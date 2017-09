“Llamo nuevamente a todas las fuerzas políticas para lograr un acuerdo fiscal”: Sánchez Cerén

Yaneth Estrada

@caricheop

Tras lograr una reforma al Sistema Previsional y presentar la propuesta para el Presupuesto General de la Nación 2018, el Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén llamó nuevamente a todas las fuerzas políticas para lograr un acuerdo fiscal.

El Mandatario recalcó que estos cambios no son todo lo que necesita el país, pero es un paso importante para lograr una reforma integral. Además, envía un importante mensaje al mundo, que “El Salvador puede alcanzar consensos, pero aún faltan cambios en el sistema de pensiones”, dijo.

“Esperamos que se vuelva a mostrar esta voluntad y que dejemos de lado los intereses políticos para que podamos lograr acuerdos”, enfatizó Sánchez Cerén en el programa Gobernando con la Gente, desarrollado en Apopa.

Por otra parte, señaló que enfrentan otra dificultad en la lucha por combatir la delincuencia que es la extorsión. “Aunque en San Salvador continuamos con el Plan de Seguridad que cuenta con 25 puntos, pero nuestra obligación es garantizar la seguridad de todo el país”, reconoció el Presidente.

Asimismo, expresó a las familias de los policías (33) y soldados (16) asesinados que “estamos trabajando para llevar a los autores ante la justicia y por darle apoyo a sus familias”.

Apoyo en el exterior El Jefe de Estado también comentó a los compatriotas que el Gobierno de El Salvador está interviniendo ante Estados Unidos para lograr una extensión de los programas TPS y DACA. “Estamos trabajando con varias organizaciones, iglesias y asociaciones para hacer oír nuestra voz”, afirmó.

A la vez, llamó a los salvadoreños a participar porque un pueblo que no participa no tiene futuro de prosperidad. “Debemos ser un país que construye libertades y democracia, debe tener la participación de la gente y no solo aceptar las decisiones de sus gobernantes”, instó Sánchez Cerén.

Explicó que el “Festival para el Buen Vivir” es un esfuerzo para fomentar la participación ciudadana, porque no basta solo el momento electoral.

“La ciudadanía debe participar de manera permanente y expresar sus opiniones para resolver los problemas del país”.

“El Buen Vivir es la búsqueda de la felicidad de las personas y que les asusta a muchos, así abrimos las puertas de Casa Presidencial para consultar sobre cualquier tema. Ahí pueden encontrar toda la información de los programas”, añadió.

Adelantó que en estos días van a entregar cerca de 300 viviendas para dar seguridad jurídica a las personas que viven el línea férrea y calles en desuso, se entregará el bono a los policías y se dará financiamiento a los privados de libertad para que emprendan algún negocio.

Santiago Zelaya, alcalde de Apopa, manifestó: “Agradezco el apoyo para lograr el apoyo del municipio y creo que esto es posible si se hace de manera transparente y alejado de los intereses políticos para el bien de nuestra gente”.