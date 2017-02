“Los medios de comunicación me dejaron mal parado”, Roberto Domínguez

@Diegoolguzman

Rompió el silencio. Roberto Domínguez, defensor de Santa Tecla, por fin habló acerca de las razones que truncaron su anhelo de jugar en el equipo Equidad, de la Primera División de Colombia.

De entrada, Domínguez explicó que una de las causas fue que no hubo mayores conversaciones entre el equipo cafetero y la Fundación Educando a un Salvadoreño (FESA), que es dueño de su pase. Además, el defensa central tecleño comentó que los colombianos nunca le enviaron el precontrato, que serviría como garantía para viajar, por lo que desmintió la versión de algunos medios que daban por hecho su fichaje. “Hubo confusión por parte de algunos medios deportivos salvadoreños que ya me hacían allá (Colombia) y eso me molestó, porque al final los medios dijeron que yo no quise viajar y me dejaron mal parado. Además, no había nada concreto porque nada más fue un acercamiento que hubo por parte del Equidad conmigo”’, explicó el zaguero tecleño. No obstante, a pesar del mal momento que vivió, Roberto Domínguez confía que en el futuro tendrá otras ofertas para fichar con equipos extranjeros.

“Tengo fe que van a venir más ofertas y aprovecharé alguna para dar el salto al extranjero”, apuntó Domínguez, que seguirá ligado al Santa Tecla para disputar el Torneo Clausura 2017.