Leonel Flores no rechaza haber recibido sobornos para la compra de medicamentos

El ex presidente de la República, Mauricio Funes, descalificó las declaraciones del ex director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Leonel Flores, que a través de un comunicado de prensa ha negado actos de corrupción cometidos por dicha entidad durante su gestión.

Flores, en comunicado enviado a los medios de comunicación, sostiene que el proceso civil que enfrenta en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro sigue vigente porque está en proceso de apelación, por lo que no ha sido condenado, dice. De igual manera, Flores rechazó las declaraciones del expresidente Funes e instó a este a denunciar ante la FGR cualquier irregularidad que haya encontrado durante su gestión.

“Exijo y reto al expresidente Mauricio Funes, a que se presente a la FGR para que presente cualquier denuncia en mi contra, con pruebas de corrupción durante mi gestión en el ISSS”, dijo Flores, a través del comunicado de prensa.

Ante esto, el expresidente Funes respondió: “Leonel Flores, en su respuesta a mi denuncia no niega haberse reunido con el empresario farmacéutico guatemalteco investigado en su país por nexos y negociaciones ilícitas con el gobierno de Otto Pérez. Tampoco rechaza que haya recibido sobornos. No dice nada de la empresa salvadoreña que según una denuncia le pagaba comisión por haber ganado un contrato de prestación de servicios de Rayos X con el ISSS”.

La semana pasada, el ex mandatario Funes aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciará en los próximos días un proceso penal en su contra, por medio de pruebas fabricadas que tienen como base las declaraciones del ex director del ISSS. Funes dejó entrever que la FGR había negociado con una persona (Leonel Flores) que ha sido cuestionada por supuestas negociaciones ilícitas, desde su puesto, para beneficio propio. El ex director del ISSS aseguró que la Corte de Cuentas de la República (CCR) y la FGR finalizaron las evaluaciones de su gestión y no encontraron ninguna irregularidad de negociaciones ilícitas, ni actos de corrupción.

“Leonel Flores dice que no tiene ningún hallazgo de ilícitos ni juicios de cuentas pendientes. Pero las auditorías de la Corte de Cuentas no permiten detectar el pago de sobornos. Estos no quedan en la contabilidad de la institución porque los paga la empresa favorecida con el contrato”, respondió Funes.

Asimismo, Funes criticó que Leonel Flores pidiera a los proveedores que denuncien cualquier manipulación en las compras en el ISSS que hayan enfrentado, por lo que dijo “Ninguna empresa que paga sobornos o que haya pagado comisiones a funcionarios de una institución para ganar un contrato va a recurrir a la FGR”.

Historial

Mauricio Funes ha revelado que llegó a su poder una denuncia contra el ex director del ISSS, quien habría sostenido diversas reuniones con el empresario guatemalteco Fernando Jarquín, quien ha sido cuestionado en Guatemala por supuestas negociaciones ilícitas para la compra y venta de medicamentos al Seguro Social de Guatemala.

El ex presidente de la república, Mauricio Funes, hizo público la denuncia que llegó a sus manos, en la que vinculan al ex director del seguro social con el empresario dueño de la empresa farmacéutica guatemalteca, denominada AGEFINSA, que es una empresa dedicada al servicio hospitalario, que nació en 1995, entidad con sede en Guatemala y El Salvador.

Según el escrito hecho público por Funes, “Leonel flores acordó el pago de una comisión con la empresa y su dueño, Fernando Jarquín, quién ha estado metido en problemas con el caso de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Jarquín ha sido proveedor del ISSS en nuestro país. Además de los negocios con el seguro social de Guatemala, Jarquín participó en otras licitaciones.

El doctor Flores visitaba con frecuencia su hacienda en antigua Guatemala”.

Según medios de comunicación de Guatemala, Fernando Jarquín ha tenido nexos importantes con la ex vicepresidenta de Guatemala, a quién se le vincula con hechos de corrupción. A Jarquín se le relaciona con posibles irregularidades en las licitaciones para el suministro de medicamentos en el seguro social de dicho país. En la denuncia, Flores habría sostenido reuniones en la finca del empresario, ubicada en Antigua Guatemala, presuntamente para negociar las ilícitas comisiones, sospecha Funes.