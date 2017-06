LOS PEQUEÑOS PROBLEMAS LOS PEQUEÑOS PROBLEMAS DE LA ACENTUACIÓN

Josefina Pineda de Márquez,

Para empezar: Acento no es exactamente lo mismo que tilde. Por que no hacen referencia a lo mismo.La tilde es el signo gráfico auxiliar con el que se marca el acento prosódico o fuerza de vozEn nuestro idioma todas las palabras tienen acento, pero no a todas habrá que ponerles tilde o acento ortográfico.Trabajemos con algunos versos de esta estrofa del poeta José Ángel Buesa. (Cuba. 1910 – 1982)

Pasarás por mi vida sin saber que pasaste. Pasarás en silencio por mi amor, y al pasar, fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte… y jamás lo sabrás.

– José: la fuerza de voz está en la última sílaba y termina en vocal por lo que siempre habrá que tildarla.– Ángel: La fuerza de voz está en la penúltima sílaba y como no termina en N, S o vocal siempre habrá que tildarla aunque empiece con mayúscula. Antes no se tildaban las mayúsculas porque las máquinas de escribir no tenían cómo hacer eso (lo de la tilde en mayúsculas). Estas máquinas nuevas hacen de todo.– Pasarás: Fuerza de voz en la última sílaba y terminada en S. siempre habrá que tildarla.– Por: no se tilda porque es monosílabo.– Mi: no se tilda porque es monosílabo.– Sin: no se tilda porque es monosílabo.– Saber: fuerza de voz en la ultima sílaba pero no se tilda (las de fuerza de voz en la última sílaba solo se tildan si terminan en N (ene) S(ese) o vocal (a-e-i-o-u-)– Que: no se tilda porque es monosílabo.– Pasaste: La fuerza de voz está en la penúltima sílaba y no se tilda porque termina en vocal.

ACENTO es la fuerza de voz que se da a alguna parte o sílaba de una palabra a la que se llama sílaba tónica.

La TILDE o acento gráfico se coloca atendiendo reglas especificas de la ACENTUACIÓN.

Los monosílabos o palabras de una sola sílaba tienen acento o fuerza de voz o acento prosódico en su única sílaba, pero no se tildan. La tilde de los monosílabos es DIACRÍTICA.Un ejemplo claro del uso del acento diacrítico: El poeta dice con belleza lo que ve y siente y… ¿él sabrá que quien lee su poema sentirá como él?… El monosílabo EL lleva tilde diacrítica cuando es pronombre personal.La combinación de sílabas fuertes con débiles le da encanto a la COMUNICACIÓN entre seres creados y es MÚSICA DE DIOS.

