento Bolivariano, que las fuerzas bolivarianas surgieron de un gran esfuerzo de calle, práctico, permanente, de un gran sacrificio, de un gran esfuerzo unitario, amplificador del mensaje y además inclusivo de las distintas corrientes populares, revolucionarias. Luego como Presidente de la República siempre estuvimos en comunicación permanente, en todas las coyunturas. Yo me acuerdo de la coyuntura del golpe de estado,11deabril,12, 13 de abril. Ahí tú tuviste un papel muy importante, estelar, y estuvimos muy cerca de él. Pero la etapa más intensa de la relación con nuestro Comandante maestro, nuestro maestro Comandante, fue la etapa cuando fui Canciller de la República.

Ahí teníamos comunicación permanente, no menos de tres veces por día. Viajamos por el mundo entero construyendo las relaciones estratégicas del nuevo mundo que ha surgido, estábamos permanentemente, él me daba grandes tareas políticas, me nombró Vicepresidente de Política de Gobierno desde año 2008 en adelante y estábamos en constante comunicación, era un hombre que atendía, como tú sabes, los detalles de cada hecho, de cada evento, le gustaba estar muy bien informado y siempre le gustaba estar a la ofensiva política; no le gustaba que uno con algún error lo colocara a la defensiva en ningún plano, siempre le gustaba estar en el combate permanente abriendo camino. Era una relación de aprendizaje permanente, porque Chávez era un hombre que estudiaba profundamente todos los temas, no era un improvisador, era un hombre que buscaba con equilibrio siempre las mejores respuestas a todas las opciones que uno le presentaba. Y en ese sentido creo que aprendí la visión estratégica, la capacidad táctica de él y sobre todo aprendí a escuchar, a escuchar bien a amigos, a enemigos y a extraños, aprendí a escuchar, y es uno de los elementos principales que uno debe practicar, escuchar bien para tomar las mejores decisiones.

JVR: El antichavismo se ha convertido en la ideología de la ultra-derecha en la región.

NM: Sí.

JVR: ¿A qué atribuyes tú eso?

NM: Porque el chavismo, el nuevo bolivarianismo del siglo XXI, sin lugar a dudas desde su surgimiento cambió la geopolítica regional, cambió el mundo político de América Latina y el Caribe e impacto en muy importantes regiones del mundo. Quiere decir que las fuerzas revolucionarias que surgieron del liderazgo del Comandante Chávez lograron articular a las fuerzas progresistas, de avanzada, de izquierda revolucionaria de todo un continente y lograron convertirse en referencia a nivel mundial de los cambios posibles, de los cambios necesarios que necesitan nuestros países y que necesitan la humanidad. En ese sentido la derecha latinoamericana muy monitoreada, muy gobernada, muy subordinada por el imperialismo norteamericano tomó como bandera central la derrota de la revolución bolivariana desde hace mucho tiempo. Y las campañas antichavistas, las campañas antibolivarianas contra-bolivarianas se convirtieron como en el eje del discurso de toda esta derecha que en algunos países ha llegado al gobierno con votación digamos escasa, menguada, como el caso de Argentina, que con un treinta y pico por ciento de la votación llega un presidente a destruir esa nación, o con golpes de estado como el caso de Brasil, muy peligroso golpe de estado donde la OEA y toda esa llamada comunidad internacional calló de manera cómplice. Y toda esa derecha que ha llegado al poder político en algunos países claves como Argentina, como Brasil, la derecha paraguaya, o en Perú, está alimentada de una doctrina antichavista, antibolivariana y de mucho miedo, de mucho pavor, casi terror sienten por la fuerza de las ideas, del ejemplo que mana de la revolución bolivariana. Es lamentable, nos han puesto en el centro de un debate y nosotros tenemos que estar a la altura y sobre todo no solamente dar el ejemplo para felicidad de nuestro pueblo, sino dar el ejemplo para que las ideas de transformación social, las ideas revolucionarias del siglo XXI brillen y logren encarnar en movimientos autónomos de los países de nuestra región.

JVR: Quiero que hablemos de la realidad del poder, el poder como realidad.

El poder no es una abstracción, es una realidad concreta ¿Cómo lo asumiste tú desde el primer momento y cómo sigues asumiéndolo? ¿Planificadamente? ¿Con improvisaciones? ¿De qué manera haces el trabajo cotidiano?

NM: Esa es una pregunta muy interesante. Porque el poder sirve para beneficiar a alguien o a algunos intereses, el poder político si hablamos, en este caso el poder central de un país, el poder de un jefe de estado, de un jefe de gobierno, de un presidente, de un comandante en jefe de la Fuerza Armada. Si hablamos de ese poder, ese poder sirve para poder beneficiar o no a grupos sociales, a un país entero. ¿A quién sirvió el poder político en Venezuela? ¿Cómo se ejerció el poder político en Venezuela? Eso sería muy importante siempre revisarlo durante un siglo, desde Juan Vicente Gómez que impuso una dictadura atroz en Venezuela hasta el Pacto de Punto Fijo, los gobiernos sucesivos de Acción Democrática y Copei ¿Cómo se ejerció el poder desde el punto de vista ético, el punto de vista político? Sin lugar a dudas el poder se ejerció para el beneficio de grupos trasnacionales, para el saqueo de los recursos naturales del país, el poder se ejerció para el beneficio de grupos económicos y políticos que se enclaustraban alrededor de proyectos, de ministerios, de regiones. El surgimiento de aquella, recuerda tú la denuncia de Américo Martín en los años 70, una de las denuncias más poderosas que asumió el liderazgo político de la izquierda de los doce apóstoles y de cómo se repartieron un país, todas sus riquezas.

Ahora, tú me preguntas cómo vivo el poder… Yo vivo el poder como un ejercicio de servicio a la nación, como un ejercicio de servicio a un pueblo, soy un presidente independiente, eso es muy importante, independiente.

JVR: Porque es que el ejercicio de poder pues, el poder puede ser austero o concupiscente.

NM: Correcto. Ahora un presidente independiente, la gente se preguntará ¿Un presidente independiente? Sí, independiente porque no tengo grupos económicos, ni sirvo grupos económicos. No tengo grupos políticos ni sirvo grupos políticos, no sirvo embajadas o factores de poder extraños. En Venezuela la embajada de Estado Unidos con una llamada a la secretaría del Palacio de Miraflores o con una llamada a un ministro imponía una decisión de cualquier tipo o sentido en este país. Yo soy un presidente absolutamente independiente y ejerzo el primero, el poder político sería mi respuesta, ejerzo el poder político de manera humilde, honesta, independiente y total, porque lo ejerzo totalmente con una visión colectiva de la dirección política pero lo ejerzo plena y totalmente a favor de los intereses nacionales.

JVR: Ahora esos grupos económicos que tú mencionas ¿No han tratado de cercarte, de rodearte?

NM: Siempre, lo que pasa es que ya (risa), por aquí pasó Hugo Chávez y dejó este Palacio limpio de mafias, y yo lo he mantenido limpio de mafias.

JVR: Pero a Chávez se le acercaron.

NM: Claro, sobre todo al principio, aquellos años 98, 99, 2000 fueron años de limpieza, desmalezación y siembra. Y luego vinieron años de cosecha y siembra, afortunadamente el ejercicio del poder político hoy por parte de la revolución bolivariana y por el mando que yo represento y que ejerzo, se hace libre de ataduras, de dependencia, de vagabundería, vinculadas a grupos económicos, nada que ver con eso. Cuando uno ve al frente las fuerzas políticas de oposición, los liderazgos de la oposición y ves cómo se mueven grupos económicos y cómo se lanzan cuchillos, maniobras, trampas, uno dice: Dios por favor libra a Venezuela de que esta gente vuelva al poder político, porque regresarían las viejas mafias, las viejas prácticas políticas; nosotros tenemos que preservar con mucha fuerza el ejercicio del poder en función de los intereses nacionales, en función de las grandes mayorías, en función de un proyecto de patria por encima de un proyecto personalista o de grupo o quién sabe, dependiente siempre de poderes económicos.

JVR: Tú indudablemente has tenido éxito en la gestión, por ejemplo has logrado victorias importantes frente a la conspiración, la conjura internacional, la manipulación mediática, has tenido éxito y logros indiscutibles, has tenido también derrotas, probablemente.

Pero hay un dato muy importante que siempre me ha llamado la atención y es la subestimación que existe hacia ti. El mundo político de la politiquería te subestimó desde el primer momento por tu condición humilde de trabajador, etc, etc, y siempre ha estado presente esa actitud que se ha revertido contra ellos precisamente, contra tus adversarios. Ahora, el hombre, la persona Nicolás Maduro ¿Cómo reacciona frente a la subestimación?

NM: Pienso, sobre todo en los últimos tiempos, pienso mucho para tratar de colocarme en el puesto de los que me subestiman o de los que nos subestiman, porque es la subestimación a un pueblo, es un desprecio al pueblo humilde, porque piensan, esa mentalidad piensa que el pueblo humilde no puede, no sabe, no quiere. Y trasladaron su desprecio por el Comandante Chávez luego a una subestimación extremista, ha llegado al extremo la subestimación.

Yo trato de colocarme en los pantalones, en los zapatos y en la mente de ellos. Primero de la oposición venezolana, no tanto del imperialismo, sobre todo de quienes gobiernan hoy el norte, que no sólo me subestiman a mí, subestiman al mundo entero, por su racismo, que ha surgido con mucha fuerza ahora a partir de los hechos de Charlottesville ¿no?, que es otro tema.

Yo me trato de poner, por ejemplo, en los jefes políticos de la oposición, Julio Borges. Julio Borges es un jefe político, sin lugar a dudas, más allá de lo que podamos nosotros pensar, pueda pensar yo; Henry Ramos Allup, ellos dos son los dos jefes, los dos precandidatos presidenciales el próximo año, me trato de colocar en la mente de ellos, y de los que los rodean, un conjunto de dirigentes políticos de partidos; ellos saben muy bien qué ha sucedido en Venezuela en estos años, ellos saben que durante cuatro años y mayo, abril, mayo, junio, cuatro meses ellos han intentado derrocarme por todas las vías, y saben que aunque han utilizado todas las armas que jamás utilizaron contra el comandante Chávez, con toda la intensidad, no han podido hacerlo.

Yo sé de comentarios que ellos mismos hacen, pero que ellos mismos al final no lo asumen como políticos, creo que la peor política que pueda tener la oposición es seguir subestimándome a mí y subestimando al pueblo. Si ellos lograran superar eso, pudieran dar un paso a algo que yo quiero, que creo firmemente, sobre la base del respeto y del reconocimiento mutuo, con las diferencias que tenemos, entrar en un proceso de diálogo nacional en favor de los grandes intereses del país.

Sí, yo aspiro en algún momento que ellos dejen de subestimarme a mí, de subestimar al pueblo, lo aspiro para que sobre la base del respeto y del reconocimiento mutuo, nosotros poder ir a un diálogo nacional permanente como método para favorecer los intereses nacionales y para regular el conflicto que surge de las diferencias en medio de una revolución que no ha cedido ni va a ceder, y va a seguir siendo revolución.

JVR: Un amigo mío, analista político, dice que tú eres una persona muy astuta, y que has convertido la subestimación en un arma a favor tuyo para enfrentar al adversario. ¿Es una cosa deliberada, calculada? (sonríe).

NM: (risa) No es así. Nosotros actuamos con autenticidad, y siempre confiamos en la intuición y la inteligencia de lo que consideramos mejor para el país. Y por esa vía actuamos.

Creo que cuando se trata de hacer una revolución histórica, como la que estamos haciendo en Venezuela y continuaremos haciendo, se tiene que actuar apegado a los principios de la honestidad, apegado al principio de humildad máxima y apegado al principio de los grandes intereses nacionales.

Si alguien revisara estos elementos, que parecen simples, ahí viene la subestimación, nosotros actuamos sobre lo sencillo, sobre lo simple que debe ser la vida, para tratar de darle a un elemento tan complejo como la política, como el Estado, como la revolución, cauces que puedan ser ca- minados por todos los venezolanos. Por eso nosotros actuamos con autenticidad. Y por esa vía nosotros quizá hayamos practicado una política que haya entrampado a los enemigos del proceso revolucionario, porque han confundido la sencillez y la simplicidad de nuestra forma de actuar como atraso, o como quién sabe, como ellos llaman, brutalidad. Tú sabes que a mí me llaman ellos “Maburro”, al pueblo no le gusta, ni a Cilia le gusta que yo diga estas cosas, pero ellos repiten “Maburro” permanentemente. Bueno, que sigan creyendo ¿no?, que sigan creyendo ellos, que se sigan creyendo superiores a nosotros.

Mientras tanto nosotros sigamos actuando con humildad, con sencillez, con simplicidad, y con mucha contundencia cuando vayamos a actuar.

JVR: Mira, tú dices que una de las virtudes de este proceso, y de este Gobierno por supuesto, es la lucha contra la corrupción. Sin embargo tus adversarios dicen que el Gobierno más corrupto de la historia política del país es este Gobierno, no aporta pruebas… ¿Qué respuesta tienes tú?

NM: Mira, la gente sabe de nuestra honestidad. Sin lugar a dudas la corrupción es una plaga que ha atacado durante mucho tiempo a un país muy rico, Venezuela. Y es una plaga muy vinculada a la burocratización, a la burocracia, que nosotros estamos combatiendo.

Desafortunadamente te lo tengo que decir, y se lo dije aquí en el Despacho la última vez que tuve la oportunidad de hablar con la señora ex Fiscal General de la República, desafortunadamente durante estos cuatro años que tengo de Presidente, nunca jamás conté con el apoyo de la Fiscalía General de la República para el combate contra la corrupción, al contrario fíjate la sorpresa, uno de los casos que yo le referí a ella en la conversación, menos mal que tengo testigos de esa conversación, fue uno de los casos de la corrupción en algunas empresas vinculadas a la Faja Petrolífera del Orinoco, donde nuestros cuerpos de inteligencia de la Policía Nacional Anticorrupción hizo la investigación, determinó las pruebas, determinó los culpables, y cuando informamos a la Fiscalía General, ¿qué hizo la Fiscalía? Ahora ya lo sabemos, le avisó a los corruptos, se fueron del país, les cobró millones de dólares, con las cuales abrieron cuentas en el exterior. Ahí están las pruebas en original de los bancos en islas, paraísos fiscales del Caribe, don- de el propio esposo de la ex Fiscal General, era el encargado de una red de extorsión.

Ahora es que yo compruebo o descubro en toda su magnitud, tengo que ser sincero, descubro en toda su magnitud lo que era una red que protegía la corrupción, una red de extorsión que nos costó mucho, en combates claves. Fíjate que esa investigación, para que lo sepas, del entramado de corruptelas alrededor de algunos proyectos de la Faja Petrolífera del Orinoco, la ordené yo personalmente, la dirigí yo personalmente; y tremenda frustración cuando se dan las órdenes para la captura de estas personas y las personas se fueron del país.

Y luego ahora descubrimos por qué se fueron del país, la Fiscalía, las personas encargadas de hacer la investigación, de hacer las respectivas órdenes de captura, pero eran también las que extorsionaban y protegían a estos sectores de la corrupción. Hay mucho qué hacer todavía, quizá es una de las cuentas pendientes que tenemos, desde el punto de vista no sólo punitivo, judicial, yo aspiro que la Asamblea Nacional Constituyente, con todo el poder que tiene, verdaderamente le dé un empuje y me dé un apoyo especial para la lucha contra la corrupción, es una cuenta pendiente que tenemos. No sólo desde el punto de vista punitivo, también desde el punto de vista educativo, moral, cultural. Tenemos que seguir insistiendo en construir una sociedad de hombres y mujeres con valores de respeto, de honestidad, de práctica transparente en el manejo de la vida pública, de la cosa pública. Es una gran batalla, no te voy a decir que la vamos a ganar en meses, en años, va a ser una batalla que nos va a llevar bastante tiempo, y Venezuela entera, y tú mismo lo sabes, tienen aquí un Presidente comprometido hasta los tuétanos en la lucha contra los corruptos y la corrupción.

JVR: En las encuesta que se hace sistemáticamente, hablo de las encuestas serias, colocan dos temas en el primer plano, uno el tema económico, y otro el tema de la inseguridad.

En el tema económico yo no quiero extenderme en esta entrevista, porque esta es una entrevista esencialmente política, ¿no? Lo cual no significa que no sea política la economía.

NM: Claro.

JVR: Pero hay otros espacios y otros momentos para abordar a fondo el tema ¿no? Pero sí te que- ría decir lo siguiente, es preocupante que un proceso revolucionario como el que estamos viviendo haya logrado éxitos extraordinarios, que trascienden el escenario nacional, reconocidos incluso universalmente, todo cuanto se refiere con la política de vivienda, que es ejemplar, con temas como la salud, la educación, la educación universitaria, la cultura en general. No existe en el mundo, entre la gente seria y responsable, duda acerca de que son logros de esta revolución. Y que en otro contexto no se pudieran haber alcanzado. Sin embargo en el tema económico tenemos problemas, no estamos a la misma altura. Indudablemente que estamos afrontando una guerra económica, indudable- mente que estamos bajo el efecto de la caída de los precios del petróleo, pero indudablemente que no es equiparable los logros sociales, culturales, educacionales, de salud alcanzados por la revolución, con lo que pasa en materia económica.

NM: Correcto. Los tiempos económicos siempre son más lentos, en cuanto a las transformaciones y los logros, a mí me ha tocado vivir el tiempo de las dificultades, el tiempo más duro que quizá se haya vivido, sin lugar a dudas, en tiempos de revolución, pero el tiempo más duro en cien años, porque en cien años hubo un proceso de expansión del ingreso petrolero que tuvo pequeños períodos de caída, pero que fue sostenible, sostenido, y el ingreso petrolero multimillonario permitió un proceso de expansión en el gasto público y permitió un pro- ceso de expansión en general en el proceso económico social del país, eso fue sostenido durante cien años.

A mí me tocó vivir por adelantado, y me está tocando vivir y nos está tocando vivir, gracias a Dios con la protección del modelo social chavista, socialista, nos ha tocado vivir el quiebre total del modelo de dependencia petrolera. No es poca cosa decirlo, José Vicente, es lo primero. No es suficiente las veces que lo explicamos y lo decimos, pero es que el modelo petrolero que sostuvo a Venezuela se acabó.

Había quienes prometían, prometían no, pronosticaban para el año 2030, 40, inclusive expertos que decían el 2050, quizá llegaría el tiempo en que el modelo petrolero comenzaría a declinar. Aquí declinó ¡pum! de un solo guamazo, pasamos un día de 120 dólares el barril a 20 dólares, y aquí a nadie le faltó escuela, trabajo, ingreso, alimento; con los problemas que tendríamos, no dejamos de construir viviendas, no dejamos de construir obras públicas fundamentales, hicimos de tripas corazón y creo que hicimos un milagro social de salvación del país. Eso hay que reconocerlo, hicimos un milagro social de salvación del país. En medio de la quiebra.

Y estamos en medio de la quiebra del ingreso, con obligaciones internacionales muy importantes, segundo elemento José Vicente.

Nosotros hemos pagado más de 65 mil millones de dólares en 24 meses, sin poner excusas, sin falta, puntual. Quiere decir que en medio de la caída de los precios petrolero, del quiebre del modelo petrolero, hemos hecho un milagro social y hemos hecho un milagro financiero también. Eso son cosas que Venezuela debe conocer, debe valorar.

En tercer lugar, en medio de una guerra económica que ha basado su perversidad en golpear los elementos débiles del proceso venezolano. Venezuela hasta hace muy poco importaba el 70 por ciento de todos los productos del consumo nacional. Golpearon los procesos importadores, comenzaron a acaparar y a contrabandear los productos, en un proceso de tres, cuatro años. Y ahora estamos enfrentando un sistema demoníaco, podríamos decir bochornoso, de fijación falsa desde el exterior de un dólar criminal, de un dólar de guerra, y el dólar de guerra lo han convertido en el elemento principal para atacar los precios del pueblo. Esa batalla, te lo podría decir como dice un amigo nuestro, pido su autorización, Walter Martínez, esa batalla está en pleno desarrollo.

Lo que yo sí te podría decir, para concluirte esta idea, que habiendo enfrentado estos tres demonios: quiebre del sistema de dependencia petrolera, la guerra financiera internacional y la guerra económica interna comercial y de inflación inducida, habiendo enfrentado esos tres demonios ahí tenemos un pueblo protegido por un sistema social que va a ser soporte de la recuperación económica. Venezuela se va a recuperar y va a superar en tiempos económicos ostensibles, va a superar la situación que estamos enfrentando, por razón de la situación más difícil que haya vivido en cien años un Presidente de la República en Venezuela.

JVR: Exacto. Pero fíjate tú, se piensa en este momento, existe una gran expectativa en el país, en parte impulsada por los éxitos políticos que ha tenido el Gobierno, por la victoria del 30 de julio, por la Constituyente funcionando, con mucha eficacia y con mucha rapidez, entonces la gente está esperando medidas económicas, yo aspiro que tú me des una primicia en este programa ¿no? Pero indudablemente que la gente aspira a que haya un… que se abra la puerta hacia las salidas del tema económico, colocado en un… asumido racionalmente ¿no? Porque no es que vamos a pasar de la precariedad de este momento a la abundancia y a una situación mucho mejor, pero sí que se empiecen a percibir cambios importantes a base de medidas que adopte el Ejecutivo, ahora con el apoyo de la Constituyente.

NM: Correcto. Lo que hay que estar muy claros es que estamos con la estrategia y la política correcta, los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana es la estrategia correcta de la independencia económica, del desarrollo de la potencialidad que tiene Venezuela, para liberarnos del petróleo, es la cosa más importante que estamos haciendo, el desarrollo de los 15 motores, de todos los motores, del motor industrial, del motor agroalimentario, del motor petroquímico, del motor turístico, del motor de la economía comunal socialista, del motor de la industria pesada, etc. Los 15 motores es la estrategia.

Y ahí nosotros, mira, tenemos que mantener la perseverancia casi obsesiva, de mantener el ritmo del desarrollo de todo el complejo de relaciones que implica los 15 motores.

En segundo lugar un elemento muy importante, cuidar la generación y la estabilidad del empleo, cuidar el ingreso de los trabajadores, y controlar, quizá es el elemento hoy por hoy más importante y más difícil, porque no depende de factores de la economía real, no depende de factores nacionales, que es controlar la inflación criminal e inducida que han disparado a través de un dólar criminal generado desde Miami. Y te lo digo por qué es el más difícil, porque no es un factor de la economía real, saben los economistas, los expertos, sabe nuestro pueblo que la fijación de ese dólar criminal depende de una decisión política de los que conspiran desde Miami; sabe nuestro pueblo que los comerciantes inescrupulosos que adoptan ese dólar criminal no lo hacen a razón del costo de los productos que venden, lo sabe perfectamente nuestro pueblo.

Nosotros, por ejemplo, atendemos —José Vicente— 6 millones de hogares con los CLAP, a veces los atendemos muy bien, a veces los atendemos más o menos, estamos en una fase de consolidación, hay que verle la cara —José Vicente— qué es atender en su casa a 6 millones de hogares. Y yo te puedo decir que entre uno de los servicios que damos, la caja CLAP la vendemos máximo a 15 mil bolívares.

¿Por qué sí lo podemos hacer nosotros sin tener pérdidas? Y dotar a la familia de 20 productos, 24 productos del consumo más importante. ¿Por qué sí lo podemos hacer nosotros? Atendiendo a la producción nacional, atendiendo a la importación de algunos de estos bienes y colocarlo en el hogar a un precio como el que estoy diciendo, 12, 15 mil bolívares, de acuerdo al tamaño y la cantidad de productos.

¿Y por qué un solo producto que nosotros le llevamos a la familia venezolana, estos comerciantes inescrupulosos lo colocan al precio de toda la caja CLAP? ¿Cuánto cuesta una caja de huevos, un cartón de 24? Cuesta más que una caja de CLAP.

¿Cuánto cuesta producirlo? El 20 por ciento del precio que le están poniendo en la calle. Es un combate. Yo llamo al pueblo, un solo palo no hace montaña digo yo, un solo Maduro no controla la inflación.

Necesitamos, y en ese sentido sí te puedo decir, aunque no te voy a dar los detalles, los secretos, sí te puedo decir que una comisión especial de la Constituyente está trabajando directamente conmigo, con el equipo económico y con los sectores del empresariado, y la próxima semana, esta semana que empieza mañana, se van a dar a conocer un conjunto de acciones para que se respete el precio máximo de los productos y para un con- junto de acciones de justicia, digamos muy severa, que van a sacudir la sociedad.

Tú sabes que cuando yo emprendo acciones de este tipo a mí no me tiembla el pulso, porque no dependo de nadie, ¿no? Solamente te diría hasta allí. Tenemos que vencer el dólar criminal. Y pido el apoyo de toda Venezuela.

JVR: ¿Tiene que ver con el dólar también?

NM: Claro. Tenemos que vencer un dólar criminal. Fíjate tú los días antes de la Constituyente, el dólar criminal, así lo llamo yo, el dólar criminal, bueno, lo dispararon a lo loco. ¿Qué razón, qué lógica económica, monetaria, financiera, tenía eso? Ninguna. Tenía una lógica política: destruir el país. Era el dólar guarimbero. Luego del triunfo de la Constituyente como que les dio un ratón, una locura, les entró… ¿cómo es que se llama?

JVR: Un yeyo.

NM: Un yeyo, una especie de complejo de derrota. Y la primera semana después de electa la Constituyente lo dispararon al doble al dólar criminal.

Yo pido la ayuda, el apoyo, y el que no apoye caerá la ley, de todos los sectores económicos, yo puedo demostrarle, producto por producto, a cada comerciante de este país, cómo se apoyan en un dólar criminal para hacerle daño a su propia sociedad, para hacerle daño a la propia economía. Y eso se va a acabar. Tú vas a ver, José Vicente. Quizá es la batalla más dura, la batalla por la productividad, por la producción, la batalla por la distribución justa de los productos, la batalla por su comercialización, y que no haya más escasez, y la batalla por los precios justos. Es la batalla más dura que tiene el país, más compleja. Yo estoy al frente de esa batalla, y estoy seguro que más temprano que tarde vamos a estabilizar y a recuperar la economía en esos aspectos.

JVR: Nicolás, la idea de convocar la Constituyente fue un golpe de audacia, de intuición tuya, ¿o fue simplemente una parada que tiraste? ¿Estaba planificado?

NM: Fue una necesidad primero. Primero fue una necesidad, no teníamos otra opción y fue algo muy bien pensado durante bastante tiempo, bien pensado, porque es una de las posibilidades que tiene abierta, tenía abierta nuestra Constitución, que dejó vivo el poder constituyente originario, es una de las cosas que no pueden entender en Chile por ejemplo, que el poder constituyente originario esté vivo y pueda ser convocado en Venezuela en cualquier momento, ellos tienen la Constitución de Pinochet, —lamentablemente— más temprano que tarde, como diría Allende, el pueblo chileno andará por las grandes alamedas de una Constituyente, estoy seguro de eso, no lo pueden entender una sociedad cerrada como las élites de los Estados Unidos, Washington que tiene una Constitución de 230 años, no lo van a entender, ni lo quieren entender.

JVR: La oligarquía colombiana.

NM: La oligarquía colombiana, que hizo por presión popular en el año 90, 91, una Constituyente y después la maniató, la manipuló.

JVR: El argumento que utilizan ellos, incluso es absurdo desde todo punto de vista, que no es constitucional, que no se ajusta a la Constitución de Venezuela, todo lo contrario, es una decisión absolutamente constitucional.

NM: Primero, ellos no tienen que opinar sobre la situación interna de Venezuela.

JVR: Exacto, bueno pero dándole el beneficio de que se metan en los asuntos internos del país, porque esa es su característica, es una medida absoluta y totalmente constitucional.

NM: Así es. Ellos, fíjense ustedes lo que ha sido la opinión de la oligarquía latinoamericana, de derecha latinoamericana, de decir una expresión verdaderamente insolente e indignante, no reconocemos la Constituyente, pero ¿quiénes son ellos para reconocerla?

JVR: Así es.

NM: En todo caso, es el pueblo venezolano que le dio nacimiento sobre la base de esta Constitución, si alguien tuviera la molestia, se tomara la molestia de estudiar nuestra Constitución, los artículos 347, 348, 349 vería cómo el poder constituyente está vivo, el poder constituyente originario ha sido activado. Yo lo pensé muy bien José Vicente, que es tu pregunta y…

JVR: Ahora fíjate que…

NM: Y por el mes de abril, en mayo…

JVR: El presidente colombiano, llega al extremo de decir que eso puede provocar la ruptura de relaciones con Venezuela.

NM: Bueno, Santos está tratando de buscar el perdón a su corruptela, a sus crímenes porque ya se va, Santos se despide, Santos se va de la historia y yo entiendo la desesperación de él, de tratar de buscar dentro de la propia oligarquía colombiana y dentro de las élites estadounidenses que gobiernan Colombia desde Washington, buscar un poco el perdón, buscar el acomodo, los arreglos, para que una vez que él sea ex presidente no termine tras las rejas por toda la corruptela que ha significado su gobierno, por todos los crímenes que han cometido de manera permanente.

JVR: Y al tema de la constituyente.

NM: Este tema, fue muy bien pensado, yo lo he dicho, a mí me surgió la idea con mucha fuerza desde el día 9 de diciembre del año 2015, tres días después de la derrota electoral porque tú lo de- cías, yo he gobernado 4 años y 4 meses; y además me ha tocado duro y me tocó una derrota electoral circunstancial, y yo no dudé ni un segundo, yo tengo que decirlo ahora, quizás es primera vez que lo digo aquí, tú eres testigo excepcional de cómo recibimos las noticias de la derrota electoral aquella noche del 6 de diciembre que tú me acompañabas, tú y “Pepe” estaban conmigo, tú, “Pepe” y Cilia y luego reunimos el estado mayor de la revolución, recibimos las noticias y tú sabes la claridad y la firmeza con que yo dije estos resultados, son los resultados legales vamos a reconocerlos de inmediato.

Le dije a la presidenta Tibisay Lucena, al Consejo Nacional Electoral, yo espero que usted de los anuncios y yo a la hora que sea de la madrugada, los reconozco de inmediato y así lo hice.

JVR: Me consta.

NM: Tres días después, el 9 de diciembre yo recibí a miles de personas que vinieron aquí a darme su apoyo, indignados, adoloridos por la derrota, de allí me nació la idea y desde ese día estuve pensando en activar un proceso popular constituyente, en esperar el momento adecuado, pero en buscar por la vía del diálogo político, de la palabra, con la oposición, regular el conflicto histórico, soluciones a los problemas del país, fue imposible José Vicente, imposible, 2016 se negaron, los senté en la mesa de diálogo junto al Vaticano y se pararon y se fueron, 2017, el primer trimestre arrancó bien bueno en lo económico, en lo social, en lo político y luego ellos se fueron a la guerra, a la calle.

Cuando en el mes de abril, te lo confieso también aquí, yo iba a hacer este anuncio el 19 de abril, por lo importante de la fecha histórica, porque ya el 19 de abril yo estaba convencido que la oposición en la calle iba a tratar de provocar un caos para una guerra civil y una intervención gringa, militar en Venezuela, lo denuncié varias veces, pero no se dieron las condiciones y yo seguí reflexionando junto al estado mayor de la revolución, junto al alto mando político y el 1 de mayo se dieron todas las condiciones para hacer este anuncio; era la única opción que teníamos de paz.

Llegó la constituyente y la paz se hizo. Y yo tengo una gran fe, una gran fe en el ejercicio pleno de nuestra soberanía nacional, sin aceptar chantaje, y presión de nadie en el mundo y menos del imperialismo norteamericano, que la constituyente va a poner orden en la justicia —como la está poniendo—, en la institucionalidad, en el estado, en la economía y va a ser mi pivote, mi soporte fundamental para que nosotros terminemos un año 2017 en un buen nivel de recuperación general de la sociedad, del país, de la política, de la paz que es lo más importante.

JVR: Ante esa campaña aviesa, perversa contra los constituyentes, descalificándolos actualmente, que se realiza en el exterior, ¿no es conveniente una campaña agresiva, mediática del gobierno, de las instituciones venezolanas, del pueblo venezolano hacia el exterior? Porque hay mucha gente que está confundida afuera ¿no?

NM: Sí es verdad, es verdad.

JVR: Y el peso de la argumentación absurda desde todo punto de vista tiene una fuerza específica y está haciendo daño ¿no?

NM: Bueno, también que estamos enfrentando a la mediática mundial. CNN en inglés, en es- pañol y en todos los idiomas, la BBC de Londres y todo su poder, la Fox News de los Estados Unidos, el Washington Post, el New York Times, que son generadores de información y opinión de la hegemonía comunicacional mundial. En el mundo hay una hegemonía comunicacional, que arropa con mucha fuerza los Estados Unidos, Europa y los medios de comunicación principales de América Latina y el Caribe. Esa hegemonía está puesta al servicio de una campaña inclemente y permanente contra la Revolución Bolivariana, de desfiguración total de nuestra realidad. La violencia guarimbera, ellos presentaban a los que quemaban hospitales, atacaban bases militares, quemaban gente viva, los presentaban como los héroes, los guerreros, presentaban el mundo al revés.

En ningún país —José Vicente— no te digo Colombia que es el país de las masacres, en ningún país, ni México el país de los desaparecidos, ni en España y menos en Estados Unidos aceptarían que se hiciera bueno, ni el 1% de las cosas que hizo la oposición venezolana durante 4 meses contra Venezuela. Tú te imaginas en Colombia, España, México o Estados Unidos, que la oposición llame a atacar bases militares, tú te imaginas que en estos países, o en Perú, o en Argentina o en Brasil la oposición llame a un alzamiento militar y llame a los militares a marchar contra el gobierno para asaltar el palacio presidencial, tú te imaginas en estos países en Alemania por ejemplo, que se queme a alguien vivo por sus ideas políticas; ahí mismo rememorarían la época de los nazis ¿verdad?

Entonces, la campaña mediática mundial es el mundo al revés. Nosotros antes de entrar a esta entrevista, estaba yo, sosteniendo una reunión con el canciller Jorge Arreaza, con el ministro Ernesto Villegas, con el constituyente Adán Chávez y con la presidenta de la constituyen- te, la compañera Delcy Rodríguez y hemos hecho un plan para convocar a una gran Cumbre Mundial de Solidaridad con el pueblo de Venezuela, contra la amenaza de Donald Trump y en defensa de la constituyente. Esa Cumbre Mundial va a tener un conjunto de eventos preparativos en varios países del mundo y arranca a partir de esta semana, toda esta jornada de solidaridad, que debe potenciar la movilización de la opinión mundial en defensa de la verdad de Venezuela.

También aspiro José Vicente, aspiro que la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC), su presidencia en manos del compañero Salvador Sánchez Cerén, muy pronto de un paso adelante y convoque a una cumbre por el diálogo, por la paz y en apoyo a la soberanía de Venezuela.

Así que son acciones que nos van a permitir, de alguna manera, en eso hay que ser muy objetivo, nos van a permitir atenuar en algo la campaña criminal, brutal, gigantesca, inclemente que hay contra Venezuela en el mundo. Al final, tengo la fe que la verdad de Venezuela prevalecerá por encima de tanta campaña.

JVR: Nicolás, tú conoces todos los rostros, las caras, las manifestaciones de la subversión, del golpismo, del terrorismo, del guarimbismo, las asonadas militares, ¿tú crees que en un país donde han pasado tantas cosas y con una gestión presidencial como la tuya, está garantizada la estabilidad institucional?

NM: La estabilidad entendida, como estabilidad en Revolución, estabilidad para avanzar en transformaciones.

JVR: Y de acuerdo con la Constitución.

NM: Y estabilidad bajo amenaza y de acuerdo a la Constitución, es una estabilidad bajo amena- za permanente, porque hay que ver lo que es tener al imperio más poderoso del mundo apuntándolo a uno, más ahora que llegaron sectores extremistas al poder de Estados Unidos, ellos se ofenden porque yo lo digo y lo que digo es la verdad, y no lo digo yo, lo dice toda la sociedad estadounidense, toda la sociedad estadounidense, inclusive, la sociedad europea, hoy por hoy, rechaza el extremismo con que se manejan los asuntos públicos nacionales e internacionales, desde Washington extremistas, lobistas, multimillonarios, magnates, son los que tienen el poder en los Estados Unidos y han convertido a Miami en el centro de operaciones de todos los procesos de desestabilización y conspiración contra Venezuela, desde Miami con muchos recursos, con mucho dinero.

Fíjate tú este ataque terrorista contra el Fuerte Paramacay, fue financiado, planificado y dirigido desde Miami, ya está comprobado, ya todos los autores materiales y parte de los intelectuales están capturados, todos han confesado José Vicente, todos han confesado. Además se le encontraron pruebas en computadoras, en teléfonos celulares, pruebas que estamos procesando, y que nos han llevado a determinar que los factores que conspiran desde los Estados Unidos han activado a tres grupos, primera vez que te declaro esto a ti que te gusta Confidenciales al cierre.

El grupo del golpe de estado del 11 de abril de 2002, está activado, todo el grupo, viven en Colombia, Costa Rica, Miami, Portugal y España, todos están activados, fue el grupo que trabajó junto al gobierno de George Bush para dar el golpe de estado que se dio en Venezuela y que derrotamos.

En segundo lugar, están activados los grupos que nosotros logramos descubrir y controlar, castigar, desmembrar del llamado, mal llamado en su momento, “golpe azul”, tú sabes, tú conoces mucho de eso y también el director de Ultimas Noticias, nuestro amigo Eleazar Díaz Rangel, que investigaron mucho sobre este tema.

Y un tercer grupo, que es un grupo que nosotros logramos neutralizar en el 2014, de este ex capitán traidor que atacó el Fuerte Paramacay y que viene articulado desde hace más de 10 años en actividades de conspiración permanente y que tiene su base de operaciones en Miami directamente, muy vinculado a la familia Poleo, Rafael Poleo, Patricia Poleo. Por ahí salió de ridícula Patricia Poleo, el día que yo la señalé esto, barriendo la casa, creo que nunca la había limpiado.

Bueno, estos tres grupos, estos tres grupos están en una sola acción hoy por hoy, a los tres grupos los tenemos vigilados, controlados, neutralizados, pero es mucho el dinero que se ha metido José Vicente, es mucho el dinero que se ha metido, por eso te hablo de una estabilidad dinámica, estabilidad en Revolución, estabilidad bajo amenaza, pero que con el favor de Dios, con el favor de nuestra democracia y nuestra Constitución, nosotros sortearemos todas las amenazas, todas las emboscadas, ya Venezuela entra en un clima electoral nuevamente José Vicente, tú lo sabes, el Consejo Nacional Electoral está preparando por mandato de la Constituyente, elecciones adelantadas; la oposición pidió elecciones adelantadas, bueno la Constituyente los complació para octubre, de todas las 23 gobernaciones del país, ya todas las fuerzas políticas han inscrito sus candidatos.

A la derecha le costó mucho dar el giro, de “Maduro vete ya”, de guarimba ya, de incendio en la ca- lle, a vamos a las elecciones, todos los partidos políticos de oposición han inscrito candidatos como arroz pues, para tirar para el cielo, Acción Democrática, Henry Ramos Allup, gracias por reconocer al CNE habría que decirle, Primero Justicia, Henrique Capriles Radonsky, gracias por reconocer a Tibisay Lucena y al CNE, inscribieron candidatos en todos los estados.

Claro, una cosa es el twitter y la perdedera de tiempo, y la estupidez con que esta gente escribe en el twitter, pero otra cosa son los hechos políticos, inscribieron candidatos en todos los estados. Leopoldo López, penado de la justicia venezolana, jefe político de un partido llamado Voluntad Popular que es el partido más fascista y extremista de este país, inscribió candidatos, a pesar que decían que iban a incendiar el país con un pichón de Hitler que anda por ahí. El partido Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales, candidatos en todos los estados, el partido Avanzada Progresista de Henri Falcón, mi amigo Henri Falcón, él es mi amigo, aunque esté en la oposición, puedo reconocer, tengo un amigo en la oposición Henri Falcón, todos inscribieron candidatos, 196 candidatos inscribió la oposición y bueno ahora vamos para la calle, a pedir el voto popular.

JVR: Diagnóstico.

NM: ¿El diagnóstico?, ¿con objetividad? Vamos a ganar las 23 gobernaciones de este país. Anótalo José Vicente y te prometo una entrevista el día después de las elecciones de gobernadores. Nosotros vamos a hacia una gran victoria porque el pueblo quiere paz, la gente quiere gobernadores y gobernadoras para consolidar la paz, la gente se cansó de gobernadores como el de Miranda, que salen a las calles es a quemar, a destruir y no a gobernar, la gente quiere gobernadores, bueno que atiendan sus estados, que le garanticen la estabilidad, la paz a sus regiones y la gente el día de las elecciones de octubre, va a votar otra vez de manera heroica, la gente va a salir a votar por la paz y vamos a tener una gran victoria. Anótalo desde ya José Vicente.

JVR: ¿Te gusta el poder?

NM: El poder popular.

JVR: Pero ¿añoras estar en la calle libre, sin protocolo, ni nada de eso?

NM: Sí, totalmente. Yo siempre, yo siempre ando en la calle, manejando, siempre ando con Cilia. De pronto un sábado que estemos un poco tranquilos nos vamos por ahí y nos les aparecemos a alguien en su casa, lo llamamos cinco minutos antes, ¿estás en tu casa? Nos vamos para un barrio del Valle, o un barrio de Catia, o a Caricuao que tengo mucha gente amiga y no les aparecemos calladitos, nos preparamos una cena allí, nos tomamos un café, conversamos hasta las dos, tres de la mañana. Todavía no he perdido ese contacto de escuchar, de vivir la realidad. Claro que añoraría solito y tranquilo caminar por las calles, pero creo que la vida lo coloca a uno, lo va colocando a uno en situaciones y uno tiene que sentir la felicidad y yo que creo en Dios, agradecerle a nuestro Dios por sus bendiciones y cumplir con la misión que me toca, ésta es la misión que me toca y aunque tenga mis añoranzas por la calle, tengo que cumplirla a cabalidad.

JVR: Mira Nicolás, el cuestionario ruso es famoso, son 30 preguntas que formuló el gran escritor Marcel Proust, para indagar acerca de la condición humana, yo le formulé varias preguntas del cuestionario a Chávez en una entrevista que le hice. Te quiero formular dos. Una, la número 22, ¿qué hábito ajeno no soportas?

NM: La mentira.

JVR: La número 28, ¿cuál es el estado más típico de tu ánimo?

NM: El estado más típico es el humor burlista, soy muy caraqueño en eso.

JVR: ¿Mamador de gallo?

NM: Mamador de gallo, e inclusive en un tiempo se convirtió en un defecto, porque a veces a los caraqueños se nos pasa la mano cuando se trata de descubrir cosas características de la gente ¿no? He ido aprendiendo a regular el humor burlístico, pero bueno es el estado natural. Las 24 horas del día desde que me levanto hasta que me acuesto, siento el deseo de la alegría y el humor burlista.

JVR: ¿No te deprimes?

NM: No, no conozco qué es eso, de verdad, desde muy joven, pienso que las dificultades, los reveses, los problemas son retos, son pruebas de la vida.

JVR: Eres anti parabólico.

NM: (risas). No, no tanto como anti parabólico, lo que yo sí creo mucho en Dios y creo que si uno está aquí está por un destino marcado, por una misión y esa misión todos tenemos que cumplirla, en el tiempo que mi misión era manejar un autobús esa era mi misión, ahora se trata de llevar el volante de una patria, esa es mi misión y debemos cumplirla, con reveses, con obstáculos, con dificultades, llevar con equilibrio las cargas que nos tocan llevar.

JVR: Un mensaje no convencional y breve a la audiencia.

NM: Asumamos el espíritu constituyente de este tiempo.

JVR: Mira la cámara.

NM: Asumamos el espíritu constituyente de este tiempo, la vida nos dio una nueva oportunidad de vivir un proceso popular constituyente, la Asamblea ha arrancado con buen pie, llegó la paz, ahora tenemos que consolidar a lo largo de estos meses, del 2017 y el 2018, un clima de recuperación general, moral, política, económica del país en el espíritu constituyente. ¿Qué es el espíritu constituyente? El espíritu del renacer del bolivarianismo, del renacer del encuentro nacional. Ojalá, más temprano que tarde José Vicente, podamos ver con el apoyo de la comunidad internacional, de la CELAC, podamos ver la instalación de un sistema de diálogo político permanente, con la oposición, con todas las fuerzas políticas, sociales del país y por la vía del diálogo, de la palabra, del entendimiento, nosotros podamos consolidar no sólo el 2017 sino los años por venir como años de paz. Es lo más importante, años de paz, el espíritu constituyente para lograr la paz y la recuperación del país.

¿Qué te pareció?

JVR: Estuvo bien.

NM: Gracias José Vicente, gracias a ti.

JVR: Muchas gracias, mucha suerte sabe.

NM: Gracias