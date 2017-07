“Los estímulos tendrían que ser prioridad para el INDES”: Evelyn García

@ManahenGza

La ciclista salvadoreña Evelyn García se apresta a pedalear en el Ciclo Olímpico 2017-2020, a pesar de la falta de apoyo y recursos económicos para tener una preparación óptima con mira a las exigentes pruebas que se avecinan.

Por ello, Diario Co Latino charló con la ciclista santaneca sobre diversos temas entre los que destaca la falta de apoyo del COES para el nuevo Ciclo Olímpico y la difícil situación que viven en la actualidad los atletas salvadoreños, por el atraso en el pago de estímulos por parte del INDES.

Se viene un nuevo Ciclo Olímpico, ¿cómo lo encara Evelyn García?

Quiero encararlo de la mejor manera, estamos tocando las puertas en el COES, pero no se nos abren. El INDES ha apoyado por medio de la Federación de Ciclismo; por eso espero que, en algún momento de este nuevo Ciclo Olímpico, el COES me tome en cuenta y pueda apoyarme, porque he ido a tres Juegos Olímpicos y mi curriculum habla por mí. Así es que espero que el COES me agregue a la lista de atletas que apoyan y, si no es así, buscaré el apoyo por otros lados para clasificar a Juegos Olímpicos.

¿Qué tanto ha afectado a tu preparación la falta de apoyo y recursos económicos?

La falta de apoyo nos llevó a descartar la Vuelta a Guatemala y la Vuelta a Costa Rica, que eran dos eventos de fogueo, pero no podíamos estar esperando a que hubiese dinero para ir. Por eso me concentré en los Juegos Centroamericanos y, estando en Colombia, correré la Vuelta a Colombia Femenina que es muy importante para mí, ya que es nivel UCI y eso me ayudará a volver a ranquearme.

De acuerdo a esta realidad, ¿a qué le apuestas este año?

Los objetivos son: ganar oro en los Juegos Bolivarianos, tener un buen desempeño en la Vuelta a Colombia y ganar oro en los Juegos Centroamericanos. Creo que de esos resultados dependerá el apoyo que podamos conseguir para el resto del Ciclo Olímpico. Por ello es que, en los próximos días, viajaré a Colombia a una base de entrenamiento y esperamos que de ahí comiencen a verse los resultados, porque todo el mundo quiere ir a Juegos Olímpicos, pero hay criterios técnicos que hay que cumplir para asistir a Tokio 2020.

En otro tema, ¿qué te parece que el INDES no esté pagando a tiempo los estímulos a los atletas?

Para mí es algo increíble que estoy viviendo y me asombra cómo se está dando este tema, porque los estímulos tendrían que ser prioridad para el INDES, para que los atletas cuenten con este apoyo tan necesario. Supuestamente, los estímulos son para que el atleta se prepare, se compre lo que necesite y tenga una óptima preparación, pero ya vamos para siete meses y muchos todavía no reciben esta ayuda. Creo que hay que hacer algo para que a futuro esta situación cambie.

¿Como parte del Comité Directivo del INDES no has tocado este tema para que se solvente?

Yo estuve en un par de reuniones el año pasado y este año no he asistido, a pesar de estar acá en el país. Lo que pasa es que ellos (Comité Directivo del INDES) deberían mostrar mayor interés. Porque yo me he apartado un poco por lo mismo, porque es muy difícil que conozcan tus necesidades y no muestren interés por solventarlas. Así es que lo que nos queda es tener paciencia, rezar y trabajar. En mi caso, gracias a Dios mi mamá me apoya y mi esposo, pero con fe, espero que pronto los atletas recibamos ese apoyo de manera completa. Porque creo estamos en un momento crítico los atletas, porque soñamos con ganar en los juegos, pero no se puede por la falta de apoyo.

¿Qué tan determinante puede ser la falta del estímulo para los atletas con miras a Juegos Centroamericanos?

Creo que puede afectar la tranquilidad, la integridad y la concentración de muchos atletas, porque esta situación genera inestabilidad en el rendimiento, ya que los atletas están en incertidumbre esperando que les paguen el estímulo. Y si comparamos nuestra situación a la del fútbol, vemos que los futbolistas, si no les pagan, no entrenan; caso contrario, todos nosotros (atletas olímpicos) ya vemos cómo hacemos para no dejar de entrenar, aunque no recibamos un cinco. Entonces, esa actitud no se valora. Fútbol hace una manifestación porque no les han pagado y todo el mundo les paga para que no dejen de jugar. ¿Y nosotros? Imagínese, yo tengo que hacer seis o siete horas de entreno, comprar abastecimiento, recuperarme, masajearme, hidratarme, a pesar que no nos dan el estímulo y eso no se valora. Entonces, el INDES debería buscar la manera de solventar los estímulos lo más rápido posible, para que nosotros (atletas) estemos mentalmente concentrados, tranquilos y preparándonos con la mejor disposición para ganar; porque, si no, es un tema que quita el sueño.