En los últimos 7 años el MOP ha construido 97 puentes

En los últimos 7 años, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha hecho un esfuerzo inmenso en la reparación y construcción de puentes y obras de paso, especialmente la restitución de estructuras colapsadas por fenómenos del clima como la Tormenta Ida y la Depresión Tropical 12-E.

Durante 2016 el MOP continuó restituyendo puentes que por su antigüedad, el uso, o por el impacto del clima se constituyen en un riesgo para la ciudadanía.

Son 167 mil 900 los beneficiados con seis puentes construidos con una inversión de $14.14 millones. A esto se suma dos puentes metálicos y una pasarela peatonal, construidos por administración, con una inversión de $176 mil 284.

Son 97 puentes los construidos por el MOP en los últimos 7 años, desde que inició su gestión el ministro Gerson Martínez, con una inversión total de 70.9 millones de dólares.

La construcción de puentes y la reparación de otros en un corto período, es única en la historia del país, un esfuerzo que ha permitido asegurar conectividad a la población salvadoreña, con estructuras de concreto y acero que garantizan durabilidad, confianza y comodidad.

Al esfuerzo, se le ha sumado importantes aspectos como es el humano, la inclusión, y la adaptación de la obra al cambio climático, para blindar la infraestructura social y productiva del país, con la aplicación de normas técnicas de construcción, con rigurosa aplicación y su reconciliación con la naturaleza.

Los puentes y obras de paso ejecutadas en los últimos años, se caracterizan por tener pasarela peatonal, una vida útil de 90 años, lo que garantiza la movilidad de los habitantes y de la cadena productiva en diversos puntos del país.

Puente San Isidro

El MOP ejecuta actualmente la construcción de este estratégico puente, que permitirá paso vehicular sobre el río Lempa, que conectará los municipios de San Pablo Tacachico, en el departamento de La Libertad, y el municipio de Nueva Concepción, departamento de Chalatenango. Presenta un avance actual del 55%.

Con esta nueva obra, se reducirán los costos y tiempo de desplazamiento entre estas localidades y el acceso a tres valles productivos: Distrito de Riego Atiocoyo, Nueva Concepción y Zapotitán.

Esta nueva estructura tendrá 200 metros de longitud con un ancho de 10.10 metros, a dos carriles de 3.65 metros cada unos con dos aceras de un metro en cada lateral, pedestales y barandales de 0.40 metros, y vendrá a complementar la vía San Pablo Tacachico-Nueva Concepción, y el Tramo San Pablo Tacachico- Cantón San Isidro, y el Tramo Nueva Concepción-La Libertad, todos ya concluidos.

Actualmente no hay conectividad vial directa entre los municipios de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, y el municipio de Nueva Concepción, Chalatenango, debido a que los separa el río Lempa y no existe una obra de paso que conecte ambas rutas, lo que obliga a los pobladores, para trasladarse de un municipio a otro, hacerlo por la carretera Troncal del Norte, lo que aumenta la distancia en aproximadamente 29 kilómetros y el tiempo de recorrido en unos 45 minutos en vehículo particular.

Esta nueva obra que ejecuta el MOP tiene como objetivo la reducción del tiempo y costo de movilidad entre los municipios de La Nueva Concepción y Tacachico, fomentar la economía local por la facilidad para adquirir los insumos para actividades productivas.