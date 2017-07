¿Qué es lo que más le aflige?

Nelson López*

Jacinto– Bueno, a mí lo que más me aflige es eso del fiscal que le dicen pollo…, que siempre repite como lorito lo que dice la embajadora; eso es grave porque los de la oligarquía ya no quieren que siga haciendo eso y están hasta negociando para ver si desaparece esa ley que les va a quitar todo lo que se han robado por años, mientras estuvieron en el gobierno, y eso sí que a cualquiera aflige porque esa gente ya encachimbada es capaz de lavarles el cerebro a los neutros empobrecidos, que son los que votan por cualquiera, y lo más seguro es que eso va a pasar si no se hace nada y van a gobernar otros 20 años.

Terencio- Sinceramente, lo que más me aflige es que los dos precandidatos a presidentes, que ya tienen ratos de estar encampañados, no suben de los mismos porcentajes que salen en las encuestas y lo único que pueden hacer en todo caso es que uno se vaya de presidente y el otro de vice, para ver si así en mancuerna les sube un poquito las preferencias, porque si no, van a terminar poniendo al tacuacín peinado y eso sí que es grave porque el hombre ese ya está casado y lo que van hacer es desintegrar una familia que podría hacer que devuelvan la isla Conejo.

Tulita- Sabe, lo mas aflictivo es eso que para el gobierno de San Salvador no hay más que un candidato, el único y verdadero gobernante de San Salvador, y todo el capitalino lo quiere y presiente que le van hacer truco, o sea un fraude de los que hacía el chele Torres, y eso sí que aflige terriblemente porque la gente se levantaría contra cualquiera que quiera venir a robar a la ciudad porque ya no va alcanzarles el pisto para las mil obras que hoy están haciendo en la municipalidad, ni mucho menos para hacer más mercados de primer mundo, ni para rescatar el Centro Histórico. Y lo que más aflige es que cuando llegan para robar bien suben los impuestos los insaciables.

Juancho- Sin paja alguna, lo que más aflige es que con tal de llevarle la contraria a Dios comiencen otra vez las matancingas desde las grandes camionetonas negras que tienen los que usted ya sabe… y quieran hacer ver que aunque ya tenemos un Artesano de la Paz en la Iglesia y para colmo ya vamos a tener un San Romero de América, nos quieran hacer parecer que seguimos siendo el peor país del mundo, los más malditos, los criminales más locos de la tierra y que el del muertómetro salga como analista diciendo que siempre lleva las cuentas y comience a meter hasta los muertos por infarto en los hospitales privados.

Vergonia- Yo ya controlé que lo que más le preocupa a cualquiera es eso de que sigan ahogando al país para que no haya pisto y no haya empleos, y que los diputados areneros no permitan ni que vengan medicinas y más inversionistas, porque lo único que quieren es volver a los grandes robos y a la tremenda corrupción en la que siempre han vivido holgadamente y la que por 20 años mantuvieron en sus manos con uñas largas, toda la plata donada, prestada y sacada de la bolsa del pobrerío, ese que nunca vio una y solo los que se alegraron con las migajas siguieron como chuchos mordiendo al empobrecido y eso sí que aflige que quieran seguir hartándose con sus chuchos y dejándonos sin comer a nosotros.