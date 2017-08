Luers desmiente a testigo de FGR en caso tregua

Mirna Jiménez

Diario Co Latino

El periodista Paolo Luers, uno de los intermediarios de la tregua entre los grupos de pandillas, desmintió ayer al “testigo clave” presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) para procesar a funcionarios y particulares que, según el ministerio público, cometieron delitos durante ese proceso.

En entrevista brindada al periodista Narciso Castillo, moderador del programa Debate de canal 35, Luers manifestó que el dirigente pandillero y testigo, conocido como “Nalo”, hará todo lo que la Fiscalía le pida para involucrar a los procesados en el caso, porque está en sus manos, ya que salir a la calle sería como su sentencia de muerte.

“Ese hombre, una vez entregada su alma a la Fiscalía, ya no tiene nada que perder, solo la vida. Está en manos de ellos, son los dueños de él, lo pueden mandar a Zacatraz, porque le pueden levantar después el criterio, y lo peor que le pueden hacer es liberarlo. Y entonces es hombre es muerto. Entonces, para salvar su pellejo, este hombre está obligado a hacer exactamente lo que él piensa que la Fiscalía espera de él”, manifestó Luers.

El periodista manifestó que en el primer día del juicio, el testigo inició su testimonio y en medio de partes reales comenzó a meter falsedades. Luers relata que comprendió las dimensiones de la mentira en el testimonio del testigo clave de la FGR cuando escuchó su propio nombre en boca de “Nalo”, quien lo señalaba como el responsable de haberles entregado 100 mil dólares a cabecillas de pandillas, presuntamente enviados por el partido ARENA.

“Cuando él de repente empezó a hablar de eso, obviamente me di cuenta hasta dónde lo han llevado para mentir, porque yo obviamente no entregué ese dinero, no soy mensajero de nadie y el sentido de esa reunión que él cuenta, era exactamente lo contrario”, afirmó.

El pandillero “Nalo” declaró en el juicio contra funcionarios de Seguridad Pública y Centros Penales, procesados en el caso tregua, que ARENA envió $100,000 a las pandillas a través de Luers y $250,000 el FMLN, en ambos casos para recibir apoyo electoral durante las elecciones presidenciales de 2014.

El periodista calificó de absurdos los señalamientos en su contra y aunque confirmó la reunión con cabecillas pandilleros, entre quienes estaba Nalo, aseguró que el encuentro fue para pedirle a los jefes de pandillas que no se involucraran en el tema electoral para evitar que el proceso de pacificación se descarrilara, y no para pagarles por favores electorales.

Otras aseveraciones del testigo clave, como la presunta entrega de celulares a los pandilleros de parte del Gobierno a cambio de la entrega de armas en poder de las pandillas no tiene asidero real. Aseveró que ni un tan solo celular de esos presuntamente entregados ha sido presentado como prueba. Además de desmentir el testimonio del pandillero, Luers afirmó que la FGR estaría violando normas legales relativas al otorgamiento de criterio de oportunidad a un procesado, ya que se establece que solo puede ser criteriado alguien cuyos delitos sean menores a aquellos que se le están atribuyendo a los acusados.

“Cuando lo capturaron, él tenía pendientes con la justicia acusaciones de asesinato, de extorsiones, de secuestro y de robo, fácilmente sale una condena de 50, 60 años, lo que significa de por vida estar en Zacatraz (penal de máxima seguridad). Le han sobreseído los delitos más graves: Ya no está acusado de asesinato, ya no está acusado de extorsión, no está acusado de robo, solamente, tengo entendido, sigue, siendo acusado de asociación ilícita”, reveló Luers.

El intermediario de la tregua cuestionó cómo la FGR utiliza a un pandillero con graves delitos para acusar a personas acusadas por delitos menores. “A él lo sobreseen por asesinato, venta de drogas, compra de armas, todos delitos pesados y lo usan en el juicio de la tregua para acusar a dos personas de introducción de ilícitos que es obviamente un delito menor que toda la lista de delitos que tenía él, ahí creo que ya está el primer problema, creo que incluso legal”, manifestó.

También desmintió que el Gobierno haya negociado algo a cambio con los pandilleros, más allá de beneficios carcelarios dentro del marco de la ley, como el traslado de reos y el establecimiento de una mayor comunicación con sus familias.

Luers señaló que la iniciativa de la tregua no salió del Gobierno y que el Ejecutivo lo que hizo fue acompañar con logística el acercamiento entre los grupos pandilleros. Incluso, aseguró que la tregua se hizo en contra de la voluntad del FMLN, que resentía en ese tiempo la salida del anterior ministro de Seguridad Pública, Manuel Melgar, y la llegada del entonces ministro de Defensa, David Munguía Payés, quien además colocó hombres de su confianza en puestos claves como la dirección de la Policía Nacional Civil.

Luers dijo desconocer si el FMLN pagó a pandilleros para las elecciones de 2014, como lo afirma el testigo, aunque asevera que en la primera vuelta electoral los grupos de pandillas habrían apoyado al partido de izquierda y para la segunda vuelta ARENA se conectó con las pandillas para buscar revertir ese apoyo. En la primera vuelta, ARENA mantuvo una campaña abiertamente en contra de las pandillas y el candidato presidencial Norman Quijano incluso aparecía en un anuncio en el cual sugería el exterminio de los pandilleros.

Luers también cuestionó las acusaciones contra Raúl Mijango y afirmó que la Fiscalía ha centrado sus ataques en su contra porque es la figura más vulnerable políticamente en este proceso. “¿Quién defiende a Raúl Mijango?, ni el FMLN ni ARENA, nadie. No pueden hacer lo mismo con Fabio Colindres”, dijo el periodista. Añadió que Mijango pudo haberse equivocado, pero cómplice de las pandillas no es.

El periodista lamentó la satanización que se ha hecho de la tregua y aseguró que la guerra contra las pandillas no tiene viabilidad y que pueden matarse 50,000 pandilleros y en tres años habrá una cantidad igual en las calles. Añadió que en este momento el gobierno está en contra de cualquier negociación con los pandilleros por lo que la situación se mantendrá como está.