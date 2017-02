Llaman a Mauricio Interiano “el pequeño Trump de El Salvador”

@DiarioCoLatino

El académico y analista de la realidad nacional, Ricardo Ribera, dijo que ante la grave situación interna que atraviesa el partido Arena; su presidente, Mauricio Interiano, tiene que ponerse en una actitud como la del “pequeño Trump de El Salvador” ante la falta de liderazgo y proyecto político.

“De pronto Interiano necesita ponerse como el pequeño Trump de El Salvador, que mire que yo soy bien duro y si no me gusta me levanto”, dijo el analista en alusión a que Arena se haya retirado de las mesas de negociación.

El académico reiteró que el partido de derecha está atravesando un problema de división interna, y que esto se manifiesta en que se hayan retirado por dos ocasiones de las mesas de negociación.

Asimismo, lamentó que el partido tricolor se haya retirado de las mesas de negociación porque eso afecta a distintos sectores de la sociedad salvadoreña.

¿En qué cabeza cabe que es bueno para alguien paralizar y que no haya presupuesto? Ni para el país, ni para el gobierno y mucho menos para ellos como oposición”, dijo.

En ese sentido, Ribera expresó que el gobierno debería ayudar al partido Arena a superar sus problemas porque también le conviene que regrese a las mesas de negociación.

“Con quien vas a negociar, ¿con alguien débil que no puede tomar decisiones? necesitas fortalecerlo”, comentó.

Asimismo, el analista dijo que la posición que está tomando Arena está teniendo un costo político porque la población no aprueba que se oponga a todo lo del gobierno.

Ricardo Ribera espera que el gobierno y Arena superen la situación por la que atraviesan y que se reanude, por el bien del país, las negociaciones.