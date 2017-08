“Maca” Medina se marcha del proyecto “Caminante”

Diego Guzmán

@Diegoolguzman

Fabrizzio Hernández, vicepresidente del Comité Olímpico de El Salvador (COES), reveló a Diario Co Latino que Rigoberto “Maca” Medina no seguirá al frente del proyecto “Caminante”.

Hernández explicó que “Maca” terminó contrato con el COES y no quiso continuar con el proyecto debido a que la Federación Salvadoreña de Atletismo (FSA) no lo apoyó.

“Él (Rigoberto Medina) terminó su contrato con el Comité Olímpico de El Salvador y al no abrírsele las puertas con los que fungen en la Federación Salvadoreña de Atletismo, no quiso seguir en la misma situación, ya que incluso la federación (FSA) no lo tomó en cuenta en los últimos eventos de marcha y se le dificultaba entrar al estadio a entrenar”, detalló el vicepresidente del COES.

Fabrizzio Hernández agregó que otro aspecto que motivó la marcha de Rigoberto Medina es que el COES no reconoce legalmente a las actuales autoridades de la FSA.

“La situación de la federación, que no está reconocida por el COES, volvió también cuesta arriba la situación para Rigoberto (Medina) y cesó su contrato”, manifestó.

El vicepresidente del COES dijo también que no insistieron en que el cubano reconsiderara su decisión, ya que las cartas estaban puestas sobre la mesa.

“No quisimos seguir interviniendo en esa parte, porque era un tema que ya lo habíamos tratado y lo había reconsiderado anteriormente, pero esta decisión prácticamente fue la definitiva”, explicó Fabrizzio Hernández.

“Maca”, como es conocido popularmente el entrenador isleño, regresó hace dos años al país con el objetivo de brindarle una medalla olímpica a El Salvador; sin embargo, no cumplió con lo encomendado.

El máximo logro de Rigoberto Medina como entrenador en El Salvador fue la medalla de oro Panamericana con la marchista Cristina López, en el año 2007.