Los guerreros de Valhalla

Iris Gálvez

@SAmigosCoLatino

Los tatuajes son arte en la piel y la aceptación en la sociedad salvadoreño tradicional está caminando de la mano con la evolución del profesionalismo de los tatuadores salvadoreños; en esta ocasión entrevistamos a los chicos que forman parte del staff de Valhalla Tatto Studio.

Valhalla reúne a verdaderos guerreros del arte en la piel, entendemos que este nombre es de origen nórdico, el cual es un “cielo” en el que solo los mejores guerreros continúan peleando por todala eternidad.

Valhalla Tatto estudio está abierto de lunes a sábado de 10 am a 7 pm, normalmente trabajan por cita por lo menos 3 días antes pues hay que revisar detalles y peticiones para realizar el tatuaje, este es uno de los trabajos que más perfección requieren pues es algo que acompañará de por vida a una persona.

Para conocer más sobre el trabajo de estos chicos tatuadores puedes encontrar en Facebook la fanpage de Valhalla Tatto Studio y cada uno de ellos tiene su propio portafolio de trabajos.

Julio Arriola (@julio.arriola_)es otro de los tatuadores, al momento de entrevistarlo se encontraba tatuando una pieza tribal en estilo Maori, ya tiene 6 los tatuando, se considera un tatuador muy versátil le gusta mucho el realismo ful color y blanco y negro.

Cada tatuadores tiene su técnica y entre los más populares están los tatuajes tribales, en su origen, designaban cosas bien distintas a las que representan hoy: antes simbolizaban el estatus, una clase social, una secta o un rol. Hoy en día, estos tatuajes se convirtieron en un arte popular; el portador no tiene que estar asociado a ninguna condición, sino que el fin en la mayoría de los casos es más bien estético. Ya no es un símbolo de pertenencia exclusiva.

Los tatuajes tribales son de los estilos más populares y antiguos que existen en el mundo de tatuajes, de eso no hay duda alguna y de hecho, el primer tatuaje de la historia fue un tribal. Como su nombre lo indica, es un estilo de tatuaje que se remonta en el tiempo a cientos de años en distintas tribus del mundo. Es por eso que hoy en día lo correcto es decir que el tatuaje tribal ha “revivido”, con nuevos códigos adaptados a una nueva estética.

David Alguera ( @alguera_soopftatto) conocido Soopf Alguera fue el reciente ganador de la Expo Tatto 2017 de El Salvador, sus trabajos asombran a sus clientes y amigos por la calidad en sus detalles y en su técnica, con solo 4 años en el mundo del tatuaje se perfila como uno de los grandes del arte en la piel.

Para conocer un poco más de él iniciamos preguntándole cuál es la técnica con la que más se identifica, aunque es de destacar que cuenta con una versatilidad incomparable.

New School Es la que más le gusta, principalmente porque está muy asociada a sus inicios como pintor de grafitis . No se necesitan muchas pistas para comprender que este estilo. Se desarrolló según fueron evolucionando las nuevas tecnologías como aparatos, tintas y diferentes materiales de tatuaje, para hacerse más complejo que los sencillos tatuajes del Old School.

El estilo se distingue por sus líneas más cuantiosas y de trazo más delgado, con mayor paleta de colores, agregando mezclas y degradados; los diseños son más complicados que los del Old School como decíamos, aunque no es raro ver los típicos diseños de este último, pero actualizados al estilo más complejo del New School. En su mayoría son imágenes únicas puesto que juega mucho la creatividad y el dinamismo de tatuador y de lo que el cliente quiere, no hay límites de un simple limón se puede sacar algo realmente sorprendente.

Spoof nos comentó que al entrar a la competencia de la Expo Tatto no tenía un diseño pensado, pero se recordó de uno que estaba trabajando para su esposa, decidido a que sería con el que ganaría le pidió disculpara lo usuario y lo modificó para que fuera aún más atractivo; dicho y hecho esa pieza que le permitió ser el ganador de la terrena New school , fue un momento muy emotivo que aún al recordarlo se le salen las lágrimas, pues su hija lo motivó y lo apoyó en todo momento y eso lo llenó aún más de felicidad.

Pablo Monterroza ( @pablo_monterroza) es el fundador del estudio de tatuajes Valhalla , él ha sabido reunir talentos del tatuaje jóvenes, el trabajo se vuelve una complicidad de principio a fin. Con un ambiente muy fresco y relajado durante las sesiones de realización de las piezas ni sentirás el tiempo.

A pesar de ser un estudio con integrantes jóvenes , cada una de las piezas tiene calidad y profesionalismo que muchos ya consagrados quisieran.

Volviendo a Pablo desde chico fue curioso, al saber que su primo en Estados Unidos Tatuaba se interesó aún más, él fue quien lo empezó a instruir en este arte.

Estudió diseño gráfico y eso le ayudó a mejorar aún más su trabajo. Pablo cuenta que la técnica que más prefiere es la de acuarela la cual incluye efectos de pincelada, trazos similares a los que dejaría un cepillo o un pincel, determinadas manchas y salpicaduras de pintura y muchos otros efectos clásicos en la pintura, especialmente las que se realizan con acuarela. El uso de los colores, que también está profundamente relacionado con el uso de los colores en pinturas de acuarela, es muy delicado, rico y variado.

Lograr los colores adecuados no es una tarea sencilla y por ende, una tarea que no cualquiera pueda realizar sin conocimientos previos. Las tonalidades se consiguen mediante la dilución de los colores en agua y la mezcla de los mismos. De cierto modo y en éstos términos, hasta podríamos decir que de forma similar a lo que ocurre con los black and grey, cuando la tinta negra y gris es diluida para conseguir las tonalidades que se están buscando.

Isaac Henríquez (@isaac_hqz) es otro joven talento del tatuaje con 3 años tatuando afirma que desde pequeño le ha gustado dibujar , su técnica es tan limpia y dedicada que su piezas de realismo tiene una perfección asombrosa.

El realismo o retrato es un estilo de tatuaje que no cuenta con una historia específica en comparación a otros (sin tener en cuenta sus raíces en el realismo artístico). Como el mismo nombre lo indica la idea del tatuador es emular una imagen ya creada de tal forma que parezca real, para lo cual en un principio solo se usaban negro y grises pero hoy en día es normal encontrar la variación con color.

Lo interesante del realismo además de su impactante resultado si el artista tiene talento y paciencia es el proceso que suele utilizarse en su desarrollo. Así, cuando un tatuador desea aplicar este estilo debe trabajar sobre una imagen fotográfica que le dará las bases para reproducirla en la piel, siendo el resultado del tatuaje totalmente dependiente de la calidad de la fotografía.

Isaac expresa que en su cuerpo tiene varios tatuajes y el primero se lo hizo a un amigo, entre risas afirma que no quedó tan mal , pero con el tiempo ha mejorado muchísimo su técnica. Algunos de los tatuajes que él tiene se los ha hecho el mismo y aunque afirma que un de estos un le falta unos detalles pues duele un poco.

Él siendo un chico rebelde también dice que el hecho de llegar a casa tatuado le significó un poco de conflicto pues como muchos salvadoreños su familia es muy tradicional y religiosa , poco a poco han ido aceptando su arte corporal aunque de igual forma comenta que no se tatúa en lugares muy visibles.