“Lo que defiende ARENA son los intereses de las AFP, quieren que sus utilidades sean mayores”: Roberto Lorenzana

El secretario técnico y de planificación de la Presidencia Roberto Lorenzana reiteró a la oposición que en el tema de pensiones “no se trata del interés del gobierno, ni del interés de los partidos políticos, sino que, por encima de todo, debe estar el interés del país, de toda la sociedad salvadoreña”.

Aclaró que aunque existen más de cinco propuestas para reformas al sistema previsional. “Nosotros como gobierno sostenemos que se le debe devolver a los cotizantes el 100% de sus contribuciones. Por ejemplo, si la cotización es del 15 por ciento, al menos el 13 o 13.5 por ciento debe de ser el ahorro de las personas, porque hay que quitar la comisión de las AFP”, dijo.

Mientras que en la propuesta de la oposición, que es fielmente apoyada por ARENA, AFP´s y ASAFONDOS, los jubilados no tienen derecho a que se le retribuya el 100 % de sus contribuciones. “Es decir, de ese 5 por ciento que ellos proponen retenerle a la gente, nunca lo verían en su pensión y esa es la diferencia de fondo”, apuntó Lorenzana.

Asimismo, comentó que aunque el Gobierno se mantiene abierto al diálogo y es el partido ARENA el inflexible con la propuesta de la Iniciativa Ciudadana de Pensiones (ICP), pues exigen se apruebe de manera íntegra.

“Lo que defiende ARENA son los intereses de las AFP, quieren que sus utilidades sean mayores y que tengan capacidad de un negocio mayor.

Eso uno lo respeta, es su visión del mundo; pero nosotros también queremos que la gente tenga pensiones más altas y que no le pongan ese impuesto al trabajo. Ese es nuestro esfuerzo y ahí está la diferencia sustantiva”, recalcó el funcionario.

Y subrayó que “el único tema que estamos defendiendo es que ese impuesto al trabajo no se le cargue a la gente, que se le devuelva lo que cotiza en su pensión, no solamente a los que se les hacen devoluciones, sino a los que van a tener pensiones no se le quite una parte de ese dinero, de sus contribuciones, eso es todo”.

Además, sobre la propuesta del Gobierno enfatizó que hace más de un mes que fue fortalecida con la presencia del consultor Eduardo Melinzky, que inicialmente contrató el Banco Mundial y, posteriormente, continuó haciendo los estudios, y presentó como una de sus conclusiones que esa es la propuesta que tiene un nivel superior de viabilidad técnica y financiera y asegurar los mejores beneficios para los pensionados.

A partir de las conclusiones del experto, añadió el secretario de planificación, se establecerían cuáles son las decisiones que más convienen al país; “no se trata del interés del gobierno, ni del interés de los partidos políticos, sino que, por encima de todo, debe estar el interés del país, de toda la sociedad salvadoreña”.